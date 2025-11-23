Trump acuză Ucraina că nu arată „niciun fel de recunoștință” față de Statele Unite

Președintele american Donald Trump a acuzat duminică liderii ucraineni că nu dau dovadă de „niciun fel de recunoștință” față de Statele Unite, în timp ce încearcă să impună un acord de încheiere a războiului cu Rusia, acord contestat de Kiev.

Într-un mesaj postat rețeaua sa de socializare Truth Social, liderul de la Casa Albă îi critică și pe europeni, „care continuă să cumpere petrol de la Rusia”, și pe predecesorul său, Joe Biden, pe care îl acuză de inacțiune la momentul declanșării conflictului.

„Zero recunoștință”

În postarea sa, scrisă pe alocuri cu litere mari, Trump acuză coducerea Ucrainei (marcând cu ghilimele cuvântul conducere) că ar avea „zero recunoștință” față de eforturile SUA de a pune capăt războiului.

„’CONDUCEREA’ UCRAINEI A MANIFESTAT ZERO RECUNOȘTINȚĂ PENTRU EFORTURILE NOASTRE, IAR EUROPA CONTINUĂ SĂ CUMPERE PETROL DIN RUSIA”.

„AM MOȘTENIT UN RĂZBOI CARE NU AR FI TREBUIT SĂ AIBĂ LOC NICIODATĂ, UN RĂZBOI CARE ESTE O ÎNFRÂNGERE PENTRU TOȚI, ÎN SPECIAL PENTRU MILIOANELE DE OAMENI CARE AU MURIT ATÂT DE INUTIL”.

Înalți oficiali din SUA, Ucraina și consilieri de securitate națională din Franța, Marea Britanie și Germania se întâlnesc duminică la Geneva pentru a discuta proiectul de acord al Administrației Trump pentru încheierea războiului din Ucraina.

Întâlnirea are loc în contexul în care Donald Trump a spus vineri că Volodimir Zelenski are termen până joi să aprobe planul său în 28 de puncte, care solicită Ucrainei să cedeze teritorii, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la ambițiile de a adera la NATO.

Kievul și aliații săi europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce au considerat a fi concesii majore față de țara agresoare, Rusia.