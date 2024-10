VIDEO Diana Șoșoacă i-a sunat cu o cerință pe candidații la președinție, LIVE, pe Facebook. I-au răspuns Marcel Ciolacu și Mircea Geoană

Diana Șoșoacă, revoltată după ce a fost scoasă din cursa prezidențială de Curtea Constituțională, i-a sunat marți seară pe candidații la alegerile prezidențiale în timp ce Luis Lazarus transmitea LIVE pe Facebook. Marcel Ciolacu, Mircea Geoană și Cristian Terheș, candidatul Partidului Național Conservator Român, au fost cei care i-au răspuns liderei SOS România la telefon. Ea le-a propus să se retragă din cursă pentru ca întreg procesul electoral să fie reluat. Ce i-au răspuns Geoană și Ciolacu?

Eurodeputatul Luis Lazarus a transmis marți seară LIVE pe Facebook cum Diana Șoșoacă a avut o discuție telefonică cu Mircea Geoană, cu premierul Marcel Ciolacu, dar și cu europarlamentarul Cristian Terheș, candidatul Partidului Național Conservator Român la alegerile prezidențiale.

Șoșoacă a sunat mai mulți candidați în timpul live-ului pentru a-i întreba cum comentează decizia Curții Constituționale de a-i invalida candidatura la alegerile prezidențiale, dar și pentru a le propune să se retragă din cursă.

Mai mult, în live, Diana Șoșoacă a afirmat că va formula plângeri penale împotriva tuturor candidaților la președinția României, „având în vedere complicitatea la infracțiunea aceasta prin care ei își mențin candidatura la prezidențiale”.

Cum a decurs dialogul între Șoșoacă și Ciolacu

Șoșoacă: Dacă într-adevăr este adevărat că nu aveți nicio legătură cu această acțiune împotriva mea la Curtea Constituțională…

Marcel Ciolacu: E foarte clar că eu sunt marele perdant la această acțiune.

Șoșoacă: Nu, marele perdant sunt eu, că nu candidez.

Ciolacu: O să vin cu o schimbare legislativă, pentru că ce am văzut eu este că s-a creat un precedent, nu e prima oară când s-a luat o astfel de decizie, dar acum e un precedent mai emoțional…

Șoșoacă: Nu e emoțional, niciodată nu s-a luat o decizie de acest gen, nu există..

Ciolacu: În acest moment, din punctul meu de vedere, toată lumea trebuie să aibă și o cale de atac. Nu poate să fie o decizie definitivă….

Șoșoacă: Vedeți că intrați pe un teren minat…

Ciolacu: Eu n-am comentat și nu o să comentez niciodată o decizie a CCR-ului. În schimb, normal că am văzut ce s-a întâmplat, și eu cred, normal, că cel în cauză trebuie măcar să fie secondat de către un avocat, deci trebuie să existe o cale de apărare. Eu consider și am dat la toți juriștii din partid să găsească o modificare legislativă astfel încât să fie această cale de atac.

După ce Diana Șoșoacă i-a cerut să se retragă din cursă, alături de ceilalți candidați, Marcel Ciolacu a afirmat că europarlamentara a făcut în trecut declarații antisemite.

„Este și latura în care ați avut un atac antisemit evident (…). Eu nu vă acuz de nimic, eu vă spun ce am constatat ca și cetățean. Că ați făcut un atac antisemit care este prevăzut în atacul penal. Asta este părerea mea, am și eu dreptul de a avea o părere”.

Șoșoacă: Și care este momentul de antisemitism, dați-mi un exemplu.

Ciolacu: În declarațiile pe care le-ați avut (…).

Europarlamentara a insistat pentru retragerea candidaturilor la prezidențiale. „După dumneavoastră, marele perdant sunt eu”, repetă și premierul. „Repet, pe mine nu mă deranjează candidatura dumneavoastră. Nu mă deranjează candidatura nimănui”.

Dialogul a mai continuat câteva minute, timp în care premierul i-a reiterat Dianei Șoșoacă că nu comentează decizia CCR și că nu-și va retrage candidatura, la cererea cesteia.

Dialogul cu Mircea Geoană

Mircea Geoană nu și-a dat seama, inițial, că discuția sa cu Șoșoacă este redată live.

Revoltată, Diana Șoșoacă a afirmat că „în acest moment, statul de drept este grav afectat, e aproape inexistent”. În acest context, continuă europarlamentara, „eu consider că aceste alegeri prezidențiale sunt viciate și de aceea sunt fraudate de la început”.

„Interpretarea aceasta este una mai severă decât speța”, i-a răspuns Geoană.

Șoșoacă i-a propus apoi lui Geoană să se retragă din cursă, alături de ceilalți candidați, ca întreg procesul electoral să fie reluat, după ce legislația de funcționare a CCR se va fi schimbat.

„De aceea, domnule Geoană, vă propun două chestiuni:

Toți vă retrageți candidatura la prezidențiale astfel încât să se acorde tuturor șansa de a candida, și atunci vă arătați opoziția față de decizia Curții Constituționale care încalcă statul de drept și normele constituționale;

Se anulează alegerile acestea, se schimbă legislația astfel încât să nu se mai întâmple astfel de derapaje la statul de drept, se reorganizează alegerile la care să avem cu toții dreptul de a candida”, a propus Șoșoacă.

Reacția lui Geoană

„Cu tot respectul pe care-l am pentru fiecare candidat la prezidențiale, și pentru fiecare cetățean al acestei țări, acestea sunt propuneri nerealiste”, a replicat Geoană.

După ce și-a dat seama că discuția este redată live pe Facebook, Geoană i-a atras atenția Dianei Șoșoacă că nu și-a dat acordul pentru acest lucru și a încercat să încheie dialogul.

Șoșoacă a insistat: „Deci nu sunteți de acord să vă retrageți!”. Dialogul a continuat astfel:

Geoană: „Eu cred că trebuie să mergem fiecare înainte să reprezentăm electoratul care vrea să ne voteze.

Șoșoacă: Și electoratul meu ce face?!

Geoană: Este o întrebare legitimă pe care o puneți și este dreptul dumneavoastră să comunicați public, să faceți tot ce depinde de dumneavoastră pentru a vă putea reprezenta publicul.

Șoșoacă: Am înțeles, deci dumneavoastră că ați fost la Ambasada Rusiei și aveți o diplomă de acolo nu este același lucru cu vizita mea la Ambasada Rusiei, dumneavoastră puteți să mergeți înainte, eu nu.

Geoană: N-am fost și n-am nicio diplomă…

Șoșoacă: Păi așa spune PSD-ul, cum?! (…) Bun, deci de fapt nu vreți să apărați statul de drept și vreți să mergeți mai înainte…”.

Amintim că duminică, BEC a respins candidatura Dianei Șoșoacă drept inadmisibilă, motivând că noua solicitare a fost depusă fără a fi însoțită de listă de susținători, documentele fiind aceleași depuse inițial, în 3 octombrie.

Diana Șoșoacă a susținut că „ordinul a venit de la Marcel Ciolacu și de serviciile secrete române”.

„Americanii, evreii au complotat și au fraudat alegerile din România înainte de a începe. Din acest moment începe o dictatură. Domnii de la CCR au spus că trebuie să i se dea o lecție Dianei Șoșoacă și să îi tacă gura. Din acest moment nu îmi va mai tăcea gura niciodată (…) Huo, nenorociților, sunteți niște trădători. Oameni buni, ieșiți în stradă, e dictatură”, a acuzat Diana Șoșoacă.

Ea a susținut că scoaterea sa din cursă s-a făcut în folosul președintelui AUR, George Simion, care are astfel șanse mai mari să intre în turul II, caz în care Marcel Ciolacu ar avea un adversar mai accesibil în finala prezidențială.

Mai mulți lideri politici, între care Elena Lasconi și Nicolae Ciucă, au acuzat că în spatele deciziei se află PSD.