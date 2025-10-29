Vocea din PNL care o apără pe Oana Gheorghiu: „Cum să te iei de un om care a făcut atât de mult bine?”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, îi ia apărarea Oanei Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, nominalizată de Ilie Bolojan pentru postul de vicepremier, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut premierului să retragă propunerea.

Oana Gheorghiu criticase actuala administrație din SUA pe rețelele sociale, iar Grindeanu a susținut că prin eventuala numire a ei în funcția de vicepremier „riscăm să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii”.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a reacționat față de declarațiile lui Grindeanu.

„Cum să te iei în acest fel de un om care a făcut atât de mult bine?! Cum să dai într-o doamnă care a construit în București, din donațiile oamenilor, un spital nou nouț pentru copiii bolnavi de cancer? Ce ați făcut dvs. în viață atât de important încât să atacați politic în acestă direcție? Cum puteți crede că după un asemenea atac, oamenii vor rămâne impasibili?”, a scris Ciucu, miercuri, într-un mesaj postat pe Facebook.

„E cod roșu de slugărnicie”

Primarul Sectorului 6 reamintește că și JD Vance l-a criticat „mai grav” pe Donald Trump, înainte de a fi ales în funcția de vicepreședinte al SUA.

„350.000 de oameni au avut încredere în Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu și au dat singuri bani din buzunarul lor pentru construirea spitalului pentru copii. Înainte de a fi ales de către președintele Trump în funcția de vicepreședinte, domnul JD Vance a spus despre acesta niște lucruri mai grave. Și cu toate astea, domnul Trump l-a iertat și l-a ales cu inima deschisă drept partener politic. În acestă logică, chiar îi cereți domnului Vance să plece?”, a mai scris Ciucu.

„E cod roșu de slugărnicie și lipsă de demnitate care tocmai a trezit o imensă furie în oameni”, a mai scris Ciprian Ciucu.

„Cel mai mare risc la adresa relației cu Statele Unite și cu lumea civilizată este corupția dublată de privilegiile pe care vreți să le protejați pe spinarea investitorilor onești și a tuturor românilor”, a conchis edilul de sector.

Ce a scris Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, a fost nominalizată de prim-ministrul Ilie Bolojan pentru ocuparea postului de vicepremier vacant, liber după demisia lui Dragoș Anastasiu. Propunerea a fost înaintată marți președintelui Nicușor Dan.

Într-o reacție marți seară pe Facebook, liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului să renunțe la propunere.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!”, a transmis Sorin Grindeanu.

Grindeanu susține că Guvernul este „deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump”.

„Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României! Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!”, a continuat social-democratul.

El consideră că demersul premierului Bolojan „trebuie regândit urgent”.

„Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român. Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, a conchis Sorin Grindeanu.

Într-o primă reacție după criticile lui Grindeanu, Oana Gheorghiu a transmis că nimic din ceea ce a scris pe pagina sa personală de Facebook „nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”.

Oana Gheorghiu mai spune că toate comentariile și postările sale au reprezentat „opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare”.