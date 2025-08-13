Ultima probă scrisă de la BAC 2025, sesiunea august. Azi e examenul la proba la alegere a profilului

Miercuri, 13 august, candidații la BAC 2025, sesiunea august, susțin ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului și specializării. Absolvenții au putut opta pentru discipline precum Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică, dacă au urmat un profil real, ori Geografie, Logică, Psihologie, Economie, Filosofie sau Sociologie, în cazul profilului uman. Cei din profilurile tehnologic și vocațional susțin examene la materii specifice specializării.

Subiectele și baremele de evaluare vor fi afișate de Ministerul Educației în jurul orei 15:00, pe site-ul dedicat, conform procedurii oficiale.

Luni, 11 august, absolvenții au susținut proba la Limba și literatura română, iar marți, 12 august, proba obligatorie a profilului – Matematică pentru profilurile real și tehnologic, respectiv Istorie pentru profilul uman.

La această sesiune s-au înscris peste 30.200 de candidați, dintre care peste 18.200 provin din promoția curentă și circa 12.000 din promoțiile anterioare.

Probele încep la ora 9:00, accesul fiind permis până la 8:30, pe baza unui act de identitate valid, și se încheie după trei ore, la ora 12:00.

Condiții de promovare

Pentru a lua Bacalaureatul, elevii trebuie să susțină toate probele de competențe, să ia cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie de minimum 6 la aceste probe.

Regulile în sala de examen sunt clare: telefoanele, tabletele, stick-urile de memorie și orice alt dispozitiv de comunicare sau stocare a informațiilor sunt interzise, chiar dacă nu sunt folosite. Simplul fapt că un candidat are asupra lui un obiect interzis este considerat tentativă de fraudă și duce la eliminare, plus interdicția de a participa la următoarele două sesiuni de Bacalaureat. Toate sălile sunt supravegheate cu camere audio-video.

Calendar BAC 2025, sesiunea august – ce urmează

Următoarea probă scrisă, la Limba și literatura maternă, va avea loc joi, 14 august.

Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00, atât pe platforma bacalaureat.edu.ro, cât și în centrele de examen, în format anonimizat, conform GDPR.

În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații își vor putea vizualiza lucrările și depune contestații, procedură disponibilă și online, prin transmiterea unei declarații-tip care confirmă acceptarea notei finale, indiferent dacă aceasta crește sau scade după recorectare.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă pe 19 și 20 august.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 26 august.