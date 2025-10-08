Au greșit autoritățile când au emis codul roșu? „Prefer să primesc înjurături decât să scriu știri despre oameni morți”

Lucian Mândruță, Andreea Esca și mulți alții spun că autoritățile au greșit. Că „treaba instituțiilor este să știe să mai dea date și alerte ca pentru o țară unde nu s-a văzut apa venind din cer”, spune prezentatoarea TV.

„Cred că Institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte țări! Nu mi-e mie rușine acum de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamnă??? Și stiți pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Că noi le transmitem datele instituțiilor acestea, de ar trebui să știe cu vremea! Că asta e treaba noastră”, a scris Andreea Esca.

Pe pagina de Facebook Climatologie si Prognoze globale este criticat „spectacolul grotesc” făcut de unele posturi TV și de instituții pe marginea subiectului.

În același mesaj, care începe cu „Nu vine Potopul lui Noe și nici Sfârșitul Lumii…”, se preciează că „nu este vina meteorologilor, întrucât există norme stricte pentru emiterea codurilor și totodată există urmări legale după acest cod”.

În replică, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat, la Digi 24, că populația trebuie să fie atentă la indicațiile date de autorități. Iar șefa ANM a spus avertizările cod roșu rămân în vigoare până la ora 15.00, așa cum s-a estimat inițial.

Chiar dacă ciclonul Barbara nu a avut efectul preconizat în București, în momentul unor fenomene care pot afecta populația, datoria autorităților este cea de a pune în mișcare mecanismele de prevenție.

Lipsa acestora a fost criticată de-a lungul timpului, cum a fost criticată și luarea de decizii asemănătoare celei în acest caz, în care oamenii s-au închis în case și urgia nu a mai venit.

Dar dacă trăiam ce au trăit oamenii din Valencia în 2024? Când peste 150 de oameni au murit în inundații dramatice provocate de ploi torențiale. Atunci, mai mulți experți au criticat lipsa de reacție a autorităților pe care le-au acuzat că au alertat populația mult prea târziu.

Autoritățile de la noi și-au demonstrat în repetate rânduri, deopotrivă capabilitatea și incapabilitatea. Pe cea din urmă, toți am taxat-o, dar urmările ei rămân.

Lipsa de încredere crește, în timp ce în București continuă să plouă de peste 24 de ore. De data asta însă, prefer să primesc înjurături de la oamenii care ne citesc, decât să scriu știri despre oameni morți.