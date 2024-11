G4Media publică noi detalii despre cum a plătit Nordis zborul privat la Nisa al lui Ciolacu, deși acesta spune că a călătorit pe banii lui

Zborul cu jet privat la Nisa al liderilor PSD Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Laura Vicol de la sfârșitul lunii mai 2022 a fost plătit către Țiriac Air de Nordis Travel, agenția de turism a grupului Nordis, scrie G4Media.ro marți citând surse politice și din mediul de business.

Nordis Travel avea contract de servicii cu Nordis Management, compania mama intrată în insolvență. Astfel, banii dezvoltatorului imobiliar Nordis Management sunt transferați la Nordis Travel drept plată pentru achiziții de diverse servicii prestate, iar agenția de turism a grupului închiriază jetul privat de la Țiriac Air, scrie sursa citată.

Ciolacu este în căutarea documentelor pentru a dovedi că a plătit personal zborul

Totodată, subiectul Nordis ar fi fost abordat în ședința de marți seara de la Vila Lac 1, unde liderii PSD ar fi susținut că au dovezi că și-ar fi plătit zborul din contul personal și că vor prezenta public aceste dovezi.

Informațiile vin după ce Marcel Ciolacu a spus luni seară la Pro TV că „dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei, personal”.

„În primul rând, nu este un jet privat al lui Nordis, închiriat. Nu este închiriat de către Nordis, fiindcă eu nu am văzut până acum un astfel de document. Dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei, personal, am fost cu fiul meu şi-n călătorii cu WizzAir, am avut şi cadourile mele făcute fiului. Nu am mers niciodată, dar niciodată, în viaţa mea privată cu vreun avion sau într-o călătorie sau într-un concediu plătit de către altcineva. Am toate documentele care vor atesta acest lucru. În al doilea rând, în acea perioadă nu eram prim-ministru. Şi eu, ca şi toată lumea, avem şi o viaţă privată (…) nu suntem o familie care face excese. Vorbim de context, de campanie electorală”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu pentru Stirile Pro TV.

Marcel Ciolacu a mai spus luni că are toate facturile și toate bilete și că „toată lumea îmi caută toate extrasele de cont”.

În martie 2024, cu câteva luni înainte de intrarea în insolvență a companiei-mamă, Nordis Travel și-a schimbat denumirea în Melior Voyage SRL și are același CUI.

G4Media.ro a dezvăluit, săptămâna trecută, că Ciolacu, Grindeanu și Alfred Simonis au călătorit de mai multe ori, în perioada cuprinsă între primăvara – toamna anului 2022, la Monaco împreună cu familia Vicol – Ciorbă cu un jet privat închiriat de Nordis de la compania Țiriac Air.

Marți, G4Media a publicat un document de zbor pe care apar numele liderului PSD împreună cu cele ale lui Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, al fiului premierului, precum și al Laurei Vicol și a soțului său Vladimir Ciorbă, asociatul principal al Nordis.

Compania Nordis Group, deținută de soțul fostei deputate PSD Laura Vicol, se află în mijlocul unui scandal de fraudă imobiliară în urma investigaţiei jurnalistice realizate de Recorder. Dezvoltatorul imobiliar care este azi în insolvență este acuzat că a încasat bani în avans de la mai multe persoane pentru construcţia a sute de apartamente pe care nu le-a realizat.

Marcel Ciolacu a negat inițial că a zburat cu un avion privat

După primele dezvăluiri făcute săptămâna trecută de G4Media, premierul Marcel Ciolacu a negat că a zburat cu un avion privat și a precizat că a zburat, alături de fiul său, cu un avion de linie.

Întrebat dacă a revenit în mai 2022 de la Nisa cu jetul privat Țiriac Air, Ciolacu a negat. „Singura cursă de Formula 1 din viața mea la care am fost împreună cu fiul meu”, a spus el.

„În 2022 am fost în Franța? La Nisa? Cred că mă confundați. Suntem mai mulți de Ciolacu”, a declarat liderul PSD pentru G4Media. „Nu am beneficiat niciodată de un serviciu plătit de familia Vicol. Avion, bilete de orice fel, hotel sau altceva. Nu am fost la niciun eveniment privat în viața mea cu Laura Vicol”, a mai spus liderul PSD.