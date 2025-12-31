China cere Olandei să își corecteze „greșelile” după ce a preluat controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia și o face responsabilă de criza din Europa

China a îndemnat miercuri Olanda să corecteze ceea ce Beijingul a numit „greșeli” în legătură cu producătorul de cipuri Nexperia și să elimine obstacolele din calea asigurării stabilității producției globale de cipuri și a lanțului de aprovizionare, relatează Reuters.

În septembrie, guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia, o subsidiară din Olanda a companiei chineze Wingtech, afirmând că măsura excepțională urmărește să împiedice compania-mamă să transfere tehnologia și producția în China.

Nexperia este specializată în producția pe scară largă de cipuri utilizate în industria auto, în electronicele de larg consum și în alte sectoare, fiind esențială pentru menținerea lanțurilor de aprovizionare tehnologice ale Europei. Olanda a declarat că preluarea temporară a controlului asupra companiei este menită să prevină o criză a cipurilor în Europa.

Decizia Olandei a venit la scurt timp după ce Beijingul a înăsprit restricțiile privind exporturile de elemente și magneți de pământuri rare, o altă măsură de natură să afecteze industria auto europeană.

China a ripostat dur la decizia Olandei

Într-un document depus la Bursa din Shanghai, Wingtech a confirmat că Nexperia se află sub „administrare externă temporară” și că a fost obligată să suspende orice modificări ale activelor, activităților sau personalului companiei pentru o perioadă de până la un an.

Beijingul a ripostat prin blocarea exportului de cipuri Nexperia, majoritatea acestora fiind asamblate în China pentru livrare. Nexperia are în China una dintre cele mai mari fabrici ale sale, cu o suprafață totală de peste 80.000 de metri pătrați.

Riposta Chinei a provocat, în parte, exact situația de care se temea guvernul olandez.

De exemplu, Volkswagen a menționat direct penuria de cipuri Nexperia în decizia sa din octombrie de a suspenda temporar producția mai multor modele populare, precum Golf, Tiguan, Touran și Tayron, fabricate la marea sa uzină din Wolfsburg.

Criza a afectat de asemenea și alți producători auto europeni și a exacerbat problemele cu lanțurile de aprovizionare care nu au fost pe deplin rezolvate după pandemia de COVID-19 și care s-au confruntat cu noi turbulențe din cauza taxelor vamale impuse de Statele Unite anul acesta.

Olanda a renunțat la controlul asupra Nexperia luna trecută

„China îndeamnă din nou Țările de Jos să nu acționeze unilateral, ci să își corecteze imediat greșelile și să înlăture obstacolele din calea restabilirii stabilității și securității lanțului global de aprovizionare cu semiconductori”, a declarat Ministerul Comerțului din China într-un comunicat publicat miercuri.

Guvernul olandez nu a fost disponibil imediat pentru comentarii miercuri dimineață.

În noiembrie, guvernul olandez a renunțat la intervenția în cazul Nexperia ca un „gest de bunăvoință”, în condițiile în care discuțiile cu China au continuat.

Între timp, Wingtech a început discuții cu administratorii desemnați de instanță ai Nexperia cu privire la controlul asupra producătorului de cipuri cu sediul în Olanda. Însă Vincent Karremans, ministrul olandez al afacerilor economice, și-a apărat decizia de a interveni în cazul Nexperia.

„Nu aș caracteriza acest lucru drept plăcut, dar a fost necesar”, a declarat acesta într-un interviu acordat recent publicației De Telegraaf. „Și nu îmi las deciziile ghidate de faptul dacă sunt plăcute sau nu”, a subliniat el.

Ministerul Comerțului din China a descris poziția olandeză drept „derutantă”.

„China a subliniat în repetate rânduri că ingerința administrativă inadecvată a Țărilor de Jos în afacerile interne ale Nexperia a dus la o criză în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori, iar Țările de Jos trebuie să își asume întreaga responsabilitate pentru acest lucru”, a mai transmis acesta.