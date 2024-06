Ciolacu, atac dur la Ciucă: „Onoarea nu e doar pe panouri”

Aflat la Bruxelles, Marcel Ciolacu a lansat un atac la adresa liderului PNL, Nicolae Ciucă, în contextul neînțelegerilor din coaliție privind stabilirea datei alegerilor prezidențiale. „Poate trebuie să înțelegem că onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este și în discuțiile în cadrul coaliției”, a spus liderul PSD, referindu-se la campania președintelui PNL, care are panouri de mari dimensiuni instalate pe drumuri și autostrăzi, cu mesajul „Un ostaș în slujba țării”.

Liderii Coaliției PSD-PNL nu au reușit să ajungă nici marți la o înțelegere în privința datei alegerilor prezidenţiale, cele două partide insistând pe calendare diferite. Discuțiile vor fi reluate vineri, într-o nouă ședință, iar PSD le-a cerut liberalilor ca până atunci să aleagă între cele două variante propuse de social-democrați: 15 și 29 septembrie.

În acest context, premierul Marcel Ciolacu, aflat joi la Bruxelles, a acuzat PNL că vrea să schimbe regulile jocului.



„PNL dorește să schimbe regulile jocului. Dacă decizia lor rămâne aceeași, nu are rost să facem o decizie de coaliție. Trebuie să facem o distincție foarte clară din funcția mea de președinte al PSD și responsabilitatea din ceea ce privește funcția de prim-ministru. Eu am anunțat, cum era corect, pentru că nu există numai două partide competitori politici în România, PSD și PNL.

Și am anunțat un calendar astfel încât toate partidele și toți liderii politici din România să-și organizeze alegerile în funcție de acest calendar. Eu am propus atunci 1 septembrie, domnul Nicolae Ciucă a propus 15 septembrie. Acum, tot domnia sa a propus data de 29 septembrie. Am înțeles că acum se dorește altă dată.

Abordarea mea de președinte al PSD este una foarte clară. Dânșii nu și-au ținut cuvântul dat. Poate trebuie să înțelegem că onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este și în discuțiile în cadrul coaliției.

Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că nu mai avem Miliție, avem Poliție și că ro s-a schimbat pe fond și ni pol dacă vrem să fim respectați trebuie să ne schimbăm și noi”, a declarat Marcel Ciolacu.

Vineri este programată o nouă ședință a coaliției, dar și ședință a Executivului, iar premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, să pregătească hotărârea de guvern prin care este stabilită data alegerilor prezidențiale.