Mircea Geoană, explicații despre declarația privind „starea de degradare biologică destul de importantă” a lui Traian Băsescu, care i-a adus replica usturătoare a fostului președinte

Mircea Geoană a declarat, într-o emisiune difuzată sâmbătă de Digi24, că, în cazul în care devine președinte al României în urma alegerilor de la finalul anului, ia în calcul să folosească expertiza externă a unor politicieni precum Klaus Iohannis și Dacian Cioloș, dar nu și pe cea a lui Traian Băsescu. Geoană a motivat că fostul șef de stat se află într-o „stare de degradare biologică destul de importantă”, iar presat de moderatori să explice, el a invocat faptul că Traian Băsescu a spus că nu își mai dorește să participe la viața publică.

„Dacă voi putea, cum să spun (…) de la Klaus Iohannis la Dacian Cioloș, la cei care au un pic de competență externă – va fi vreodată vreo șansă să putem să îi folosim la ceva în plan internațional, n-am să ezit să o fac. Nu neapărat în politică, dar dacă e o anumită expertiză pe care o poți folosi eu nu mai am patimă politică pe acest lucru”, a afirmat candidatul independent la președinția României, în interviu, întrebat despre personalitățile politice care își pot aduce contribuția în continuare pe plan extern.

„Și pe Traian Băsescu?”, a urmat întrebarea moderatorilor de la emisiunea „În fața ta”.

„Mai puțin, pentru că este într-o zonă de degradare biologică destul de importantă, în sensul că… nu cred că își mai dorește viață publică. A spus că nu mai dorește”, a spus Geoană.

Presat de jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu să aducă explicații pentru afirmația lui, fostul secretar general adjunct al NATO a răspuns: „«Biologică» – în sensul că e într-o perioadă din viață în care vrea să facă altceva”.

Moderatorii au insistat pe subiect, așa că Geoană a venit cu precizări. „Și e bine să facă altceva, pentru că nu cred că a lăsat cea mai bună amintire. (…) În sensul că a spus public că nu mai vrea să mai facă viață publică”, a adăugat Mircea Geoană, referitor la sintagma folosită inițial – „degradare biologică”.

Anterior în cursul acestei săptămâni, declarațiile lui Mircea Geoană – difuzate doar într-un scurt fragment -, au atras o replică dură din partea fostului președinte al României, Traian Băsescu, care l-a învins pe Geoană în alte două alegeri – în 2004 pentru Primăria Capitalei și în 2009, la prezidențiale.

Fost șef al statului a declarat că afirmațiile lui Geoană „îl pun în pozitia de a se pregăti pentru a doua «Mihaela, dragostea mea»”.

Sunat joi seară de moderatorul Claudiu Pândaru, după difuzarea fragmentului cu Geoană, Traian Băsescu a reacționat ironic. „I-am administrat două bătăi și pot să-i înțeleg resentimentele, dar afirmațiile pe care le face în care se vede ca și cum distribuie deja misiuni unor foști demnitari mi se pare că-l pun în pozitia de a se pregăti pentru a doua «Mihaela, dragostea mea». El se vede președinte și cred că nu e cazul”, a spus, amuzat, fostul președinte.

„În ceea ce privește degradarea, sunt un om de 72 de ani, în niciun caz nu mai am sănătatea unuia de 30 de ani”, a spus Băsescu, enumerând apoi mai multe operații și internări pe care le-a avut.

Dar, a adăugat Traian Băsescu, că aceste lucruri nu îl fac însă „să ajung la o degradare încât să-i urez Regelui Mihai sănătate”, făcând referire la gafa lui Geoană din interviul de miercuri, acordat la Pro TV.

„Aș vrea să-i spun un lucru foarte direct: nu mi-am propus parte a acestei campanii, dar nici nu vreau să mă pun în situația să-l bat pentru a treia oară, de data asta fără să candidez”, a mai spus Băsescu, care, potrivit Constituției, nu mai poate candida la alegerile prezidențiale după două mandate.

Mircea Geoană a acordat, miercuri seară, primul interviu după anunțul său privind candidatura la alegerile prezidențiale de anul acesta. El și-a criticat contracandidații și a lansat și săgeți spre liderii PNL și PSD, despre care a spus, fără să le rostească numele, că au câștigat mandatele la șefia partidelor neavând competiție. „Eu am avut curajul să îl înfrunt pe Ion Iliescu la congresul PSD”, a spus el.

În interviul de la Pro TV, Mircea Geoană a făcut și o gafă: i-a urat sănătate Regelui Mihai, decedat în 2017: „Mă întorc la ceea ce spunea Regele Mihai în 2011, când a făcut 90 de ani, Dumnezeu să-i dea sănătate, am fost și în Senat când a avut ultimul discurs. A avut un discurs foarte important și a spus: «Țara are nevoie de cârmuitori drepți și pricepuți». Astăzi România nu are cârmuitori nici drepți și nici pricepuți”, a spus Geoană.

Mircea Geoană a venit cu o reacție după încheierea emisiunii de la Pro TV și a spus că a făcut o „greșeală de exprimare” pe care o regretă.

