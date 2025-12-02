Călin Georgescu: „Mă distanțez și disociez total de așa-zisele alegeri din 7 decembrie și, evident, de orice candidat”

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a contestat din nou legitimitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc duminică, 7 decembrie, și a anunțat că nu susține pe nimeni. „Aș insulta milioanele de români al căror vot a fost furat”, a spus Georgescu.

Declarațiile lui Georgescu au fost făcute marți, la sediul poliției din Buftea, unde se prezintă săptămânal pentru a semna controlul judiciar în dosarul în care este anchetat pentru mai multe infracțiuni.

„Vreau să lămuresc câteva aspecte legate de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie. Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut, din luna decembrie, nu va fi sancționată penal și istoric, nu am niciun motiv de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara aceasta”, a declarat Georgescu.

Georgescu a precizat că se „disociază total” de alegerile pentru Primăria Bucureștiului, dar și de „orice candidat”.

„De aceea, consider că este inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al căror vot a fost furat. De aceea, mă distanțez și mă disociez total de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie și, evident, de orice candidat”, a declarat Călin Georgescu, citat de site-ul televiziunii Realitatea Plus.

„Când alegerile sunt organizate de rândași nu poți să te aștepți ca ele să fie câștigate de cai. Este imposibil”, a mai spus Georgescu.

Anca Alexandrescu, fosta realizatoare a emisiunii Culisele Statului Paralel, de la Realitatea Plus, candidează pentru funcția de primar general al Capitalei și a urcat puternic în sondaje. Sondajul AtlasIntel publicat luni de HotNews a arătat o creștere rapidă și fără precedent a Ancăi Alexandrescu. Candidata susținută de AUR a ajuns practic la egalitate cu primul clasat, Daniel Băluță – ambii au 23%.

Călin Georgescu a fost o prezență constantă în emisiunea ei, iar în luna august, Georgescu își exprima susținerea pentru Anca Alexandrescu.

Nu este prima dată când Georgescu contestă legitimitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Pe 2 noiembrie, Georgescu a îndemnat electoratul „să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”.

Georgescu: „Mișcarea suveranistă este din ce în ce mai puternică”

În același timp, Georgescu a vorbit despre mitingul său de 1 decembrie de la Alba Iulia, paralel de cel al lui George Simion, liderul AUR, care a condus un marș spre Cetatea Alba Carolina. Cele două coloane de manifestanți au avut trasee diferite, nu s-au întâlnit.

„Am văzut și eu, ca și dvs, anumite televiziuni și trusturi de presă care trâmbițează fel de fel de minciuni pe care eu în niciun caz nu pot să spun așa ceva, ce a fost la Alba Iulia legate de faptul că poporul nu este unit. Din contră: poporul este foarte unit (…) Mișcarea suveranistă a demonstrat și ieri că este din ce în ce mai puternică, din ce în ce mai unită și sunt alături de toți cei care susțin și sunt alături de principiile ei, care unesc acest popor român”, a mai spus Georgescu.

Călin Georgescu, trimis în judecată în două dosare

Călin Georgescu a fost trimis în judecată în luna iulie pentru propagandă legionară. În acest dosar, Georgescu se află sub control judiciar încă din februarie.

La jumătatea lunii septembrie, Călin Georgescu a fost trimis în judecată în cel de-al doilea dosar. Alături de el sunt inculpați Horațiu Potra și 20 de mercenari ai acestuia.

În cel de-al doilea dosar, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false. Procesul se judecă la Curtea de Apel București.