Cinci filme și seriale noi în streaming pentru minivacanța de 1 mai. Un titlu controversat a apărut chiar astăzi

Filmul care a stârnit polemici aprinse după lansarea sa în cinematografe în prima parte a anului a fost lansat în streaming tocmai la timp pentru a putea fi văzut în timpul minivacanței de 1 mai, platformele oferind în această perioadă mai multe lungmetraje și seriale interesante.

„La răscruce de vânturi”, noua adaptare după romanul clasic al scriitoarei britanice Emily Brontë , a fost lansat în streaming pe HBO max în dimineața zilei de 1 mai, după ce în cinematografe a apărut pe 13 februarie.

La box office a debutat pe primul loc și a fost primul film al acestui an care s-a bucurat de un succes major în sălile de cinema, înainte de lansarea „Project Hail Mary” și a „The Super Mario Galaxy Movie”.

Rolul feminin al lui Catherine „Cathy” Earnshaw este interpretat în „La răscruce de vânturi” de populara actriță australiană Margot Robbie, de trei ori nominalizată la Premiul Oscar, în timp ce Heathcliff este jucat de actorul australian Jacob Elordi, care a fost nominalizat la Oscar chiar anul acesta pentru interpretarea sa din filmul „Frankenstein” de pe Netflix.

De ce a stârnit polemici puternice noul film „La răscruce de vânturi”

Lungmetrajul a atras atenția și a stârnit controverse încă de când a fost anunțat, atât ca urmare a distribuției (Heathcliff e descris în roman ca fiind mai închis la culoare, cu aspect de rom, în timp ce Elordi e alb), cât și a scenelor inspirate aparent din estetica BDSM.

Lungmetrajul în regia apreciatei cineaste britanice Emerald Fennell s-a dovedit profund diviziv atât în rândul criticilor de film, cât și a spectatorilor obișnuiți. Multe dintre recenziile criticilor au fost fie strălucitoare, fie extrem de dure. Aceeași situație poate fi constatată și pe IMDb.

Filmul are în prezent o notă medie de 6,1 / 10 din peste 60.000 de evaluări ale publicului. Însă aceasta este trasă în jos de faptul că un procent semnificativ al spectatorilor nu i-au dat nici măcar notă de trecere, între 1 și 4. Însă un procent și mai mare i-au dat note foarte bune, de la 8 în sus.

O parte a nemulțumirilor au fost legate de faptul că Fennell și-a permis numeroase libertăți față de romanul original al lui Brontë. Cineasta britanică în vârstă de 40 de ani a subliniat însă încă de dinaintea lansării că filmul reprezintă o interpretare personală a cărții, inspirată de felul în care a perceput-o ea atunci când a descoperit-o pentru prima dată, în adolescență.

„Omul care aleargă”, un film după un roman al lui Stephen King pe SkyShowtime

Într-o societate a viitorului apropiat, „Omul care aleargă” (The Running Man) este cel mai urmărit show TV – o competiție mortală în care participanții numiți „Runners” trebuie să supraviețuiască 30 de zile în timp ce sunt vânați de asasini profesioniști. Fiecare mișcare este transmisă în direct unui public avid de spectacol, iar fiecare zi aduce o recompensă în bani tot mai mare.

„Disperat să-și salveze fiica bolnavă, Ben Richards (Glen Powell), un muncitor obișnuit, este convins de producătorul carismatic, dar lipsit de scrupule, Dan Killian (Josh Brolin), să intre în joc ca ultimă soluție. Însă sfidarea, instinctele și determinarea lui îl transformă rapid într-un favorit neașteptat al publicului – și într-o amenințare pentru întregul sistem. Pe măsură ce audiențele explodează, la fel crește și pericolul (…)”, mai afirmă descrierea oficială publicată de SkyShowtime pentru film.

Acesta urmează să apară pe platformă duminică, în ultima zi a miniconcediului de 1 mai. Regizorul american Paul Michael Glaser a lansat în 1987 un film cu același nume, cu Arnold Schwarzenegger în rolul principal. Filmul respectiv a apărut în sălile de cinema la doar 5 ani după ce romanul „Fugarul” al lui Stephen King, cel pe care l-a adaptat, a fost scos la vânzare în librării.

A fost unul dintre primele romane ale lui King, pe care le-a publicat sub pseudonimul Richard Bachman. Noul film a beneficiat de un buget consistent de 110 milioane de dolari și este cel mai scump lungmetraj realizat vreodată de cineastul britanic Edgar Wright, cunoscut pentru regizarea unor titluri precum „Last Night in Soho”, „The World’s End” sau „Shaun of the Dead”.

„Viața lui Malcolm: Tot nedreaptă”, un serial de comedie lansat recent pe Disney+

Cei care doresc să vadă acasă o producție mai puțin tensionată în perioada minivacanței de 1 mai pot opta pentru o miniserie lansată recent pe platforma Disney+. Nu e niciun secret că Hollywood e în era sa a „remake”-urilor, „sequel”-urilor, „prequel”-urilor, „reboot”-urilor pentru filme și seriale cunoscute. După ce la finalul lui februarie a lansat un „reboot” pentru „Scrubs” (Stagiarii), Disney+ a venit luna trecută și cu o continuare a unui alt sitcom popular din anii 2000.

Difuzat de Fox timp de 7 sezoane între 2000 și 2006, serialul despre o familia disfuncțională din clasa muncitoare care are un copil-minune (Malcolm) a fost pe larg apreciat de critici și a câștigat 7 Premii Emmy din 33 de nominalizări. Printre altele, a fost unul dintre primele seriale de comedie care au folosit stilul de filmare cu o singură cameră, ulterior adoptat în producții precum antemenționatul „Scrubs”, dar și „The Office”, „It’s Always Sunny in Philadelphia”, „30 Rock” sau „Modern Family”.

„Ne întâlnim din nou cu Malcolm la aproape 20 de ani după finalul serialului ‘Viața lui Malcolm’. El și-a construit o viață bună, are o iubită și o fiică și s-a distanțat de restul familiei sale. Totuși, haosul este pe cale să revină în viața lui, deoarece părinții lui insistă să participe la petrecerea aniversării a 40 de ani de căsătorie. Malcolm este pe punctul de a învăța din nou că nu îți poți alege familia”, afirmă descrierea oficială publicată de Disney+ pentr noua serie.

La fel ca în cazul „Scrubs”, aproape toată distribuția serialului original (cu inconfundabilul Bryan Cranston) s-a întors pentru noul capitol. Spre deosebire de „Scrubs”, „Viața lui Malcolm: Tot nedreaptă” este o serie limitată la doar 4 episoade. Cum toate au fost lansate deja pe Disney+, e numai bun de vizionat într-o sesiune de „bingewatching” în weekend. Serialul original e de asemenea disponibil pe platforma principală de streaming a Disney.

„Nippon Sangoku”, un serial pentru abonații Amazon Prime deschiși spre neconvențional

Uneori un serial sau film îți atrage atenția prin descrierea care prezintă o premisă cu totul inedită. În cazul unui serial original al Amazon Prime Video lansat recent pe platformă, avem o poveste post-apocaliptică a cărei acțiune se desfășoară într-o versiune alternativă a lumii dintr-un viitor apropiat, devastată de război nuclear.

În Japonia, populația a început să se revolte după o epidemie, un cutremur și tulburări civile, ceea ce a dus la o civilizație regresată, împărțită în trei națiuni distincte și la apariția unei noi epoci de războaie între samurai. Dar tocmai când conflictul pare fără sfârșit și imposibil de rezolvat, un tânăr pe nume Aoteru Misumi își face apariția pentru a reunifica Japonia prin strategii strălucite și abilități oratorice excepționale, care ar putea fi tocmai ce e nevoie pentru a salva țara și poporul de la o ruină totală.

Cam aceasta e descrierea oficială în linii mari pentru „Nippon Sangoku: Cele trei națiuni ale Soarelui Purpuriu”, care adaptează seria manga omonimă scrisă și ilustrată de artistul japonez Ikka Matsuki. Serialul care are nota 8,3 / 10 pe IMDb e însă e unul de tip anime, un gen pe care inclusiv Netflix a pariat puternic în ultimii ani, având în vedere popularitatea sa tot mai mare în afara Japoniei.

Totuși, în România genul anime încă are un număr limitat de fani și, după cum se poate vedea din trailer, „Nippon Sangoku” nu va fi pe gustul oricui.

„Neales”, un thriller psihologic în 6 episoade de la Netflix

„Neales” (Unchosen), un nou serial britanic de la Netflix, „dezvăluie fără menajamente dedesubturile sordide și opresive ale lumii cultelor religioase”, potrivit descrierii oficiale. În trailerul serialului o întâlnim pe Rosie (jucată de actrița britanică Molly Windsor), membră a unei comunități creștine izolate, unde femeile sunt constrânse la servitute de liderii lor bărbați.

În timp ce Rosie încearcă să gestioneze o relație dureroasă cu soțul ei, Adam (Asa Butterfield), lumea ei este dată peste cap de apariția unui străin intrigant, pe nume Sam (Fra Fee). La început, Sam pare evadarea perfectă din universul sumbru al lui Rosie. Însă, pe măsură ce timpul trece, ea își dă seama că sub aparențe se ascunde altceva.

Serialul s-a inspirat din experiențele reale ale unor foști membri ai unor astfel de culte. Scenarista și creatoarea serialului Julie Gearey a luat legătura cu persoane care reușiseră să părăsească astfel de comunități, găsindu-le prin forumuri online și rețele sociale. „Am descoperit că destul de mulți dintre ei erau traumatizați”, a explicat ea în comentarii făcute pentru Tudum, site-ul de știri al Netflix.

„A fost important să îi asigurăm, pe cât posibil, că, în primul rând, nimeni dintre cei care vor urmări serialul nu îi va recunoaște și, în al doilea rând, că orice ar avea de spus despre experiența emoțională trăită, vom încerca să o respectăm și să o reflectăm cât mai fidel în cadrul serialului”, a mai spus aceasta. „Neales” a devenit cel mai urmărit serial al Netflix la nivel mondial după lansarea sa pe 21 aprilie, urcând pe primul loc al clasamentului în 69 de piețe. În România este în prezent al doilea cel mai urmărit serial pe Netflix, potrivit clasamentului intern publicat de platformă.