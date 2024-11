Asalt iminent: Rușii au desfășurat 50.000 de soldați în Kursk. Nord-coreenii au fost înarmați și antrenați. Dezvăluiri făcute de oficiali americani și ucraineni

Armata rusă a adunat o forță de 50.000 de soldați, inclusiv trupe nord-coreene, în timp ce se pregătește să înceapă o ofensivă puternică menită să recucerească teritoriul ocupat de forțele ucrainene în regiunea Kursk din Rusia, potrivit mai multor oficiali americani și ucraineni citați de The New York Times (NYT). Aceștia anticipează că asaltul va fi lansat în curând.

O nouă evaluare americană concluzionează că Rusia a masat aceste forțe fără să fie nevoită să retragă soldați din estul Ucrainei – principala sa prioritate pe câmpul de luptă -, ceea ce permite Moscovei să acționeze simultan pe mai multe fronturi.

Trupele ruse au recuperat o parte din teritoriul cucerit de ucraineni în Kursk în acest an. Acestea au atacat pozițiile ucrainene cu rachete și focuri de artilerie, dar nu au început încă un atac major acolo, au precizat oficialii americani, a căror identitate nu a fost dezvăluită.

Oficialii ucraineni spun că se așteaptă la un astfel de asalt, în zilele următoare, în care să fie implicate trupele nord-coreene.

Deocamdată, nord-coreenii se antrenează împreună cu forțele ruse în partea de vest a regiunii Kursk.

Ofensiva ruso-nord-coreeană se profilează în timp ce președintele ales Donald J. Trump se pregătește să-și preia funcția cu obiectivul declarat de a pune capăt rapid războiului din Ucraina. Trump a spus puține despre modul în care ar soluționa conflictul, însă vicepreședintele ales, JD Vance, a schițat un plan care ar permite Moscovei să păstreze teritoriile pe care le-a ocupat în Ucraina.

Unii oficiali militari și din serviciile secrete americane au devenit mai pesimiști cu privire la perspectivele generale ale Ucrainei, observând că armata rusă a înaintat și câștigat teren în mod constant, atât în Kursk, cât și în estul Ucrainei. Oficialii spun că această evoluție este cauzată, parțial, de rezultatul eșecului Ucrainei de a rezolva deficiențele critice în ceea ce privește efectivele de trupe.

Președintele Biden a sprijinit profund Ucraina, făcând presiuni asupra Congresului american pentru a aproba un ajutor de miliarde de dolari și solicitând armatei și agențiilor de spionaj americane să furnizeze informații esențiale pentru a ajuta Kievul să lupte în război.

Un oficial occidental a precizat că incursiunea surpriză a Kievului în Kursk, începută în luna august, a subțiat forțele sale pe câmpul de luptă din estul Ucrainei, lăsându-le vulnerabile în fața înaintării armatei ruse. Dar acest oficial, precum și oficialii americani, spun că Ucraina are încă o apărare puternică în Kursk și ar putea fi capabilă să reziste, cel puțin pentru o perioadă.

Oficialii intervievați de NYT au vorbit sub protecția anonimatului, pentru a putea da detalii despre evaluări sensibile ale serviciilor de informații și pentru a oferi o evaluare sinceră a perspectivelor Ucrainei pe câmpul de luptă.

Oficialii occidentali și ucraineni spun că sosirea forțelor nord-coreene reprezintă o escaladare majoră, după mai bine de doi ani și jumătate de război.

Coreea de Nord a trimis peste 10.000 de soldați pentru a lupta alături de forțele ruse în Kursk, spun oficialii americani. Trupele Phenianului poartă uniforme rusești și au fost echipate de Moscova, dar probabil vor lupta în propriile lor unități discrete, au menționat oficialii americani din domeniul apărării.

Oficialii ucraineni au precizat că Moscova a furnizat forțelor nord-coreene mitraliere, puști cu lunetă, rachete antitanc și lansatoare de grenade (RPG-uri).

Infanterie ușoară

Rusia i-a antrenat pe nord-coreeni în tiruri de artilerie, tactici de bază ale infanteriei și, mai ales, în curățarea tranșeelor, au mai dezvăluit oficialii americani citați. Acest antrenament sugerează că cel puțin o parte din forțele nord-coreene vor fi implicate în atacuri frontale asupra pozițiilor defensive ale trupelor ucrainene.

„Ne așteptăm ca soldații D.P.R.K. (Republica Populară Democrată Coreeană, n.r.) să fie angajați în luptă”, a declarat joi Sabrina Singh, secretarul de presă adjunct al Pentagonului.

Oficialii americani nu sunt siguri ce constrângeri a impus regimul președintelui Kim Jong-un cu privire la utilizarea forțelor sale. Cu toate acestea, oficialii americani se așteaptă ca acestea să fie implicate direct în lupte.

Un oficial ucrainean a declarat că forțele nord-coreene au fost împărțite în două grupuri, o unitate de asalt și o unitate de sprijin, care vor contribui la asigurarea securității în interiorul teritoriului recucerit de la forțele ucrainene.

Coreea de Nord are o armată numeroasă, dar, spre deosebire de Rusia, timp de mai multe decenii ea nu a fost implicată în lupte terestre. Cu toate acestea, trupele trimise de Coreea de Nord sunt considerate cele mai bune, provenind din Corpul 11, din care fac parte soldații de operațiuni speciale ai țării.

Ucrainenii au cucerit în Kursk sute de kilometri pătrați de teritoriu cu puțină opoziție, dar Rusia a redus treptat aceste câștiguri – recuperând aproximativ jumătate din teritoriul ocupat – și acum pare pregătită să desfășoare o operațiune la scară mult mai mare.

Oficialii americani consideră că trupele ucrainene se vor dovedi greu de dislocat și că forțele ruse și nord-coreene vor suferi probabil pierderi grele, similare cu cele suferite de Rusia în estul Ucrainei. Analiștii militari americani și britanici estimează numărul actual de morți sau răniți din rândul trupelor ruse la o medie de peste 1.200 pe zi.

Nord-coreenii vor lupta ca infanterie ușoară, fără a beneficia de vehicule blindate. Iar tacticile ucrainene actuale de tir de artilerie și atacurile cu drone s-au dovedit devastatoare pentru trupele ruse neprotejate.

Acestea fiind spuse, dacă Rusia își ia avânt, notează NYT, s-ar putea să nu se oprească la granița sa, ci să încerce să împingă forțele ucrainene mai departe. Nu este clar dacă guvernul nord-coreean își va autoriza forțele să desfășoare operațiuni susținute pe teritoriul Ucrainei sau dacă acestea sunt destinate doar contraofensivei din Kursk, potrivit oficialilor americani din domeniul apărării. Unii oficiali americani cred că Phenianul ar putea ordona trupelor sale să se oprească la graniță, în timp ce forțele ruse vor continua să forțeze înaintarea pe teritoriul ucrainean.

O „conductă alternativă”

Oficialii americani au precizat că nu știu cât de eficienți ar fi nord-coreenii, având în vedere lipsa lor de experiență în lupta terestră.

George Barros, analist la Institute for the Study of War (ISW), consideră că, în ciuda acestei lipse de experiență, forțele nord-coreene sunt bine organizate. „Singurul lucru la care ar putea fi de fapt mai bune decât rușii este coeziunea și disciplina”, a spus el.

Rob Lee, un specialist militar rus de la Foreign Policy Research Institute din Philadelphia, care s-a întors recent dintr-o vizită efectuată în Ucraina, a adăugat: „Mii de infanteriști suplimentari pot face diferența în Kursk. Acești soldați sunt mai tineri și într-o formă fizică mai bună decât mulți soldați ruși angajați pe bază de contract”.

În schimbul furnizării de trupe, oficialii americani cred că Phenianul se așteaptă să primească tehnologie pentru rachete din partea Rusiei, precum și sprijin diplomatic. Dar oficialii ucraineni au spus că Coreea de Nord ar putea spera, de asemenea, să își întărească trupele și să învețe din tacticile dezvoltate în război.

Oficialii americani din domeniul apărării mai spun că nu știu dacă Coreea de Nord va trimite întăriri suplimentare. Un oficial ucrainean de rang înalt a precizat că ofițerii de informații ucraineni anticipează că Phenianul ar putea trimite până la 100.000 de soldați.

Rusia se străduiește să își atingă obiectivul lunar de recrutare, de aproximativ 25.000 de soldați, în timp ce pierderile sale se înmulțesc, ceea ce înseamnă că soldații nord-coreeni sunt esențiali, mai scrie publicația americană.

Barros a catalogat desfășurarea trupelor nord-coreene drept o „conductă alternativă”.

„Probabil că nu va fi un transport unic de 10.000 de soldați”, a spus el. „Este mai probabil să fie o modalitate de a aduce în mod regulat mii, poate până la 15.000 de oameni pe lună”, a adăugat analistul de la ISW.

Șeful armatei ucrainene: Soldații nord-coreeni se pregătesc să participe la lupte

Cel mai important comandant militar ucrainean, generalul Oleksandr Sîrskîi, a anunțat sâmbătă că Ucraina se confruntă cu dificultăți tot mai mari în lupta sa împotriva invaziei Moscovei, pe măsură ce forțele rusești avansează și trupele nord-coreene se pregătesc să se alăture campaniei Kremlinului, notează Reuters.

Sîrskîi, relatând despre discuția pe care a avut-o cu un general american de rang înalt, a precizat că forțele ucrainene, aflate în inferioritate numerică, se confruntă cu atacuri rusești în sectoare-cheie de pe linia frontului.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, în discursul său video de sâmbătă seară adresat națiunii, că comandamentul militar ucrainean se concentrează asupra apărării din jurul orașului Kurkhove – o țintă a avansului trupelor ruse, alături de orașul Pokrovsk, un centru logistic cheie situat mai la nord.

Zelenski a criticat bpmbardamentele asupra țintelor civile și a îndemnat țările europene să furnizeze Kievului mai multe sisteme de apărare antiaeriană.

Sîrskîi, într-un mesaj publicat pe Facebook, a precizat că i-a spus generalului american Christopher Cavoli, care conduce Comandamentul forțelor NATO din Europa: „Situația rămâne dificilă și prezintă semne de escaladare”.

„Inamicul, valorificându-și avantajul numeric, continuă acțiunile ofensive și își concentrează principalele eforturi pe direcțiile Pokrovsk și Kurahove”, a șeful armatei ucrainene.

Forțele ruse, care intenționează să cucerească întreaga provincie Donbas din estul Ucrainei, formată din regiunile Donețk și Luhansk, au ocupat în mod regulat noi sate pe măsură ce se îndreaptă spre Pokrovsk.

Statul Major General al forțelor armate ucrainene, într-un raport publicat sâmbătă seara târziu, a anunțat că au avut loc 40 de confruntări armate în jurul satelor de lângă Kurahove.

Atât bloggerii militari ucraineni, cât și cei ruși au scris vineri că forțele ruse încearcă să încercuiască orașul.

Statele Unite, țările vest-europene și Ucraina spun că Phenianul, care a încheiat un pact de apărare reciprocă cu Rusia în luna iunie, i-a trimis trupe aliatului său.

„Avem numeroase informații despre soldați nord-coreeni care se pregătesc să participe la operațiuni de luptă alături de forțele ruse”, a mai afirmat Sîrskîi.

Zelenski a mai susținut sâmbătă seară că 11.000 de soldați nord-coreeni au sosit în Rusia, în special în regiunea sudică Kursk.

Atât Zelenski, cât și ministrul ucrainean al apărării, Rustem Umerov, au afirmat în cursul săptămânii că soldații nord-coreeni au fost deja implicați în luptele din această regiune rusă.

Statele Unite au fost de departe cel mai mare donator de sprijin și arme pentru Ucraina, deși victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale ridică numeroase semne de întrebare cu privire la politica viitoare a Washingtonului față de conflict.

Zelenski a fost printre primii lideri care l-au felicitat pe Trump după victoria de marți a acestuia. Președintele ucrainean a descris conversația sa la telefon cu Trump drept „minunată” și a precizat că contactele vor continua.

