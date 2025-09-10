Nicușor Dan, întrebat dacă acțiunile lui din ultima vreme sunt un mod de a ajunge la „suveraniști”: „Am zis că voi fi președintele tuturor românilor”

„Eu am spus din campanie că vreau să fiu președintele tuturor românilor și că vreau să am un dialog pe care l-am și propus când au fost diversele consultări la Cotroceni cu toate partidele”, a reacționat miercuri seară președintele Nicușor Dan, după ce la TVR întrebat despre acțiunile sale din ultima perioadă.

Întrebat, într-un interviu la TVR 1, despre absența sa de la Ziua Marinei și prezența la o mănăstire, despre atacarea la CCR a legii care privește propaganda legionară, despre numele controversate care au apărut în spațiul public pentru conducerea serviciilor secrete și dacă vizează prin asemenea acțiuni publicul „suveranist”, șeful statului a precizat: „Eu am spus din campanie că vreau să fiu președintele tuturor românilor și că vreau să am un dialog pe care l-am și propus când au fost diversele consultări la Cotroceni cu toate partidele. Dar tot ce-mi spuneți dumneavoastră – nu cred, am citit și eu toate aceste interpretări. Adică… în trimiterea la CCR și în intenția de trimite la Parlament acea lege – este pur și simplu exercitarea unei atribuții a președintelui care dorește să fie un mediator în societate și să nu permită ca tensiuni și mai grave să se producă”.

„Așa cum este proiectul de lege acum, dacă eu vă dau dumneavoastră operele complete ale lui Shakespeare, citând cuvânt cu cuvânt, sunt pasibil de pușcărie pentru că în interiorul acelor opere complete ale lui Shakespeare există o piesă care se numește «Neguțătorul din Veneția» și în interiorul acestei piese sunt niște remarci antisemite. Trebuie să punem o barieră, bineînțeles că suntem împotriva extremismului, împotriva urii, a antisemitismului, a xenofobiei. Dar astea sunt valori de care nu ne suspectează nimeni (că le încălcăm, n.r.), dar mai departe trebuie să existe un echilibru”, a mai declarat Nicușor Dan.

Chestionat dacă el consideră că mișcările extremiste și propaganda legionară sunt un pericol în România în acest moment, președintele a răspuns: „E o lege care există deja. Pe o lege care există deja evident că există un risc ca o nemulțumire care în opinia mea este în esență socială, care vine din inechități din societate, care vine din corupție, să se ducă într-o zonă de xenofobie, ură, tocmai pentru că vine dintr-o neîncredere la adresa lidership-ului politic al țării. Și ăsta este un risc asupra căruia noi trebuie să reflectăm. Dar mijloacele cu care o facem trebuie să fie proporționale pentru ca să nu alimenteze mai mult o astfel de posibilă direcționare a unei părți din societate”.

Pe 17 august, președintele a fost surprins într-un moment de pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei.

Nicușor Dan a urmat traseul de creastă pe Valea Sâmbetei, un traseu turistic de 7 kilometri, până în Căldarea Sâmbetei la Mănăstirea Arsenie Boca. El și-a purtat fiul cel mic în spate pentru a ajunge la schitul unde a trăit părintele Arsenie Boca, potrivit Antena 3 CNN.

Ajuns la mănăstire, Nicușor Dan a fost primit cu pâine și sare de către stareț și i-a salutat pe enoriașii prezenți la slujbă.

Cu o zi înainte, președintele Nicușor Dan a fost marele absent de la festivitățile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat ulterior că șeful este „într-o perioadă de concedii”, acesta fiind motivul pentru care a lipsit de la festivitățile de la Constanța.

Președintele și familia lui au ales să asiste atunci, pe 16 august, la o slujbă la mănăstirea Sâmbăta de Sus, aflată foarte aproape de Făgăraș, orașul său natal.

Șeful statului a spus că a vrut să fie aproape de comunitate, într-un loc în care venea în trecut cu părinții.

„E o sărbătoare religioasă, multă lume merge la biserică, la mănăstire. E un loc unde veneam cu părinții, am ales să vin aici”, a spus Nicușor Dan, potrivit unor imagini difuzate de Digi24.ro.

El a explicat că nu a anunțat vizita, pentru a evita prezența presei: „Am vrut să fiu cât mai aproape de comunitate și inclusiv am stat la slujbă, care e ceva personal, intim”, a spus președintele.