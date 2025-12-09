Bucătarii care pregătesc în fiecare an un meniu secret pentru unii dintre cei mai importanți oameni din lume dezvăluie detalii de anul acesta

Bucătarul Tommy Myllymäki este unul dintre cei care vor pregăti și anul acesta meniul pentru laureații Premiului Nobel, FOTO: Jean-Philippe Ksiazek / AFP / Profimedia Images

Într-o bucătărie aglomerată de la Primăria din Stockholm, bucătarii s-au adunat pentru a pregăti o cină elaborată, cu un meniu secret – și cu o notă de familie – pentru oamenii de știință și membrii regalității care se reunesc săptămâna aceasta la banchetul Premiilor Nobel din Suedia, relatează Reuters.

Peste 40 de bucătari au încredințată sarcina de a pregăti masa cu trei feluri pentru banchetul anual, unde invitații includ laureații și familiile lor, familia regală a Suediei și o bună parte din elita țării.

„Vrem să implementăm modul nostru de a găti, ADN-ul nostru, și să îl punem în această cină pentru 1.300 de oameni”, a spus Pi Le, care împreună cu Tommy Myllymäki este responsabil pentru primele două feluri de anul acesta.

„Ia ceva ce recunoști ca aromă și adaugă o mică modificare”, a explicat el filosofia după care se ghidează.

Cei doi bucătari conduc în mod normal un restaurant cu două stele Michelin pe insula Djurgården din Stockholm.

Bucătarii spun că rețetele sunt alese după mai multe încercări

Myllymäki afirmă că meniul pentru banchetul de anul acesta a fost stabilit la sfârșitul lui septembrie după „o mulțime de încercări”.

Păstrat sub strictă supraveghere, meniul nu va fi dezvăluit până când invitații – bărbații în frac cu papion alb și femeile în rochii de seară – nu vor fi așezați miercuri la cele 59 de mese care umplu așa-numita Sală Albastră.

Dar bucătarii împărtășesc câteva detalii. Ingredientele din pădurile nordice sunt prezente, precum hribi uscați pentru primul fel și porumbele și zmeură sălbatică pentru desert, în timp ce 400 de sticle de șampanie vor fi servite împreună cu starterul.

Totuși, pentru bucătari, banchetul este și o chestiune de familie.

Tommy Myllymäki (stânga), alături de Pi Le și Frida Backe, cofetăreasa care pregătește desertul pentru banchetul Nobel, FOTO: Fredrik Sandberg/TT / AP / Profimedia Images

Cum pregătești un meniu pentru laureații Premiului Nobel

Setul pentru masă a fost schimbat pentru prima dată de când a fost creat, acum mai bine de 30 de ani, acesta fiindu-i adăugat un cuțit de unt proiectat de Le. Fabricarea manuală a celor 1.300 de cuțite, cu lemn de stejar din sudul Suediei, a fost migăloasă.

„A trebuit să aducem întăriri ca să respectăm termenul”, afirmă Le. „Mama mea, sora mea și tatăl meu au venit să ajute”, a povestit acesta.

Cofetăreasa Nobel Frida Backe, care revine pentru al doilea an pentru a lucra la banchet, spune că s-a inspirat din zilele copilăriei petrecute în pădure cu bunicii ei atunci când a creat desertul din acest an.

Porumbelele sunt „un fel de fruct puțin uitat”, afirmă ea, adăguând că „este nevoie de un pic de încăpățânare și creativitate ca să lucrezi cu acestea”.

Festivități separate au loc la Oslo pentru Premiul Nobel pentru Pace, acordat anul acesta disidentei venezuelene Maria Corina Machado. Ea a anunțat zilele trecute că, deși se ascunde în Venezuela de mai mult timp din cauza temerii de represalii, va face deplasarea la Oslo pentru a primi în persoană premiul.