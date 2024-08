Ce trebuie să faci ca să mergi la psiholog gratuit, cu decontare de la Casa de Asigurări de Sănătate

„Vreau să merg la psiholog, dar nu îmi permit.” E o frază pe care o auzi destul de des, mai ales în mediile în care mersul la psihoterapeut nu mai e tabu. Societatea românească e din ce în ce mai deschisă față de beneficiile psihoterapiei, așa că tot mai mulți dintre noi vrem să ne rezolvăm problemele psihice sau emoționale discutând cu un specialist. Un lucru mai puțin știut, dar care este valabil deja de câțiva ani, este că poți să mergi la psiholog gratuit.

Ce trebuie să faci ca să beneficiezi de aceste „servicii de sănătate conexe actului medical” pe care să nu le plătești direct, ci să fie decontate? Cui trebuie să te adresezi, care sunt pașii de urmat și în ce măsură poți ajunge la psihologul ales de tine? Ca să aflăm aceste răspunsuri, am trimis solicitări la Casa Națională de Asigurări Sănătate (CNAS). Pentru că nu am primit un răspuns oficial, am răsfoit, mai apoi, Contractul-cadru aprobat de Ministerul Sănătății și am stat de vorbă cu un psiholog care primește clienți în terapie, urmând ca ședințele să fie decontate.

Cauzele principale

Ani la rând, mersul la psiholog a fost considerat tabu. Cei care apelau la psihoterapie erau considerați nebuni. Din fericire, nu mai e așa. Generațiile mai tinere sunt tot mai deschise când vine vorba de psihoterapie, pe care nu o mai consideră necesară doar în cazurile severe. De fapt, mulți dintre noi avem nevoie de psihoterapie, cu atât mai mult în această perioadă neobișnuită pe care o traversăm, când suntem mult mai izolați unii de alții față de cum eram în urmă cu un an.

Motivele pentru care îți poți dori să mergi la psiholog pot fi diferite. De la probleme mai apăsătoare, cum ar fi anxietatea, depresia, tulburarea bipolară, tulburarea borderline sau alcoolismul, până la probleme care nu sunt atât de evidente, dar care, totuși, nu te lasă să trăiești bine. Poate fi vorba despre probleme emoționale mai ușor de gestionat, cum ar fi cele de cuplu sau din relațiile cu copiii.

Citește continuarea articolului pe site-ul nostru de wellbeing www.smartliving.ro.