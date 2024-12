O rachetă sol-aer rusească a provocat prăbușirea avionului Azerbaijan Airlines, arată o investigație preliminară – Reuters

38 de pasageri au fost uciși miercuri când un avion Azerbaijan Airlines s-a prăbușit în timp ce încerca să efectueze o aterizare de urgență în apropierea orașului Aktau din Kazahstan. Surse de la Baku citate de Reuters și Euronews au confirmat că o rachetă antiaeriană a lovit avionul, o variantă discutată tot mai mult joi.

Surse guvernamentale azere au confirmat joi pentru Reuters și Euronews că o rachetă sol-aer rusească a provocat prăbușirea avionului Azerbaijan Airlines miercuri în Aktau, Kazahstan.

Avionul care zbura de la Baku spre Groznîi, Cecenia, s-a prăbușit lângă orașul Aktau din Kazahstan, provocând moartea a 38 de persoane, după ce a deviat de la o zonă din Rusia pe care Moscova o apărase recent împotriva atacurilor cu drone ucrainene

Potrivit surselor, racheta a fost trasă asupra zborului 8432 în timpul activității aeriene a unor drone deasupra orașului Groznîi, iar schijele au lovit pasagerii și echipajul de cabină, explodând lângă aeronavă în timpul zborului.

Surse guvernamentale au declarat pentru Euronews că aeronavei avariate nu i s-a permis să aterizeze pe niciun aeroport rusesc, în ciuda cererilor piloților pentru o aterizare de urgență, și i s-a ordonat să zboare peste Marea Caspică spre Aktau, în Kazahstan.

Varianta oficială avansată cu privire la tragedie a fost aceea a unei ciocniri cu un stol de păsări. Tot mai multe semne de întrebare au apărut însă după ce imaginile postate pe Internet au arătat mai multe găuri în fuselajul avionului prăbușit.

Potrivit datelor, sistemele de navigație GPS ale avionului au fost bruiate pe întreaga traiectorie de zbor deasupra mării.

Racheta a fost lansată de un sistem de apărare antiaeriană Pantsir-S, a relatat postul internațional AnewZ din Baku, citând surse guvernamentale azere.

Potrivit unor surse rusești, în momentul în care zborul Azerbaidjan Airlines trecea deasupra teritoriului Ceceniei, forțele ruse de apărare aeriană încercau în mod activ să doboare drone ucrainene.

