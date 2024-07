Chirurgul Gheorghe Burnei a pierdut al doilea proces civil cu un pacient. Ce spune mama băiatului supus la șase operații inutile 

Una dintre victimele chirurgului Gheorghe Burnei, David, acum în vârstă de 24 de ani, a câștigat procesul civil împotriva medicului care l-a operat pentru prima dată în 2011, la vârsta de 11 ani. David s-a născut cu o malformație congenitală a coloanei vertebrale și a trecut prin 6 operații în România și 2 în străinătate, Olanda și Germania. Instanța a admis că Burnei l-a supus pe copil la operații inutile, timp de 4 ani, și trebuie să-i plătească acestuia daune materiale în valoare de 100.000 de euro.

Decizia instanței a venit pe 10 iulie și nu e definitivă. E vorba de procesul civil de malpraxis intentat de victimă, după ce dosarul penal a fost clasat ca urmare a prescripției. Medicul Burnei are drept de recurs, în termen de 30 de zile de la comunicare, se arată în decizia publicată pe portalul justiției.

„Obligă exclusiv pe pârâtul Burnei Gheorghe la plata către reclamant a daunelor morale în cuantum de 100.000 de Euro (respectiv echivalentul în lei al acestei sume/debit principal la data plăţii efective), precum şi a dobânzii legale penalizatoare aferentă debitului principal (echivalentului în lei a acestuia), dar şi la actualizarea debitului principal (echivalentului în lei a acestuia) cu rata indicelui de inflaţie începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la data plăţii efective. Respinge, în rest şi ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată şi precizată. Menţine, în rest, dispoziţiile sentinţei civile apelate. Cu drept de recurs, în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Bucureşti”, se arată în hotărârea judecătorească.

Operat „inutil” de 6 ori de medicul Burnei

David, acum în vârstă de 24 de ani, a fost operat pentru prima dată de medicul chirurg Gheorghe Burnei în 2011, la spitalul „Marie Curie” din București, pe când avea 11 ani.

Potrivit Vice, care a descris pe larg experiența tânărului, David s-a născut cu o malformație congenitală a coloanei vertebrale, iar acest lucru l-a lăsat cu două hemivertebre în plus.

După cinci luni de la naștere, Mihaela, mama lui David, a aflat că fiul ei are o malformație congenitală a coloanei vertebrale. De aceea, medicii i-au spus că David ar trebui să poarte corset până la vârsta de 16 ani, vârsta la care putea să treacă prin operația definitivă, potrivit Vice.

La patru ani a fost văzut pentru prima oară de Burnei. Chirurgul ortoped i-ar fi zis Mihaelei că-i poate monta lui David o proteză: „Dar e foarte riscant. Vă asumați dacă paralizează.”, i-ar fi zis acesta.

În schimb, în noiembrie 2004, Mihaela și-a dus copilul în Olanda, unde a avut prima lui operație. Acolo, medicii i-au montat o proteză care-l ajuta să nu mai poarte corset, dar nu i-a corectat postura în întregime, potrivit sursei citate.

Mama lui David a vrut să ceară o a doua părere și s-a întors în cabinetul reputatului medic Burnei. Atunci, chirurgul i-a spus Mihaelei că-i poate opera copilul ca să-i monteze un dispozitiv VEPTR, care se folosește pentru îndreptarea coloanei în anumite cazuri de scolioză. Costa 40.000 de euro, o sumă uriașă pentru părinți.

Doi ani mai târziu, Burnei a venit cu o altă propunere: îi putea monta un alt dispozitiv, în valoare de aproximativ 14.000 de euro. „Copilul n-a intrat în operație până când Burnei n-a văzut că s-a făcut plata acestui dispozitiv”, a povestit femeia pentru Vice.

La operație, Burnei a scos tija pe care medicii din Olanda i-o montaseră copilului. Atunci a început calvarul lui David. Tânărul a mai trecut de 5 ori prin mâna medicului Burnei. După trei luni de la fiecare operație, revenea în cabinet cu dureri și mai mari.

Până în 2017, când băiatul a fost operat pentru ultima oară, în Germania. Medicii de acolo i-au scos dispozitivul montat de Burnei, iar șirul operațiilor s-a oprit.

Acum, la 24 de ani, David este absolvent de facultate și are un job stabil, povestește mama lui, Mihaela, într-o discuție cu HotNews. Deși a rămas cu dureri mari, David încearcă să ducă o viață normală.

Mama lui David: „Burnei n-o să stea cu mâinile în sân”

„Băiatul meu a trecut prin 6 operații inutile, nu avea nevoie de ele, după cum s-a dovedit ulterior. Am avut o expertiză medicală de la INML favorabilă, unde se admitea acest lucru. Am încercat în penal, nu s-a întâmplat nimic, apoi ne-am dus și noi în civil, sfătuiți chiar de domnii procurori. Probabil că o să fie recurs, medicul Burnei n-o să stea cu mâinile în sân. E ceva inedit, îmi spunea și doamna avocat, că instanța l-a obligat exclusiv pe Burnei să plătească daunele, nu casa de asigurări”, a declarat, pentru HotNews.ro, Mihaela, mama lui David.

„Pronunțarea a venit după doi ani, și chiar ne-a surprins, ne așteptam să se prescrie și aceasta, ca în cazul dosarului penal”, mai spune ea.

„Medicul Burnei ar fi trebuit să-l lase în pace și să-i zică din start: copile, vino la 16, 17 ani când vei fi crescut destul, ca să-ți pun acest dispozitiv. O procedură cunoscută în cazurile de scolioză cum are el. Dar ca să ia bani, Burnei a venit cu acel dispozitiv care i-a nenorocit coloana. Ținând acel dispozitiv de la 11 ani până pe la 17 ani, el a fost împiedicat să crească. Acel dispozitiv l-a ținut blocat. Putea să crească normal în înălțime dacă Burnei nu i-ar fi montat acel dispozitiv, după cum ne-au spus medicii din Germania, șocați și ei de acest caz. Alte 25 de cazuri de copii chinuiți de Burnei au ajuns în Germania, la acel spital, cazuri foarte grave”, a mai povestit mama lui David.

„Suma este ridicolă pentru situația lui. David a avut însă ajutor divin. Față de alți copii care au rămas cu probleme și mai grave. Dacă mai încăpea încă o dată pe mâna lui Burnei, așa cum era plănuit, nu cred că și-ar mai fi revenit vreodată. Noroc cu acest scandal, care a pornit atunci, că așa ne-am trezit și noi că suntem pe mâna unui măcelar. Voi vorbi cu avocații pentru a stabili ce vom face mai departe”, a mai spus mama băiatului.

A pierdut primul proces civil cu o victimă după 7 ani

În decembrie 2023, Amira Hamed, tânăra care nu a mai putut să meargă după ce a fost operată de 11 ori de medicul Gheorghe Burnei, a câștigat în primă instanță procesul intentat acestuia, la șapte ani după ce Casa Jurnalistului a publicat primul episod al dezvăluirilor, potrivit Libertatea.

Potrivit instanței, medicul și Spitalul Marie Curie trebuie să plătească 125.000 de euro daune morale și 18.755 de lei daune materiale, decizia nefiind definitivă.

Cazul Amirei a fost prezentat, în premieră, de Casa Jurnalistului în 2016. La finalul aceluiași an, a fost deschis dosarul la Judecătoria Sectorului 4, iar primul termen a fost în februarie 2017.

„Cel mai renumit ortoped din România a experimentat cu un implant neomologat pe o fetiță care șchiopăta. 11 operații mai târziu, fetița, devenită între timp domnișoară, de-abia se mai poate ridica din pat”, titra sursa citată.

În cazul Amirei Hamed a fost deschis și un dosar penal pentru vătămare corporală, însă acesta a fost clasat din cauza prescripției.

În ultimii ani, Amira și mama acesteia, Emiliana Iliescu, au protestat în dese rânduri din cauza întârzierilor din dosare, a întârzierilor din expertizele INML ori după clasarea dosarului penal.