Trei influenceri recunosc că au fost plătiți pentru campania lui Călin Georgescu de pe TikTok: „Am mușcat gogoașa”

Alex Stremițeanu, unul dintre influencerii care au negat inițial că a acceptat campania FameUp de pe TikTok, a revenit marți seară cu două videoclipuri pe rețeaua de socializare în care recunoaște participarea la campania în spatele căreia a stat candidatul Călin Georgescu. El a fost urmat de influencerii Iosif și Beniamin, care se află în spatele contului Graurii. Cei doi au transmis că au făcut această campanie, pentru că au crezut că vine din partea unui ONG.

HotNews.ro a documentat în ultimele două săptămâni fenomenul campaniei #echilibrușiverticalitate de pe TikTok, la care au participat zeci de influenceri. Organizația Expert Forum a arătat, pe baza unui studiu, că în spatele campaniei s-a aflat chiar Călin Georgescu, câștigătorul surpriză al primului tur al alegerilor prezidențiale.

Alex Stremițeanu este al doilea influencer care mărturisește că a primit bani din această campanie, însă spune că a fost păcălit și că în brief nu era menționat vreun candidat sau partid politic. Primul creator de conținut de pe TikTok care a recunoscut, contactat de reporterii HotNews, că a luat bani din campania de pe FameUp derulată pe TikTok a fost Marius Cătălin.

„Am fost un prost”

„Am luat parte la campania de promovare a lui Călin Georgescu. Am fost un prost. În momentul în care am acceptat campania cu #echilibrușiverticalitate, ca orice campanie, vine la pachet cu un brief. În acest brief era menționat faptul că nu se dorește să ținem partea vreunuia dintre candidați sau vreunui partid. Tot în brief se menționa faptul că se dorește ca noi să creștem conștientizarea asupra ideii că este important ca oamenii să meargă la vot”, își începe creatorul de conținut clipul de pe TikTok.

Stremițeanu a mai explicat că, în acest brief, una dintre cerințe era să numească calități pe care și le dorește de la viitorul președinte al României, fie ele folosite din brief, fie numite de către ei. El a explicat totuși că nu consideră că trăsăturile pe care le-a numit îl definesc pe Georgescu.

„Îmi pare rău că am fost folosit precum un câine în această campanie, fără să îmi dau seama ce fac. Când am luat această campanie am știut că nu țin partea politică absolut a nimănui, dar acum au ieșit multe la iveală”, a încheiat influencerul primul videoclip.

Stremițeanu explică de ce Georgescu s-a promovat pe TikTok: „Călin Georgescu și-a creat campanie pe TikTok într-un mod diabolic”

Influencerul a revenit cu un al doilea clip, explicând de data aceasta mecanismul care a stat la baza campaniei de promovare a candidatului independent, folosindu-se de creatorii de conținut care nu știau de fapt despre ce este vorba, a mai adăugat el.

„S-a folosit de influenceri și micro influenceri pentru a-și răspândi 2 hashtaguri: #prezidențiale2024 și #echilibrușiverticalitate. În spatele acestei scheme era de fapt important să răspândim hashtagurile care să aducă în comentariile clipurilor noastre cât mai mulți boți ca să lase cât mai multe comentarii cu «votăm Călin Georgescu». De ce? Pentru că în momentul în care vezi în comentariile clipurilor noastre, de curiozitate o să intri și tu să vezi cine e Călin Georgescu”, a explicat Stremițeanu.

„Si pentru că noi suntem niște oameni comozi, nu o să te duci pe Google să cauți, o să scrii tot pe TikTok «Călin Georgescu». O să îți apară niște videoclipuri care sunt atât de bine structurate și au niște mesaje atât de bine gândite, încât gâdilă urechea fiecărui ascultător”, spune el.

Influencerul consideră că motivul pentru care Georgescu s-a promovat pe rețeaua de socializare a fost că „pe TikTok poți să lași ce mesaj vrei tu. Când ești într-o dezbatere politică, dacă ai scos porumbelul pe gură, nu mai ai ce să faci”.

În finalul mesajului, Stremițeanu își îndeamnă colegii care au participat la această campanie să iasă în online și să recunoască.

„Pentru că suntem mulți care au mușcat gogoașa, mi-aș dori să ieșiți să faceți clipuri în care vorbiți cu subînțeles despre opțiunea voastră de vot”, a încheiat influencerul.

Alți doi influenceri dau explicații: „Vreau să vă puneți în locul nostru și să ne spuneți cum ați proceda voi”

Frații Iosif și Beniamin, care au împreună contul Graurii, au publicat și ei, miercuri, un videoclip în care spun că au promovat campania #echilibrușiverticaliate fără să știe că îi este atribuită lui Călin Georgescu.

„Vreau să vă puneți în locul nostru și să ne spuneți cum ați proceda voi. (…) La un moment dat îți apare o oferă, să realizezi un videoclip în care să vorbești despre calitățile pe care să le aibă viitorul președinte al României. Și atenție! Să fim neutri cu privire la alegerea pe care o vom face”, își încep frații videoclipul.

Cei doi afirmă că ideea de a promova un candidat care să aibă niște „calități extraordinare” li s-a părut „foarte tare”, mai ales pentru că au crezut că propunerea de campanie vine din partea unui ONG.

„Cine se gândea, acum o lună și ceva, când nu se știa de Călin Georgescu, că o să fie asociată imaginea ta cu numele lui. Noi nu știam atunci când am acceptat reclama că aceasta face referire la un anumit candidat. Chiar ne-am gândit că este demersul unui ONG de a încuraja oamenii să iasă la vot și să aleagă înțelept”, au mai spus frații.

Ei spun că în cazul în care „se va ancheta, dacă se va constata că această campanie a fost un demers al unui candidat”, vor recunoaște că „au căzut într-o capcană”.

„Noi suntem neutri și așa vom rămâne până la final”, au adăugat cei doi influenceri.