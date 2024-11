Ciolacu, noi declarații în scandalul privind deplasarea cu avionul Nordis: Mi-am făcut un moft, dar din banii mei, nu din bani publici / Eu dau explicaţii, Iohannis nu dă nicio explicaţie

Premierul Marcel Ciolacu admite că a mers la cursa de Formula 1 de la Nisa, cu fiul său, dar spune că a făcut-o din banii săi, într-o perioadă în care compania Nordis nu se afla în dificultăţi financiare. Ciolacu susţine că are documente care să ateste că a plătit deplasarea şi face trimitere la adversarii săi din această campanie. „E vreun om pe lumea asta care nu şi-a făcut şi el o plăcere sau n-a încercat să facă o plăcere copilului?”, afirmă el.

„Dumneavoastră, în viaţa dumneavoastră, aţi vrut vreodată să faceţi copilului o plăcere? Aţi vrut vreodată, în viaţa dumneavoastră, să vă faceţi şi dumneavoastră un moft? Aţi avut şi dumneavoastră… dom’le, vreau şi eu să văd… Aţi avut, da? Există vreun om pe lumea asta care nu şi-a făcut şi el o plăcere sau n-a încercat să facă o plăcere copilului? Poate câteodată plăcerea pe care doreai să o faci copilului, într-un fel, era mai mult plăcerea ta. Eu aveam, când aveam mult mai mult timp şi Filip era mai mic, aveam la o perioadă de timp un weekend al băieţilor şi mergeam doar noi doi băieţii la pescuit, ne plimbam, la munte, stăteam de vorbă… Dom’le, am făcut o plăcere, dar eu n-am făcut acest lucru din bani publici, eu am făcut din banii mei. Eu nu am niciun moft şi nu am niciun favor făcut de către vreo companie privată, fie ea şi Nordis. Am factură, am OP-urile, am chitanţele, am absolut tot achitat. O să le arăt şi le voi arăta şi am încheiat acest subiect. Ştiţi care-i valoarea? Cam jumătate de cât sticla aia de vin pe care a băut-o domnul Ciucă cu doi oameni de afaceri să-l convingă pe unul dintre ei să fie contracandidatul lui Nicuşor Dan. Cam asta este diferenţa”, a afirmat Marcel Ciolacu joi seară la România TV, potrivit News.ro.

„Acum trei ani nu era în faliment Nordis”

„Problema e alta. Eu sunt omul negru care mi-am plătit din bani privaţi, într-un context când acum trei ani presupun că nu era în faliment Nordis-ul. Nu am adus eu Nordis-ul la faliment. Se discuta acum trei ani despre Nordis, despre aşa ceva? Nu am fost în concendii împreună, eu am vrut să merg cu fiul meu la o cursă de Formula 1, singura cursă de Formula 1 la care am fost în viaţa mea, şi eu şi Filip. Ne-a şi plouat toată, toată cursa. Eu dau explicaţii, Iohannis nu dă nicio explicaţie, care a fost pe banii publici. Domnul Ciucă nu dă nicio explicaţie, care pe banii publici a promovat o carte personală, vreo 2 – 3 milioane de euro pe toate panourile din România. Ăia-s banii şi ai mei, şi ai dumneavoastră, şi ai românilor, cheltuiţi. Averea mea şi tot este mereu controlată de către ANI. Eu nu am o problemă. Eu vorbesc de bani privaţi. Da, am avut un moft, am dreptul şi eu viaţa să-l am. Nu a fost unul foarte scump, dar aşa mi-am dorit eu. Dar eu nu văd nicio explicaţie de partea cealaltă”, a arătat Marcel Ciolacu, în intervenţia făcută de la Budapesta.

Liderul PSD l-a atacat şi pe Mircea Geoană. „A băgat capul în poză şi domnul Geoană, independentul, candidat de dreapta Mircea Geoană… păi cumnatul tău a furat 20 de milioane de euro, e condamnat la ani grei de puşcărie, fugit din ţară, ca să nu execute pedeapsa, şi tu vorbeşti să-mi dau eu demisia? Păi tu mai ai curaj? Ăla a furat banii de promovare ai companiilor româneşti. Ăia sunt banii, 20 de milioane de euro, ăia sunt dovediţi de o instanţă. Eu o să arăt factură, o să arăt chitanţa, OP-ul şi-am terminat discuţia. Vă daţi seama că am făcut solicitări şi la bancă şi peste tot, ca să închid odată subiectul. Despre ce vorbim? Asta-i campanie electorală? Toată Europa şi toată lumea e îngrijorată de două lucruri esenţiale: de securitate şi de economie. Asta ar fi trebuit să fie discuţia principală în această campanie electorală”, a adăugat Ciolacu.

El a adăugat că, în momentul în care PSD a susţinut candidatura Laurei Vicol pe listele sale, compania Nordis, deţinută de soţul parlamentarei, nu se afla în faliment.

Ciolacu și cursa de la Nisa cu avionul Nordis

Publicația G4Media.ro a publicat un document de zbor (cunoscut în industria aviatică drept „gendec”) din care rezultă că liderii PSD, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis şi Laura Vicol au zburat în anul 2022 cu jetul privat închiriat de la Ţiriac Air de compania Nordis, care a intrat la începutul lunii octombrie în insolvenţă. Deşi aceştia au negat cu toţii că ar fi zburat vreodată cu jet privat închiriat de Nordis, cu toţii figurează împreună cu copiii lor în aşa numita „declaraţia generală” (gendec) a zborului din data de 30 mai 2022 pe ruta Nisa – Bucureşti, de unde liderii PSD împreună cu copiii lor se întoarceau de la Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco.

Ca umare a acestei informaţii, trei dintre contracandidaţii în cursa pentru Cotroceni – Nicolae Ciucă, Elena Lasconi şi Mircea Geoană – i-au cerut demisia lui Ciolacu.

Ciolacu, nervos: „Nu vreți să terminați cu minciuna asta?” / Reporter HotNews: „De ce nu faceți publice aceste cheltuieli?”

Vizibil enervat, premierul Marcel Ciolacu a spus din nou, joi, că și-a plătit transportul în avionul pe care Nordis Travel l-a închiriat de la Țiriac Air, după cum a relatat G4Media. Înaintea ședinței de Guvern, Ciolacu a avut o izbucnire pe această temă, în dialogul cu presa, mai exact în schimbul de replici cu Adrian Vasilache, jurnalistul HotNews acreditat la guvern.

„Domnule, nu vreți să terminați cu această minciună? Nimeni niciodată nu mi-a plătit nimic”, a răspuns Ciolacu, nervos, când a fost întrebat dacă și-a plătit singur cursa privată Nordis, de la Nisa la București.

Ciolacu, despre răspunsurile contradictorii date în scandalul Nordis: „Eram tot timpul în grabă“

Tot azi, premierul Marcel Ciolacu a răspuns unei întrebări pe aceeași temă și agenției News.ro. El și-a justificat astfel răspunsurile contradictorii date în cazul avionului Nordis – a spus că poate nu a fost „foarte inspirat”, fiind tot timpul în grabă, dar a insistat că nu a fost nicăieri în vacanţă pe banii altora.

„Mi-am plătit această deplasare, am toate facturile şi chitanţele achitate cu cardul personal şi le fac publice ca să le demonstrez că nu am nimic de ascuns!”, a precizat el în răspunsul către News.ro.

„Am reacţionat ca un politician aflat contracronometru, între deplasări externe – în ultimele două săptămâni au fost vizite la Paris, Londra, Bruxelles şi zilele acestea la Budapesta – care a răspuns direct – printre alte mii de mesaje de tot felul – şi la întrebările celor care au realizat investigaţia. Poate că nu am fost foarte inspirat în a răspunde, fiindcă eram tot timpul în grabă, dar adevărul este acesta: nu am fost nicăieri în vacanţă pe banii altora, mi-am plătit întotdeauna deplasările din banii personali”, a sunat explicația pe larg a premierului.