Cea mai rece lună februarie din ultimii 13 ani. Unde a fost mai frig de -20 de grade Celsius în ultimele zile

În ultima săptămână, România a fost sub un val de frig care este neobișnuit, mai ales că luna a doua din an a fost caldă în ultimul deceniu. Februarie nu a mai fost așa de rece din anul 2012, iar anul acesta au fost temperaturi de sub -20 C și în sudul țării. La București s-a înregistrat cea mai căzută temperatură din ultimii șapte ani.

În noaptea de luni spre marți vor fi temperaturi de -15 C, dar vremea se va mai încălzi în zilele următoare, arată prognoza ANM.

Valul de frig din februarie 2025 a durat mai mult de o săptămână și a adus în mai multe zile temperaturi de sub -20 C. De trei ori au fost astfel de temperaturi la Întorsura Buzăului, unde cea mai mică valoare a fost -22,5 C, sâmbătă dimineață, arată datele din hărțile ANM.

Temperaturile minime in dimineata zilei de 24 februarie 2025 (sursa ANM)

Luni dimineață au fost -20,1 C la Oltenița și -20,3 C la Întorsura Buzăului, în timp ce la Moldova Veche, minima nopții a fost de +0,3 C.

În dimineața zilei de 23 februarie au fost -20,9 C la Călărași, -20,4 C la Întorsura Buzăului, -19,8 C la Urziceni și -19,5 C la Oltenița. La stația meteo București Băneasa au fost -17,2 C iar la Filaret, -11,3 C.

La București a fost cea mai scăzută temperatură înregistrată din 2018 până acum, iar la Călărași a fost cea mai mică temperatură din ultimii 15 ani. Pentru două nopți consecutive minima a fost de sub -18 C la Ploiești.

În unele zile a fost foarte frig și după prânz chiar și la altitudini scăzute: joi, maximele au fost de numai -4,4 C la Roșiori de Vede și -3,7 C la Fetești.

Vineri dimineață au fost -21 C la Omu și -21,7 C la Obârșia Lotrului. La vârful Omu au fost patru nopți cu minime de sub -20 C, iar în cele mai reci zile maxima nu a urcat peste -16 C.

Poiana Stampei (jud Suceava) a fost un alt loc foarte rece din țară, cu trei zile ce au adus minime de sub -19 C și două zile cu maxime de -7 C.

Duminică la prânz au fost cele mai ridicate temperaturi maxime din aceste zile: +8,5 C la Câmpeni și +8,1 C la Țebea. În vestul țării a fost mult mai cald decât în rest, fiind multe temperaturi pozitive după prânz în Crișana, Banat și părți din Transilvania.

Datele ANM din dimineața zilei de 24 februarie arată că stratul de zăpadă avea 23 cm grosime la stația meteo București Filaret și 18 cm la stațiile București Băneasa și Giurgiu.

În decurs de cinci zile, stratul de zăpadă a scăzut cu 26 cm la Pitești, cu 25 de cm la stația meteo Filaret și cu 24 cm la Ploiești și Titu. Mai mică a fost scăderea la Giurgiu: 9 cm.

Pe 17 februarie a fost foarte frig în munții Iezer (-21,2 C) și în Călimani, iar cel mai cald a fost la Mangalia, unde temperatura a trecut de +1 C. La prânz au fost sub -15 C la peste 2.000 m alt și temperaturi de peste 3 C în Dobrogea și Crișana.