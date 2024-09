Boris Johnson dezvăluie că a planificat cu armata un raid în Olanda, pentru a pune mâna pe milioane de vaccinuri COVID. „De ce invadăm un aliat NATO”

Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson a dezvăluit că a ordonat șefilor armatei să planifice un raid asupra unei fabrici olandeze, în martie 2021, pentru ca administrația sa să obțină 5 milioane de vaccinuri anti-COVID-19, după ce Uniunea Europeană amenințase că va interzice exportul acestora în Marea Britanie, informează sâmbătă Reuters.

Johnson a precizat că adjunctul șefului Statului Major al Apărării al Marii Britanii de la acea vreme, generalul-locotenent Doug Chalmers, i-a spus că ar fi posibil un „raid acvatic”, cu ambarcațiuni mici, pentru traversarea Canalului Mânecii și navigarea prin canalele olandeze – dar oficialul militar l-a avertizat cu privire la repercusiunile diplomatice.

Potrivit lui Boris Johnson, Chalmers – care între timp s-a retras din armată – i-a spus că nu ar fi posibil ca misiunea să se desfășoare fără ca britanicii să fie reperați și că „dacă suntem detectați, va trebui să explicăm de ce invadăm efectiv un aliat NATO de lungă durată”.

„În secret, am fost de acord cu ceea ce au crezut toți, dar nu am vrut să spun cu voce tare: că totul este o nebunie”, a afirmat Johnson, într-un extras din memoriile sale, publicat sâmbătă în ziarul Daily Mail.

