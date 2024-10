Ceasurile elvețiene de 100.000 de dolari vândute de Donald Trump duc către o firmă obscură din statul Wyoming

Donald Trump promovează ceasuri elvețiene de 100.000 de dolari pentru cei care vor să parieze pe victoria sa la alegerile prezidențiale din 5 noiembrie. O investigație a CNN arată în schimb că originea ceasurilor de aur pare să fie într-un orășel din statul american Wyoming.

„Noile mele ceasuri Trump, facem ceva deosebit cu ceasuri, calitatea pentru mine este foarte importantă. Tourbillonul ‘Victoria lui Trump’ – acesta nu este orice ceas, este unul dintre cele mai bune ceasuri făcute. Este un ceas tourbillon cu aproape 200 de grame de aur și peste 100 de diamante reale, sunt multe diamante. Iubesc aurul, iubesc diamantele, toți o facem”, a prezentat Trump ceasurile într-un mesaj video distribuit pe rețelele de socializare la sfârșitul lunii septembrie.

Estimated Value of Trump's $100,000 Watches:

(Note that I contacted the manufacturer and got the specs on the diamonds and metal)



– 200 Grams of 18kt gold gold = $9,000

– 122 VS1 G+ diamonds totaling 1.3 carats = $2600



Total value of materials = $11,600



Mark up: 862%



Buyer… pic.twitter.com/CYclIAxFuf