Augustin Zegrean critică decizia CCR privind respingerea candidaturii Dianei Șoșoacă: „Este excesivă. Unele argumente sunt ridicole”

Augustin Zegrean, fost preşedinte al Curţii Constituţionale a României, consideră că decizia CCR privind invalidarea candidaturii Dianei Şoşoacă este una „excesivă”, susţinând că unele dintre argumentele invocate de judecătorii constituționali sunt chiar „ridicole”. El mai afirmă că „oricând se va pune problema să se analizeze candidatura cuiva va fi invocată această decizie, ori de o parte, ori de cealaltă”, scrie News.ro.

„Este o decizie excesivă, s-a mers prea departe cu aprecierile. Deciziile Curţii trebuie să fie strict constituţionale şi să aibă în vedere Constituţia, pentru că în România respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. Asta înseamnă că atât cei care emit legile, cât şi cei care trebuie să le aplice trebuie să le respecte, inclusiv judecătorii Curţii Constituţionale”, a afirmat Augustin Zegrean marţi seară, într-o intervenţie la TVR Info.

Fostul judecător constituţional a mai declarat că motivarea CCR este „una excesivă, pentru că nu poţi să opreşti candidatura unei persoane pentru că este, să zicem, eurosceptic”.

„Această doamnă reprezintă o parte din populaţia României. Sunt 30-40% din români care la toate sondajele despre Europa votează că nu au încredere în Europa, sunt eurosceptici. Chiar la Parlamentul Europei sunt 70-80 de eurosceptici care şi când se cântă imnul Europei se întorc cu spatele spre tribună şi bat din picioare, deci nu poţi să-i dai afară. Ea reprezintă un segment din populaţia României, care a votat-o să ajungă la Parlamentul Europei, aceeaşi populaţie ar fi votat-o şi la preşedinţie, deci nu era un pericol atât de mare pentru democraţie cum se susţine în decizia Curţii şi nu pericolul acesta trebuie avut în vedere”, a continuat Augustin Zegrean.

„Constituţia prevede în ce situaţii un cetăţean român nu poate să candideze la o funcţie în stat”, a argumentat fostul judecător de la CCR.

El mai arată că, în afara Constituţiei, sunt alte legi care reglementează condiţiile în care o persoană poate candida la funcţia supremă în stat.

„Niciunul dintre motivele care sunt prevăzute în Constituţie şi în legi care ar putea să o împiedice la candidatură nu a fost încălcat sau nu există dovezi că ar fi fost încălcat. Nu a fost condamnată nici pentru că a făcut apologia legionarismului sau a fascismului, sau ce se mai reproşează acolo. Sunt nişte argumente ridicole, că s-a întâlnit cu nişte ziarişti italieni şi a vorbit urât cu ei. Păi asta nu are legătură cu ce vrea ea să facă, să ajungă preşedintele României”, a spus Zegrean.

„Decizia acesta este excesivă şi păcat că s-a dat, pentru că intră în istoria Curţii Constituţionale, intră în patrimoniul Curţii Constituţionale şi oricând se va pune problema să se analizeze candidatura cuiva va fi invocată această decizie ori de o parte, ori de cealaltă”, a conchis fostul președinte al CCR.

Sâmbătă, judecătorii CCR au scos-o din cursa pentru alegerile prezidențială pe Diana Șoșoacă, europarlamentar și președinte al Partidului SOS România. Curtea a admis, astfel, două contestaţii privind candidatura Dianei Şoşoacă.

După decizia CCR, și-a depus a doua oară candidatura la BEC, însă acesta a fost respinsă. Șoșoacă a atacat la CCR decizia BEC, iar luni Curtea i-a respins sesizarea.

La şedinţa în care s-a decis luni respingerea candidaturii Dianei Şoşoacă au fost prezenţi Marian Enache, preşedintele CCR (propus de PSD) şi judecătorii Mihaela Ciochină, Cristian Deliorga (propus de PSD), Dimitrie-Bogdan Licu (fost prim-adjunct al procurorului general, susținut de PSD), Iuliana Scântei (propusă de PNL), Gheorghe Stan (fost adjunct al Inspecției Judiciare și fost șef al controversatei Secții Speciale, propus de PSD), Varga Attila (propus de UDMR).

De la şedinţă au lipsit Livia Stanciu şi Elena Simina Tănăsescu, ambele propuse de preşedintele Klaus Iohannis. Iulia Scântei a formulat opinie separată.

Cei cinci judecători CCR care au votat pentru admiterea contestației sunt, potrivit unor surse citate de G4Media.ro, Marian Enache, Bogdan Licu, Attila Varga, Cristian Deliorga (fost judecător la Curtea de Apel Constanța) și Gheorghe Stan.

Scântei a precizat, în opinia separată, că prin această decizie CCR nu i-a oferit Dianei Șoșoacă dreptul la un proces echitabil și susține că hotârârea de eliminare a Dianei Șoșoacă din cursa prezidențială „nu se întemeiază pe niciuna dintre aceste condiții obiective de fond și de formă, reglementate expres prin Constituție și prin lege organică”.

Decizia CCR, criticată și de alți specialiști în drept constituțional

Curtea Constituţională a României (CCR) a publicat luni motivarea deciziei prin care i-a invalidat candidatura Dianei Iovanovici-Şoşoacă la alegerile prezidențiale din acest an. „Este de notorietate că, prin discursul său constant, doamna Diana Iovanovici-Şoşoacă îndeamnă la schimbarea fundamentelor democratice ale statului și la încălcarea ordinii constituționale”, a fost unul dintre argumentele judecătorilor CCR.

Profesorii de Drept constituţional Ioan Stanomir şi Radu Carp de la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti şi fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu au explicat pe larg, pentru publicul HotNews.ro, cât de mult contează, pentru români, modul în care judecătorii şi-au motivat decizia.

Profesorul Ioan Stanomir susţine că decizia Curţii este justă, însă e şubrezită de argumentaţia insuficientă din motivarea CCR şi de lipsa de credibilitate a instituţiei. El este de părere că dreptul de a fi ales poate fi supus unor limitări – „voinţa poporului nu e absolută, ea are o limită reprezentată de valorile constituționale”.

După o experienţă de 11 ani în postul de judecător al Curţii Constituţionale, Petre Lăzăroiu consideră că românii au nevoie să cunoască fiecare candidat „nud, adică toată viaţa lui să fie pusă pe tarabă” şi a folosit drept exemplu problemele juridice ale actualului preşedinte. „Românii trebuie să vadă ce fel de om este un candidat, trebuie să ştim care este ataşamentul lui faţă de legile statului. De exemplu, în cazul lui Klaus Iohannis, dacă am fi ştiut problemele de dinainte de 2014, am fi ştiut că schimbarea pe care am votat-o s-ar fi dovedit neinspirată”, a spus Lăzăroiu, fost judecător la CCR în mandatul lui Traian Băsescu.

Radu Carp consideră că motivarea prin care judecătorii şi-au explicat decizia a ridicat mai multe semne de întrebare decât a adus lămuriri, mai ales în privinţa ataşamentului faţă de Constituţie al Dianei Şoşoacă. „CCR are o jurisprudenţă foarte bogată în ceea ce priveşte loialitatea constituţională, care nu e menţionată în motivare. Se menţionează foarte vag că ar fi vorba despre acest principiu, dar nu şi faptul că el a mai fost aplicat de Curte. Aici e marea mea mirare asupra nivelului profesional al celor care au redactat acea motivare”, a spus Radu Carp.

Ulterior publicării motivării deciziei CCR, liderul PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat, luni seară, ruperea coaliției cu PSD, acuzând partidul condus de Marcel Ciolacu că are „în ADN-ul său abuzul de putere”. Ciucă a motivat că PNL va rămâne totuși în guvern, „pentru a împiedica abuzurile PSD”.

Tot luni seară, Diana Şoşoacă a anunțat că îi va da în judecată pe judecătorii CCR, după motivarea privind respingerea candidaturii sale la Cotroceni, numindu-i pe aceștia ”stalinişti şi nazişti”. „Prin această motivare penibilă, nazistă, stalinistă, aţi facut din mine erou naţional martir”, a susţinut ea.

„Judecătorii CCR care au motivat penibil decizia de interdicţie a candidaturii mele sunt inculţi juridic! Demisia, inculţilor! Aţi încălcat art.72 Constituţie, aţi încălcat principiul separării puterilor în stat, aţi invocat delictul de opinie ca pe vremea lui Stalin şi Hitler! Aţi emis opinii subiective cu privire la comportamentul unei persoane căreia nu i-aţi permis să se apere! Aţi adus calomnia la rang de lege şi v-aţi antepronunţat cu privire la un eventual comportament al subsemnatei în calitate de preşedinte şi v-aţi antepronunţat cu privire la eventuale dosare penale şi administrative care nu au fost judecate, dar nici nu există dovezi că există. Aţi suprimat dreptul la opinie! Hotărârea nu are consistenţă şi substanţă constituţională! V-ați dat doctoratul în prostie și sclavie față de NATO, UE și Israel”, a susţinut Şoşoacă, întrebând unde este hotărârea judecătărească de antisemitism și de distrugere a statului de drept.