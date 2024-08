Cine este Julia Vavilova, „asistenta” de 24 de ani care era cu șeful Telegram când a fost arestat

Julia Vavilova, iubita lui Pavel Durov, are 24 de ani și este cea care a coborât cu el pe pista aeroportului din Paris, în momentul în care fondatorul Telegram a fost arestat. Ea nu este nici „asistenta lui Durov” și nici „femeia misterioasă” din jurul său, cum s-a afirmat inițial în spațiul public, scrie Corriere Della Sera.

Pavel Durov și Julia Vavilova formează un cuplu de mai mult timp. Acest lucru este demonstrat și de mai multe imagini publicate pe rețelele de socializare, unde Pavel și Julia au postat imagini din vacanțe, în care apar în aceleași locații turistice.

Nu este clar dacă cei doi au vrut să-și facă publică relația, pentru că nu au publicat niciodată forografii în care să apară unul lângă altul, cu o singură excepție, o cină luată la Marea Caspică.

După arestarea lui Durov la Paris, Julia și-ar fi șters conturile de pe rețelele de socializare.

Julia Vavilova este expertă în criptomonede și în evitarea sancțiunilor rusești când vine vorba despre acest domeniu. În biografia ei de pe Instagram, preciza că este pasionată de jocuri video și limbi străine. Vorbește engleză, rusă, spaniolă și arabă.

Anchetatorii francezi neagă că ea a jucat un rol în arestarea fondatorului Telegram. Nu există acuzații împotriva lui Vavilova și, după un scurt interogatoriu, aceasta a fost lăsată să părăsească aeroportul unde a fost reținut Pavel Durov.

În mediul online circulă o teorie a conspirației care spune că Julia Vavilova ar fi, de fapt, agent Mossad, iar președintele Dumei din Rusia, Viacheslav Volodin, a spus că „Washingtonul este în spatele arestării (n. red. a lui Durov), care vrea să extindă controlul asupra platformei Telegram în vederea alegerilor prezidențiale din noiembrie”.

