Ce bani s-au strâns la Pilonul II de pensii: Un român are în cont 2,51 milioane de lei, dar 20% au puțin peste 1.300 de lei / Ce plăți s-au făcut

8,22 milioane de români au ajuns să dețină active în valoare de 143,3 miliarde de lei la Pilonul II de pensii obligatorii administrate privat la finele lunii iunie din acest an, dar 70% din active sunt deținute de doar 25% dintre participanți, arată datele ASF. „Cel mai mare cont are o valoare de 2,51 milioane lei, iar cel mai mic are o valoare de 1 leu. Totodată, 20% dintre participanți dețin active sub valoarea de 1.346 lei”, se arată în raport.

Începând cu 1 ianuarie 2024, contribuția virată la Pilonul II de pensii a crescut de la 3,75% la 4,75% din venitul brut lunar, ca parte a angajamentelor României față de UE prin PNRR.

Contribuția medie în luna iunie 2024: 383 de lei/participant

La 30 iunie 2024, numărul total al participanților la sistemul de pensii administrate privat a fost de 8,22 milioane persoane, în creștere cu 1,8% comparativ cu aceeași dată a anului anterior.

Primele trei fonduri de pensii administrate privat în funcție de numărul de participanți, FPAP NN (26%), FPAP AZT Viitorul Tău (21%) și FPAP Metropolitan Life (14%), cumulează un procent de 61% din numărul total de persoane înregistrate în sistem.

Contribuția medie a participanților cu contribuții virate la în luna iunie 2024 a fost de circa 383 lei/participant, în timp ce la 31 decembrie 2023 valoarea acesteia a fost de 276 lei/participant.

Românii au în medie 17.602 lei în conturile din Pilonul II. Cel mai mare cont depășește 2,5 milioane de lei

Valoarea totală a activelor fondurilor de pensii administrate privat a fost de 143,3 miliarde lei la 30 iunie 2024, în creștere cu aproximativ 30% comparativ cu aceeași dată a anului 2023.

La finalul lunii iunie 2024, titlurile de stat și acțiunile au rămas principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii administrate privat. Plasamentele fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat au reprezentat 64,3%, în scădere față de nivelul de 66,4% înregistrat la 31 decembrie 2023.

Totodată, investițiile în acțiuni au reprezentat un procent de 25,3% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii din Pilonul II, în topul clasamentului fiind Banca Transilvania OMV Petrom, Hidroelectrica, Romgaz și BRD Groupe Societe Generale. De asemenea, ponderi importante erau investite și în obligațiuni corporative (4,3%), depozite bancare (3%) și fonduri de investiții (2,8%).

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat a fost 7,31% în iunie 2024, în ușoară scădere față de finalul anului 2023 (7,39%).

La finalul lunii iunie 2024, valoarea medie a activului unui participant la sistemul pensiilor administrate privat era de 17.602 lei, înregistrând o creștere de 27,80% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Peste 29.000 de români au primit bani de la Pilonul II în acest an. 80% au preferat plățile unice

Pe parcursul primele șase luni din acest an, s-au efectuat plăti în cuantum de 577 milioane de lei pentru 29.055 de participanți și beneficiari.

Din valoarea totală a plăților efectuate, un procent de 55,2% este aferent deschiderii dreptului la pensie, 14,1% ca urmare a decesului participantului și 30,7% ca urmare a invalidității.

Ca și modalitate de plată a activului personal net, 80% dintre participanți/beneficiari au preferat plățile unice în detrimentul celor eșalonate. Ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, au fost efectuate plăți unice în valoare de 235 milioane lei și plăți eșalonate în valoare de circa 83 milioane lei.

Au fost înregistrate plăți unice în cuantum de 68,7 milioane lei și plăți eșalonate în cuantum de 12,7 milioane lei către beneficiarii activului personal net ca urmare a decesului participantului.

Pentru invaliditate, cuantumul activului net personal plătit a fost de aproximativ 144,6 milioane de lei aferent plăților unice și 32,8 milioane lei prin plăți eșalonate.

Sursa foto: Dreamstime.com