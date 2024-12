VIDEO Vaticanul a dezvăluit noul papamobil, un Mercedes complet electric. „Fiecare detaliu este perfect”

Vaticanul a prezentat miercuri un nou papamobil decapotabil, un model Mercedes-Benz complet electric, pe care papa Francisc îl va folosi pentru a saluta pelerinii din Piața Sfântul Petru, scrie Reuters.

Vehiculul, o versiune modificată a SUV-ului de lux de dimensiuni medii G-Class al companiei germane, este dotat cu un scaun înălțat pentru suveranul pontif, astfel încât mulțimile să-l poată vedea mai bine.

Acesta este de culoare albă, tradițională pentru papamobile, și include un scaun papal încălzit, precum și o bară de sprijin încălzită, pe care Papa o poate folosi pentru echilibru atunci când stă în picioare în vehicul.

🚨HOLY VOLTAGE! THE VATICAN GOES ELECTRIC WITH POPE FRANCIS’ NEW ECO-POPEMOBILE



Move over, gas guzzlers—the Vatican just dropped Pope Francis’ first all-electric popemobile, a white Mercedes-Benz G-Class SUV fit for the greenest of holy rollers. Complete with a heated throne and… pic.twitter.com/cWz3Z8r7WJ