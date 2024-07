Campionul de la Wimbledon vrea să-și facă un tatuaj după câștigarea trofeului – Cui trebuie să ceară voie Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz este omul momentului în tenisul mondial, ibericul cucerind Wimbledonul la doar câteva săptămâni după ce a triumfat la Roland Garros. Spaniolul vrea ca victoria impresionantă reușită împotriva lui Novak Djokovic să fie reprezentantă printr-un nou tatuaj.

Carlos a trecut de Nole, scor 6-2, 6-2 7-6(4), iar cel de-al patrulea titlu de Grand Slam i-ar putea aduce spaniolului originar din Murcia un nou tatuaj.

Cel puțin asta-și dorește Alcaraz, cel care a precizat și cui trebuie să ceară aprobare pentru a duce dorința la bun sfârșit: părinților săi.

Când a fost întrebat de jurnaliști cum va sărbători al doilea titlu de la All England Club, jucătorul în vârstă de 21 de ani a spus că își dorește un nou tatuaj.

Fostul lider ATP și-a făcut primele două tatuaje în 2022, după ce a încheiat anul pe locul unu al ierarhiei mondiale.

Primul tatuaj conține data de 11.09.22, ziua în care Carlos s-a încoronat campion la US Open, iar un altul are literele CCC. Este de fapt un motto al bunicului său, care se traduce prin „cabeza, corazon, cojones” (în tot ceea ce faci în viață ai nevoie de minte, inimă și curaj).

And a third one – his motto, CCC 🧠❤️🥚🥚 pic.twitter.com/eQBoWeMuXo