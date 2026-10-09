Călin Georgescu, acum la DIICOT pentru a patra zi la rând

Călin Georgescu a fost scos vineri dimineață din arestul central și dus la sediul DIICOT, unde procurorii continuă percheziţiile informatice în dosarul de înşelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro, potrivit Digi24.

Este a patra zi consecutivă în care fostul candidat la alegerile prezidențiale trebuie să participe la percheziția informatică a zecilor de dispozitive ridicate de la vila sa din Mogoșoaia.

De data aceasta, la DIICOT a fost chemat doar Călin Georgescu, nu și soția sa, Cristela. La sediul DIICOT au venit și susținătorii lui Călin Georgescu, iar un gard de protecție a fost montat, potrivit Digi24.

Percheziţiile informatice în această speță au început marţi, ambii soţi fiind prezenţi la DIICOT pentru a asista la proceduri. Soții Georgescu a petrecut, în medie, aproximativ șase-șapte ore la sediul DIICOT.

Miercuri, Cristela Georgescu a declarat, că are „tot dreptul” să-şi exprime „îngrijorarea”, pentru că a fost „torturată” văzând fotografiile copiilor săi pe ecrane străine. „Cred că orice mamă de acasă poate rezona cu mine”, a adăugat ea, la ieșirea de la sediul DIICOT.

Sechestru pe conturi și vila din Mogoșoaia a familiei Georgescu

Miercuri, procurorii DIICOT au anunţat că au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, după ce, pe 24 septembrie, puseseră sechestru şi pe vila din Mogoşoaia a fostului candidat la alegerile prezidenţiale.

Între timp, Tribunalul București a respins contestația acestuia față de decizia anchetatorilor și a decis că vila din Mogoșoaia va rămâne sub sechestru.

Acuzațiile aduse lui Georgescu în dosarul de înșelăciune

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie în dosarul de înșelăciune, după ce Curtea de Apel București a întors decizia primei instanțe, care hotărâse plasarea lui Georgescu sub control judiciar.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri din Buzău Răzvan Leu, care acuză că a fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.

Lui Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Călin Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția. Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale, conform DIICOT.

Leu a fost convins apoi să mai transfere alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale, în ambele fiind trimis în judecată.