VIDEO Carlos Alcaraz, campion la Wimbledon 2024 împotriva unui Novak Djokovic de nerecunoscut

Carlos Alcaraz a omorât suspansul și a transformat o finală de Wimbledon contra lui Novak Djokovic într-o partidă care a curs într-o singură direcție în mare parte din timp. Ibericul este vechiul și noul campion de la All England Club, al patrulea titlu de Grand Slam din carieră. De cealaltă parte, Nole a fost de nerecunoscut, diferența dintre cei doi fiind una considerabilă (6-2, 6-2, 7-6(4)).

Afișul a fost unul grozav, o reeditare a finalei din 2023, una în care Carlos a revenit spectaculos de la 0-1 la seturi și l-a învins surprinzător pe Nole în cinci seturi.

Din păcate pentru cei care se așteptau la o finală cu dramatism, cinci seturi și un duel electrizant, meciul de duminică a fost unul în care diferența dintre cei jucători a fost una substanțială.

Nole nu a contat practic în primele două seturi, fostul lider ATP cedându-și de patru ori serviciul (câte două breakuri în fiecare manșă), în timp ce de la retur a fost departe de jucătorul agresiv și inspirat pe care-l cunoșteam.

După un dublu 6-2, Djokovic a condus pentru prima dată în finală atunci când a servit primul în manșa a treia.

Sârbul și-a ridicat nivelul, a servit mult mai bine, a pus unele probleme și de la retur, dar echilibrul s-a rupt la 4-4. Alcaraz a făcut breakul, iar finala părea să intre pe ultima sută de metri.

Au urmat însă trei mingi de meci consecutive ratate de Carlitos (a avut reale dificultăți în a încheia partida), iar „vulpoiul” Nole atât a așteptat. A întors soarta gameului și a trimis manșa în tiebreak.

A fost însă doar o amânare de câteva minute a finalului de meci, Alcaraz fiind (și) în tiebreak jucătorul mai bun.

După două ore și 27 de minute, Djokovic s-a recunoscut învins de cel care a bifat al doilea titlu consecutiv la All England Club, Carlos Alcaraz.

Rezumatul finalei de la Wimbledon 2024

Ultimul punct al finalei dintre Alcaraz și Djokovic.

Astounding Alcaraz 🤩 The Spaniard defends his #Wimbledon title with a stunning straight sets victory over Novak Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6(4) 🇪🇸 pic.twitter.com/bEbT9HwMZh

To win here is special. To defend here is elite.



Carlos Alcaraz is the 2024 Gentlemen’s Singles Champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kJedyXf0vn