Ciolacu, despre prezidențiale: PSD va avea propriul candidat. Domnul Geoană nu e din afara partidului / Despre mutarea alegerilor: „Șmecheria se oprește la poarta Palatului Victoria”

Marcel Ciolacu a anunțat vineri, după o întâlnire cu liderii din teritoriu, că PSD va avea propriul candidat la prezidențiale. Întrebat despre susținerea lui Mircea Geoană la prezidențiale, liderul PSD a spus că va discuta cu aceasta, adăugând că „Domnul Geoană nu e din afara partidului”.

În plus, Ciolacu le-a răspuns colegilor de Coaliție referitor la o nouă schimbare a datei alegerilor prezidențiale că „șmecheria se oprește la poarta Palatului Victoria”.

Președintele PSD a anunțat că nu este de acord cu mutarea alegerilor prezidențiale din septembrie în decembrie, motivând că el și-a dat cuvântul ca premier al României față de toate partidele politice că data alegerilor pentru Cotroceni va fi septembrie.

„Eu nu pot să mă mai uit în ochii niciunui șef de partid din România dacă aș veni ca premier să spun că schimb data alegerilor din septembrie. Am spus clar că nu voi anunța comasarea alegerilor dacă nu am un calendar clar și asumat în coaliție. Dacă vrem să mergem cu șmecherie, șmecheria se oprește la poarta Palatului Victoria. Guvernul României e Guvernul României. Dacă vrei respect de la români, trebuie să te ții de cuvânt”, a declarat Ciolacu la finalul întâlnirii cu liderii locali ai PSD.

Ciolacu: PSD va avea propriul candidat / Domnul Geoană nu e din afara partidului

Președintele PSD a evitat să răspundă dacă își va asuma candidatura la prezidențiale dar a precizat că nu va candida dacă data acestor alegeri va fi mutată din septembrie în decembrie, așa cum au sugerat liderii PNL în ultimele zile.

„Eu am anunțat foarte clar că în luna decembrie nu voi candida din partea PSD. Eu am spus unele variante și am exclus varianta ca PSD să nu aibă candidat la prezidențiale. PSD are o strategie și dorește să ia o decizie rapidă. Cu certitudine nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat cu candidatul la primăria București”, a explicat Ciolacu.

Întrebat dacă a discutat despre susținerea lui Mircea Geoană la alegerile prezidențiale Ciolacu a replicat: „Nu a fost discutată în interiorul partidului până în acest moment şi nici eu, personal, nu am avut o discuţie, de câţiva ani, cu domnul Mircea Geoană, pentru o astfel de eventualitate. Este normal să nu am ce să răspund la această întrebare. (…) Dl Geoană nu e din afara partidului, a fost președintele PSD. Urmează să am o discuție cu dânsul”, a explicat liderul PSD.

Declarațiile liderului PSD au fost făcute la finalul ședinței Consiliul Politic Naţional care s-a reunit vineri la Sâmbăta de Sus pentru a analiza rezultatele alegerilor locale şi europarlamentare.

La ședința liderilor social-democrați s-a decis ca partidul să convoace un congres extraordinar pentru stabilirea candidatului la prezidențiale.

Șanse mici pentru o candidatură comună cu PNL

Liderii Coaliției s-au întâlnit marți, la guvern în prima ședință după rezultatul alegerilor locale și parlamentare. Surse politice din Coaliție au declarat pentru HotNews.ro că cei doi lideri au discutat despre rezultatul alegerilor și despre scenariul unei candidaturi comune la prezidențiale. Sursele citate spuneau că „șansele sunt foarte reduse” ca PSD și PNL să susțină un candidat comun la alegerile prezidențiale.

G4Media a relatat că la ședința Coaliției, Marcel Ciolacu le-ar fi spus liberalilor că dacă nu susțin o candidatura comună la prezidențiale, PSD ar urma să meargă cu tandemul Mircea Geoană – candidat la Cotroceni și Marcel Ciolacu – premier.

PNL a anunțat public că partidul va avea candidat propriu la alegerile prezidențiale în persoana lui Nicolae Ciucă. Mai mult, liberalii au sugerat că ar fi necesară ca organizarea alegerilor prezidențiale să se desfășoare în decembrie, în ciuda deciziei Coaliției de a le devansa pentru 15 septembrie, respectiv 29 septembrie.

Marcel CiolacuFoto: Inquam Photos – Sabin Cirstoveanu