Ce active are Lukoil în străinătate în afară de România. Printre ele, giganticul câmp petrolifer West Qurna 2 și cea mai mare rafinărie din Balcani

Gigantul energetic rus Lukoil, care a spus joi că dimineață a acceptat oferta Gunvor Group pentru activele sale din străinătate, are dețineri internaționale importante în țări precum Irak, Bulgaria și România.

Lukoil, a doua cea mai mare companie petrolieră din Rusia a anunțat că a primit și acceptat o ofertă pentru activele sale din străinătate de la Gunvor. Aceasta este o multinațională înregistrată în Cipru ce a fost cofondată în anul 2000 de un oligarh apropiat de Vladimir Putin, care și-a vândut participația partenerului său suedez Torbjörn Törnqvist în 2014, cu o zi înainte să fie sancționat de SUA.

Vânzarea planificată a activelor este cea mai importantă acțiune întreprinsă până în prezent de o companie rusă ca urmare a sancțiunilor occidentale impuse în urma războiului din Ucraina.

Departamentul Trezoreriei SUA a emis o licență care acordă companiilor până la 21 noiembrie să termine orice tranzacții cu Lukoil și Rosneft, o altă companie energetică rusă vizată de noua rundă de sancțiuni.

Activele străine ale Lukoil

Compania Lukoil ce are sediul central la Moscova, reprezintă aproximativ 2% din producția mondială de petrol, notează Reuters.

Ea deține rafinăria Lukoil Neftohim Burgas din Bulgaria, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, cea mai mare din Balcani, precum și rafinăria de petrol Petrotel din România.

Rafinăria Neftochim din estul Bulgariei va trebui „să-și înceteze activitatea pe 21 noiembrie”, dacă nu va fi vândută, a spus Martin Vladimirov, analist energetic senior la Centrul pentru Studiul Democrației, un think tank cu sediul la Sofia, pentru Politico. Ministerul Energiei din Bulgaria a refuzat să comenteze.

Neftochim este singura rafinărie din Bulgaria și cea mai mare companie privată din țară din punct de vedere al veniturilor, fiind importantă și din prisma contribuției la bugetul de stat și la PIB.

Lukoil va avea acum „obligația” să vândă rafinăria Petrotel din Ploiești înainte de termenul limită de luna viitoare, a spus și Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Rafinăria Petrotel Ploiești este de vânzare de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.

Bulgaria încearcă de mulți ani, fără succes, să intermedieze vânzarea rafinăriei Neftochim, deținută de Lukoil la Burgas, cea mai mare din regiune și mult mai atractivă decât Petrotel, potrivit sursei citate.

Deține în Irak unul dintre cele mai mari câmpuri petroliere din lume

Cel mai mare activ străin al său este câmpul petrolier West Qurna 2 din Irak, unul dintre cele mai mari din lume, în care deține o participație de 75%. Producția câmpului a depășit 480.000 de barili pe zi în aprilie, potrivit agenției ruse de știri Interfax.

Lukoil furnizează petrol Ungariei și Slovaciei, precum și rafinăriei STAR din Turcia, care este deținută de compania petrolieră de stat SOCAR din Azerbaidjan și depinde în mare măsură de țițeiul rusesc.

Compania rusă deține, de asemenea, participații în terminale petroliere, precum și în lanțuri de distribuție a combustibililor în Europa și controlează proiecte upstream și downstream în Asia Centrală, Africa și America Latină.