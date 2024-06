Boris Pistorius propune un nou model de serviciu militar, promițând să transforme Germania într-o națiune „pregătită de război”

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a prezentat o propunere pentru un nou model de serviciu militar voluntar, menit să stimuleze numărul redus al forțelor armate ale țării, în contextul tensiunilor cu Rusia și ca urmare a opoziției manifestate în interiorul guvernului de la Berlin față de revenirea la recrutarea clasică, informează Reuters.

Acest proiect, prezentat de Boris Pistorius în faţa comisiei pentru apărare din Bundestag, camera inferioară a parlamentului german, face parte din intenția Germaniei de a se îndrepta către o politică externă și de apărare mai robustă, anunțată de cancelarul Olaf Scholz drept o „schimbare de eră” – sau „Zeitenwende” – în zilele de după începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Ministrul Pistorus a declarat miercuri că toți bărbații vor fi obligați să completeze un chestionar care să evalueze dacă sunt apți și interesați de serviciul militar la împlinirea vârstei de 18 ani, în timp ce acest lucru va fi opțional pentru femei.

Apoi vor fi aleși cei mai potriviți și mai motivați candidați, în vederea efecturăii serviciului militar de bază de șase luni – existând opțiunea ca stagiul să fie prelungit cu până la 17 luni.

Acest nou model are ca scop creșterea numărului de tineri care efectuează serviciul militar voluntar pe an cu 5.000 până la 15.000, a precizat ministerul, ceea ce va spori volumul rezerviștilor astfel încât să fie extins rapid numărul de trupe în caz de război.

„Scopul este de a crește acest număr de la an la an pentru a spori capacitatea” armatei, a declarat Pistorius în fața reporterilor, adăugând că obiectivul este de a ajunge în cele din urmă la 200.000 de rezerviști în plus.

Practic, obiectivul pe termen lung este de a aduce efectivele Bundeswehr (armata germană) la 460.000 de soldaţi: aproximativ 200.000 de militari activi permanent în armată, restul în rezervă.

Modelul este similar cu cel suedez, introdus în 2018, care a avut ca scop îmbunătățirea statutului serviciului militar printr-un anumit grad de exclusivitate.

Rămâne de văzut dacă Germania îi va obliga, la fel ca Suedia, și pe cei care nu doresc să facă serviciul militar. Pistorius a declarat că își va rezerva acest drept, dar a precizat că deocamdată nu are semne că nu ar putea obține suficienți voluntari.

Pistorius a promis că va transforma Germania într-o națiune „pregătită de război”, avertizând că un război între alianța occidentală defensivă NATO și Rusia ar putea avea loc în cinci-opt ani.

„Trebuie să fim în mod realist în poziția de a descuraja un atac”, a mai declarat ministrul, într-o conferință de presă susținută la Berlin.

Pistorius, care în prezent se află în fruntea clasamentului celor mai populari politicieni germani, a calificat drept „o greșeală” suspendarea serviciului militar obligatoriu din Germania, în 2011.

Însă politicieni importanți din toate cele trei partide ale coaliției cancelarului Olaf Scholz și-au exprimat opoziția față de serviciul militar obligatoriu, Scholz însuși excluzând o revenire la recrutarea în masă.

Pistoriu a spus miercuri că se concentrează pe serviciul voluntar, dar acesta ar putea avea unele „elemente obligatorii dacă este necesar”.

În pofida unei campanii de recrutare, numărul militarilor germani activi a scăzut, anul trecut, la 181.500, notează AFP.