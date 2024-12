SuperLiga: Titularul pe care Rapid nu se mai poate baza în 2024: „Este sub tratament”

Benjamin Siegrist, titularul din poarta Rapidului, s-a accidentat înainte de meciul cu Petrolul din SuperLiga, iar președintele Viorel Moldovan a anunțat că acesta nu va mai juca în acest an.

Benjamin Siegrist nu va mai apăra pentru Rapid în 2024

Siegrist s-a accidentat la piciorul drept în timp ce se încălzea pentru duelul cu Petrolul. Portarul a fost înlocuit la meciul cu CS Afumați cu Marian Aioani.

„Siegrist, din păcate, cred că l-am pierdut pentru acest an. Nu cred că îl vom mai avea. Are o leziune musculară pe gamba piciorului drept. Este mai mică, dar o leziune este o leziune.

Am văzut că el încă mai şchioapătă şi asta spune multe. Este sub tratament. Nu cred că are rost să fie forţat, să riscăm să sufere o accidentare mai gravă. O să mergem pe mâna lui Aioani”, a declarat Moldovan, citat de fanatik.ro,

Siegrist a fost unul dintre jucătorii Rapidului care s-au evidențiat în prima parte a sezonului. Adus de Neil Lennon în Giulești, elvețianul a jucat în 13 meciuri, a închis poarta de cinci ori și a încasat în total 10 goluri.