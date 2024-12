Boloș anunță că Ministerul de Finanțe a pus la bătaie 6 miliarde de euro pentru a menține cursul la 5 lei: Sperăm ca această criză să înceteze cât de curând

Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a anunțat miercuri înainte de ședința de Guvern, că Statul întâmpină dificultăți atât la împrumuturile de la bănci cât și pe bursă și că Finanțele au fost nevoite să scoată 6 miliarde de euro din buffer pentru a ajuta cursul euro să se mențină la 5 lei. „Sperăm ca această criză să înceteze cât de curând”, a spus Boloș, care a subliniat că este nevoie de un guvern stabil și aprobarea unui buget.

„Prima reacție este cea a băncilor care nu mai ofertează acum disponibilități banesti, ceea ce înseamna deficitele temporare de trezorerie pe care le avem. Este o perioadă destul de incertă până la numirea noului guvern ca să se stabilească și să definitiveze politicile bugetare ale României și sperăm ca această criză să înceteze cât de curând”, a declarat miercuri Marcel Boloș.

Acesta a precizat că și pe bursă reacțiile sunt la fel dar că aceste reacții „sunt mai mult decat așteptate pentru că trebuie să avem un guvern stabil, apoi bugetul aprobat și toate procedurile”.

Întrebat despre cursul leu–euro și despre faptul că BNR a pompat bani pentru a menține cursul la 5 lei, Boloș a spus că și Finanțele au intervenit.

„Și noi am scos din buffer, în momentul de față am scos o cantitate destul de însemnată de monedă, 6 miliarde de euro am scos din buffer. Este o perioadă pe care trebuie sa o trecem cu bine”, a mai spus Boloș.

Reamintim că rezervele valutare ale BNR au scăzut în noiembrie cu 1,6 miliarde de euro, o sumă greu de înțeles doar din explicațiile din comunicatul Băncii Centrale: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (aproximativ 649 milioane euro); plăţi din contul Comisiei Europene.

Cursul leului este sub presiune din cauza deficitelor gemene ridicate: cel bugetar și cel de cont curent. Importurile mult mai mari decât exporturile trebuie achitate, deficitul fiscal e acoperit prin împrumuturi, astfel că tendința naturală a leului ar fi una de depreciere. Dealtfel, economistul-șef al BRD, Florian Libocor, a explicat că deja plătim la unele facturi sume calculate la un curs de peste 5 lei/euro. „Să știți că în momentul de față-vrând, nevrând- plătiți un euro cu peste 5 lei. În toată zona de utilități, unde facturile sunt în echivalent euro, veți vedea că firmele vă încasează moneda unică la peste 5 lei”, a spus Libocor.