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Ce face România greșit în războiul cu dezinformarea și fake news

Senior editor

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O luptă grea se duce în Europa împotriva dezinformării și a războiului hibrid purtat de Rusia împotriva noastră, iar fiecare stat își folosește atuurile cum poate mai bine. Jurnalistul HotNews Gabriel Bejan a fost la cel mai important eveniment antidezinformare al momentului din Europa.

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