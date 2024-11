Ciucă, replică pentru Ciolacu în scandalul Nordis: „Nu ne păcăli, nu suntem copii să ne minți” / Liderul PNL denunță „o sofisticare mai mare decât la FNI”

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale, a motivat marți seară, în emisiunea de la Digi24 în care a venit însoțit de mai mulți primari liberali, că i-a solicitat demisia premierului social-democrat Marcel Ciolacu în scandalul Nordis pentru că acesta a mințit și că acest lucru „nu e corect față de români”.

„Nu e corect față de români. Eu acum nu vorbesc ca președinte al PNL, eu vorbesc ca român. Dumneavoastră sunteți cetățean, dacă eu aș veni în fața d-voastră și aș spune una acum, una mai târziu, nu recunosc ce am spus acum trei zile ca fiind corect… Important este ca în acest demers – și de aceea i-am cerut demisia (lui Marcel Ciolacu, n.r.): Nu ne păcăli, nu suntem copii să ne minți. Copiii astăzi nu mai trebuie mințiți, pentru că îi învățăm cu minciuna de mici”, a afirmat Ciucă.

Prezent în emisiune alături de liderul PNL, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a intervenit în discuție: „Dacă îmi permiteți aici, este vorba despre profilul psihologic al unui om care trebuie să ne conducă și să fie în fruntea statului. Iar diferența dintre candidatul PNL, președintele Nicolae Ciucă, și dl. Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, în ceea ce privește parte de caracter, în ceea ce privește profilul moral, este foarte, foarte mare în favoarea domnului Ciucă. (…) Toți ceilalți candidați, în comparație cu candidatul nostru, sunt marginali”.

Ulterior, Nicolae Ciucă a susținut că, în cazul apartamentelor pe care firma Nordis le-ar fi vândut mai multe ori, este vorba despre un modus operandi „absolut inacceptabil”, despre „o sofisticare mai mare decât” a fost în cazul Fondului Național de Investiții (FNI).

„Aș vrea să revin la scandalul Nordis. Pentru că după ce m-am poziționat la apariție acelor date din presă, a venit o solicitare din partea reprezentanților celor care au fost păgubiți în acest caz și în această dimineață m-am văzut cu dumnealor. Este absolut inacceptabil modus operandi. Este mai complicat, este mai amplu, o sofisticare mai mare decât la FNI. Și consider, așa cum am spus în această dimineață, după ce am aflat aceste detalii – vă spun sincer că nu știam ce s-a întâmplat. Adică… garsoniere, apartamente care au fost vândute de mai multe ori la persoane diferite, s-a dus persoana respectivă gata-gata să își ia în primire locuința, când s-a dus să o ia în primire nu mai era locuința și era modificată și transformată în două garsoniere, nu mai locuință, era locuință transformată în regim hotelier… deci, chestiuni la care, sincer, trebuie să se facă (o anchetă, n.r.). Pentru toate aceste chestiuni – a meritat să facem o comisie”, a declarat liderul liberalilor.

Comisie parlamentară de anchetă în cazul Nordis

Anterior în cursul zilei de marți, Ciucă, politician care ocupă și funcția de președinte al Senatului, s-a întâlnit cu reprezentanții păgubiților companiei Nordis și a anunțat că va solicita convocarea Birourilor permanente reunite pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă în acest caz, pe care l-a catalogat drept unul „clasic de înşelătorie”.

„Din punctul meu de vedere, este un caz de înşelătorie clasic şi consider că demersul pe care l-am iniţiat pentru constituirea unei comisii de anchetă la nivelul Parlamentului va trebui să intre cât mai urgent în funcţie şi să ofere posibilitatea ca aceşti oameni, vorbim despre români din ţară, români din diaspora, am înţeles că sunt şi cetăţeni străini care au semnat contracte cu Nordis, să poată să dea detalii despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Vorbim despre autorităţi publice care ar fi trebuit să-şi facă datoria şi să răspundă în timp oportun tuturor solicitărilor adresate de către cetăţeni. Apreciez că în această după-amiază voi solicita şi Camerei Deputaţilor să se întrunească Birourile permanente reunite pentru constituirea comisiei. Este important, în primul rând, să se soluţioneze acest caz, în al doilea rând, să fie un exemplu prin care cetăţenii să nu mai cadă în astfel de capcane şi, în al treilea rând, şi cel mai important, să se modifice urgent legislaţia pentru a nu mai permite astfel de scheme de înşelătorie”, a spus Ciucă, dimineață.

Potrivit acestuia, toţi păgubiţii care nu se vor înscrie la masa credală, până pe data de 21 noiembrie, vor pierde şansa de a-şi recupera banii.

„Este important, pentru că am înţeles de la reprezentanţii păgubiţilor că până pe data de 21 noiembrie, termen la care se încheie înscrierile la masa credală, toţi cei care nu se vor înscrie vor pierde şansa de a-şi recupera banii sau de a intra în posesia bunurilor contractate, respectiv a spaţiilor imobiliare. Important este ca această comisie să funcţioneze şi, ulterior, ea să-şi reia activitatea”, a mai explicat Nicolae Ciucă, citat de Agerpres.

Întrebat dacă este de acord şi cu înfiinţarea unei comisii de anchetă, aşa cum au cerut social-democraţii, privind cheltuielile făcute de Administraţia Prezidenţială şi cele cu vila din Bulevardul Aviatorilor, Ciucă a răspuns afirmativ: „Am deschidere pentru înfiinţarea ambelor comisii”.

Liderul deputaţilor liberali, Gabriel Andronache, care a participat la întâlnire, a afirmat că rolul acestor comisii este să lămurească nişte situaţii, să tragă concluzii care să se finalizeze cu sesizarea unor instituţii ale statului, dacă se impune acest lucru.

„Comisiile de anchetă au ca obiectiv să lămurească anumite situaţii, să tragă nişte concluzii şi, de fiecare dată când aceste concluzii conduc soluţia sesizării unor instituţii ale statului, s-a procedat în consecinţă. Se poate proceda, la fel, şi de această dată”, a explicat Andronache.

Declarațiile lui Ciucă de marți au venit la o zi după ce acesta a cerut demisia premierului Marcel Ciolacu ca urmare a documentului publicat de G4Media, care a scris că președintele PSD, alături de mai mulți lideri ai formațiunii, au zburat cu un avion privat închiriat de Nordis.

Compania Nordis Group, deținută de soțul fostei deputate PSD Laura Vicol, se află în mijlocul unui scandal de fraudă imobiliară în urma investigaţiei jurnalistice realizate de Recorder. Dezvoltatorul imobiliar care este azi în insolvență este acuzat că a încasat bani în avans de la mai multe persoane pentru construcţia a sute de apartamente pe care nu le-a realizat.

G4Media.ro a dezvăluit, săptămâna trecută, că Ciolacu, Grindeanu și Alfred Simonis au călătorit de mai multe ori, în perioada cuprinsă între primăvara – toamna anului 2022, la Monaco împreună cu familia Vicol – Ciorbă cu un jet privat închiriat de Nordis de la compania Țiriac Air. Marcel Ciolacu a negat aceste dezvăluiri, dar luni G4Media a publicat un document de zbor care prezintă numele liderilor PSD Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, al fiului premierului, precum și al Laurei Vicol și a soțului său Vladimir Ciorbă, asociatul principal al Nordis.

Demisia lui Ciolacu, cerută de trei contracandidați la președinție

Imediat după apariția dezvăluirilor făcute de G4 Media, Nicolae Ciucă l-a atacat dur pe Ciolacu.

„Statul român nu poate fi condus de un om fără onoare și fără responsabilitatea necesară la cel mai înalt nivel. Marcel Ciolacu a mințit de mai multe ori cu bună știință. Ne-a mințit pe toți în față. Adevărul e că a călătorit la Nisa și Paris cu grupul de interese Nordis, pe banii lor, obținuți din țepele date românilor”, a scris liderul PNL, pe Facebook.

Aceeași reacție și din partea candidatei USR, Elena Lasconi. „Să îşi dea demisia măcar acum, în al 12-lea ceas”, afirmă Lasconi, adăugând că România merită ceva mai bun, „nu o gaşcă de corupţi”.

O reacție similară a avut și Mircea Geoană, care a susținut că este clar că „Marcel Ciolacu și anturajul său au profitat de zboruri cu avioane de lux din banii păgubiților din țeapa Nordis” și îi cere să se retragă din funcția de premier.

Ciolacu: „Dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei”

După primele dezvăluiri făcute săptămâna trecută de G4Media, premierul Ciolacu a negat că a zburat cu un avion privat și a precizat că a zburat, alături de fiul său, cu un avion de linie.

Întrebat dacă a revenit în mai 2022 de la Nisa cu jetul privat Țiriac Air, Ciolacu a negat. „Singura cursă de Formula 1 din viața mea la care am fost împreună cu fiul meu”, a spus el.

„În 2022 am fost în Franța? La Nisa? Cred că mă confundați. Suntem mai mulți de Ciolacu”, a declarat liderul PSD pentru G4Media. „Nu am beneficiat niciodată de un serviciu plătit de familia Vicol. Avion, bilete de orice fel, hotel sau altceva. Nu am fost la niciun eveniment privat în viața mea cu Laura Vicol”, a mai spus liderul PSD.

Ulterior, în declarații pentru ProTV și Antena 3, premierul a negat din nou că a zburat cu un avion privat închiriat de Nordis. „În primul rând, nu este un jet privat al lui Nordis, închiriat. Nu este închiriat de către Nordis, fiindcă eu nu am văzut până acum un astfel de document. Dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei, personal, am fost cu fiul meu şi-n călătorii cu WizzAir, am avut şi cadourile mele făcute fiului”, a afirmat Ciolacu.

Marți, G4 Media a scris, citând surse politice și din mediul de business, că zborul cu jet privat la Nisa al liderilor PSD Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Laura Vicol de la sfârșitul lunii mai 2022 a fost plătit către Țiriac Air de Nordis Travel, agenția de turism a grupului Nordis.