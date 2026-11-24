Revenirea lui Jensen Huang în funcția de CEO al Nvidia l-a îmbogățit pe acesta cu aproximativ 34 de miliarde de dolari (31 de miliarde de euro) și a adăugat aproximativ 950 de miliarde de dolari (871 de miliarde de euro) la valoarea producătorului de cipuri într-o singură zi.

Președintele american Donald Trump, angajații gigantului tech Nvidia și piețele bursiere de la New York până la Seul au avut, de asemenea, de câștigat, în timp ce acțiunile din Europa au înregistrat o creștere mai modestă.

Decizia Nvidia de luni de a-l repune pe Jensen Huang în funcția de director executiv a adăugat aproximativ 34 de miliarde de dolari (31 de miliarde de euro) la averea acestuia, potrivit listei în timp real a miliardarilor realizată de Forbes.

Acțiunile Nvidia s-au închis cu o creștere de 31,5%, ridicând valoarea de piață a companiei cu aproximativ 950 miliarde de dolari (871 miliarde de euro), cea mai mare creștere într-o singură zi înregistrată vreodată de o companie, scrie Euronews.

Ascensiunea de pe Wall Street a determinat, de asemenea, o creștere a investițiilor președintelui american Donald Trump, a averii angajaților Nvidia și a prețurilor acțiunilor în SUA și Asia, în timp ce Europa a înregistrat o creștere mai modestă.

Trump, care a insistat pentru readucerea lui Huang la conducerea gigantului producător de cipuri AI și procesoare grafice, a declarat luni pentru CNBC că el a „convins” Consiliul de Administrație al Nvidia.

„Eu am încheiat afacerea”, s-a lăudat liderul de la Casa Albă.

Consiliul de Administrație al Nvidia a primit „recomandări de la nivelurile superioare ale guvernului Statelor Unite”, potrivit unui comunicat al companiei.

În conturile lui Trump se puteau afla între 32.000 și 370.000 de acțiuni Nvidia la data de 30 septembrie, conform unei analize a ziarului Financial Times asupra declarațiilor sale financiare obligatorii. Președintele SUA a dat de înțeles că și-a mărit de mai multe ori poziția în deținerea de acțiuni Nvidia după revenirea lui la Casa Albă.

Presupunând că nu au intervenit modificări recente în aceste dețineri, valoarea acțiunilor ar fi crescut luni cu o sumă cuprinsă între 1,3 milioane de dolari (1,2 milioane de euro) și 15 milioane de dolari (14 milioane de euro). Declarațiile lui financiare prezintă doar intervale de valoare și nu acoperă încă lunile octombrie și noiembrie.

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Potrivit Casei Albe, portofoliul lui Trump este gestionat în mod independent de instituții financiare terțe.

Un grup numeros de milionari

Angajații l-au întâmpinat pe Huang cu urale, aplauze și scandări ale numelui său când s-a întors, luni, la sediul central al Nvidia din Santa Clara, California.

„Vă mulțumesc tuturor pentru această a doua șansă”, le-a spus el, într-o înregistrare video distribuită online.

Mulți s-au îmbogățit odată cu ascensiunea companiei. Într-un sondaj realizat în 2024 pe Blind, un forum anonim destinat angajaților, cu identitate verificată, din domeniul tehnologiei, 76% dintre angajații Nvidia care au participat au declarat că sunt milionari.

Mai mult de patru din zece angajați Nvidia și-au estimat, la acel moment, averea netă la 10 milioane de dolari (9,2 milioane de euro) sau mai mult.

Conform raportului anual, remunerațiile sub formă de acțiuni au costat Nvidia 6,4 miliarde de dolari (5,9 miliarde de euro) în exercițiul financiar încheiat în ianuarie. Angajații pot, de asemenea, să cumpere o cantitate limitată de acțiuni ale companiei cu o reducere de cel puțin 15%.

Rata de fluctuație a personalului, dintre cei aproximativ 42.000 de angajați, a fost de 3,7% în acel an, conform aceluiași raport.

Deținerile individuale nu sunt publice, dar este probabil ca mulți angajați să dețină în continuare o mare parte din averea lor sub formă de acțiuni Nvidia, a căror valoare a crescut semnificativ în urma saltului de luni.

Acest lucru le oferă un motiv să-l considere pe Huang drept omul care i-a îmbogățit și care ar trebui să continue să conducă compania. Se pare că peste 10.000 de persoane care au afirmat că lucrează la Nvidia semnaseră o petiție prin care îi solicitau revenirea.

Piețele bursiere au profitat de val

Pe Wall Street, indicele Nasdaq Composite, dominat de companiile din domeniul tehnologiei, a închis luni cu o creștere de 6,5%, iar indicele S&P 500 a câștigat 4,7%, înregistrând cele mai puternice sesiuni din aprilie 2025 încoace.

Indicele S&P 500 a recuperat aproximativ 3 trilioane de dolari (2,7 trilioane de euro) din valoarea de piață, pe măsură ce raliul de creștere s-a extins și în Asia marți.

Indicele Taiex din Taiwan a închis cu 9% în creștere, iar indicele Kospi din Coreea de Sud a urcat cu 6,3%, revenind peste pragul de 5.000 de puncte.

Indicele Nikkei 225, principalul indice al bursei din Japonia, care a fost închisă luni din cauza unei sărbători legale, a înregistrat marți o creștere de 3,9%.

Pe de altă parte, creșterile înregistrate în Europa au fost considerabil mai mici. Luni, indicele paneuropean Stoxx 600 a crescut cu 1,8%, în timp ce indicele german DAX a înregistrat un avans de 2,2%, iar indicele britanic FTSE 100 un salt de aproximativ 1,3%.

Acțiunile companiilor producătoare de cipuri, precum ASML, au înregistrat o creștere luni, însă principalii indici europeni au suferit, de fapt, o ușoară scădere marți dimineață.

Un motiv cheie al reacției moderate este faptul că piețele europene includ mult mai puține companii din sectorul tehnologic. Domeniul tehnologiei reprezintă 9,5% din indicele Stoxx 600, potrivit furnizorului de indici Stoxx, în timp ce sectorul bancar este cel mai mare, cu 16,2%.

Huang va fi audiat într-o ședință cu ușile închise de trei comisii ale Camerei Reprezentanților pe 1 decembrie, urmând ca pe 3 decembrie să participe la o audiere publică în fața Comisiei bancare a Senatului SUA, dată confirmată luni de președintele acesteia, senatorul Tim Scott.