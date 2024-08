Bizarul caz al crocodilului Crocky, aciuat într-o suburbie a Sofiei. Autoritățile au putut cu greu să îl evacueze: „Pur și simplu nu există instituții ale statului”

Un crocodil uriaș, de 1,6 metri, găsit într-o suburbie a Sofiei a scos la iveală slăbiciunile administrației bulgare, scrie miercuri Politico.

Reptila – care poartă numele de „Crocky”, din specia Crocodylus niloticus (crocodilul de Nil) – este ținută într-o baltă noroioasă, sub o prelată, pe un teren mlăștinos din apropierea blocurilor de locuințe din districtul Botuneț din nord-estul capitalei Bulgariei, și a fost descoperită în urma unei inspecții efectuate în cazul unor tăieri ilegale de copaci.

Cu toate acestea, încercările de a-l îndepărta pe Crocky din zona s-au transformat într-o telenovelă, în cursul zilei de marți.

