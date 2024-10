Cei trei fraţi dispăruţi, alături de tatăl lor, Adrian Marțian, depistați în Serbia / Sunt în custodia autorităţilor 

Cei trei copii dați dispăruți au apărut într-o nouă filmare, de data această alături de tatăl lor, omul de afaceri Adrian Marțian. Micuții au susținut că au fost plimbați dintr-un loc în altul de persoane care vorbeau „altă limbă”. Ulterior, Poliția a confirmat că bărbatul și cei trei copii au fost depistați în Serbia și se află în custodia poliției din această țară.

”Poliţia Română este în măsură să informeze opinia publică privind finalizarea operaţiunilor de localizare şi depistare a cetăţeanului român (Marţian Adrian) şi a celor trei minori (Marţian Rania Adriana, Marţian Antonio Adrian şi Marţian Raisa Antonia), în Serbia, pe baza cooperării poliţieneşti internaţionale. Cele patru persoane se află în custodia autorităţilor poliţieneşti din Serbia, localitatea Nis”, a transmis, joi, Poliţia Română.

Sursa citată a precizat că ministrul de Interne din Serbia i-a transmis omologului romîân că cei trei minori sunt în afara oricărui pericol.

”Poliţia Română continuă activităţile specifice, în cadrul dosarului penal, sub coordonarea procurorului de caz. De asemenea, mulţumim Poliţiei din Serbia şi tuturor partenerilor interni şi externi, pentru excelenta cooperare, în gestionarea acestui caz”, a mai transmis Poliţia Română.

Copiii au apărut într-un clip video alături de tatăl lor

„Am ajuns la tati, după atâta timp. Ne-au tot plimbat dintr-un loc, în loc. Atâta ştim, că am ajuns la o mare. S-au comportat frumos cu noi, erau disperaţi, tot vorbeau în altă limbă. Noi nu am dormit deloc că te-am aşteptat pe tine (pe tatăl lor – n.r.), am crezut că nu o să te mai vedem niciodată”, au spus copiii, într-un clip video în care apar alături de tatăl lor, care îi întreba cum se simt, conform News.ro.

Adrian Marțian a spus că a „umblat mii de kilometri” pentru a-i găsi și i-a îndemnat pe micuți să facă la cameră cu mâna.

Potrivit presei locale, cei trei fraţi şi tatăl lor s-ar afla în Serbia. Noul clip video poate fi văzut aici și a fost publicat tot pe contul de YouTube al jurnalistei Natalia Bumbac de la publicația locală Cotidianul de Hunedoara.

Poliția îi caută în continuare

Reprezentanţii IPJ Hunedoara au transmis joi dimineață un comunicat în care susţin că poliţiştii îi caută, acum, atât pe cei trei copii, cât şi pe tatăl lor.

„Poliţiştii continuă cercetările în vederea identificării acestora. În cursul nopţii trecute, poliţiştii au reintrat în contact cu tatăl copiilor, cel care a şi semnalat dispariţia celor trei şi au fost obţinute informaţii cu privire la faptul că cei trei copii s-ar afla alături de tatăl lor. În acest caz, continuăm cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a locaţiei în care cei trei se află alături de tatăl lor şi a luării măsurilor care se impun. IPJ Hunedoara nu exclude nicio ipoteză de lucru în acest moment şi tratează cazul cu maximă prioritate”, a transmis IPJ Hunedoara.

Luni seară, la numărul de urgenţă 112 a fost anunţată dispariţia a trei fraţi care erau în grija unei bone. Imediat poliţiştii s-au mobilizat şi au pornit în căutarea celor trei copii.

Marţi, în spaţiul public a apărut un prim clip video cu cei trei fraţi în care aceştia se adresează mamei lor. Ei spun că sunt bine, dar că nu vor să meargă la mama lor, ci la tată.

Poliţiştii analizează imaginile pentru a stabili veridicitatea lor şi pentru a identifica elemente care să îi ajute în găsirea copiilor şi audiază persoane care au informaţii despre acest caz.

„15 octombrie 2024. Roxana, degeaba ai pus pe oamenii ăştia să ne ia să ne ducă la tine, noi nu vrem la tine. Oamenii ăştia ne-au minţit că ne duc la tati, dar de fapt la tine au vrut să ne ducă. Suntem bine, oamenii ăştia ne-au tratat bine. Noi nu vrem la tine. Nu te iubim şi nu ne simţim în siguranţă cu tine. Noi vrem la tati, să fim toţi trei. Noi îl iubim pe tati şi oamenii ăştia o să-l contacteze pe tati să mergem la el”, spunea sora mai mare în primul mesaj video.

Părinții celor trei copii, în conflict

Cei trei copii de 11, 9 şi 7 ani, fraţi, care erau supravegheaţi de o bonă, au fost daţi dispăruţi din satul Sântandrei, judeţul Hunedoara.

Potrivit presei locale, părinţii celor trei copii, Adrian şi Roxana Marţian, sunt în conflict de mai mult timp, principala dispută fiind custodia micuţilor. Roxana Marţian a obţinut ordin de restricţie pentru tatăl copiilor, astfel că acesta şi-a montat o rulotă în apropierea locuinţei copiilor săi, pentru a fi aproape de aceştia.

Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului a precizat că situaţia celor trei fraţi daţi dispăruţi în judeţul Hunedoara se afla în atenţia DGASPC, ultima vizită a reprezentanţilor instituţiei având loc cu trei zile înainte de dispariţie.

Cei trei fraţi fuseseră încredinţaţi de instanţă mamei, în condiţiile în care ambii părinţi au deschis mai multe procese pentru a primi custodia copiilor, în timp ce împotriva tatălui este emis un ordin de protecţie prin care este obligat să păstreze o distanţă de 100 de metri faţă de copii şi de mama lor.

Cu toate acestea, el locuia în apropierea casei în care erau găzduiţi temporar copiii, într-o rulotă. În acest caz, Poliţia s-a sesizat din oficiu pentru lipsire de libertate, iar când vor fi găsiţi copiii vor fi preluaţi de DGASPC pentru a li se asigura protecţie şi consiliere.