Clotilde Armand acuză că Toni Greblă „a spart aproape 2 milioane de lei” pentru posturile de știri ale lui Ghiță, Voiculescu și Păcuraru. Reacția șefului AEP: „Eu nu comentez. Vă spun care este situația”

Primarul încă în funcție al Sectorului 1, Clotilde Armand, acuză că președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, a „spart aproape 2 milioane de lei” la posturile de știri deținute de Sebastian Ghiță (România TV), Dan Voiculescu (Antena 3) și Maricel Păcuraru (Realitatea) și anunță că va face plângere penală împotriva acestuia. Contactat de HotNews.ro, Toni Greblă a admis că AEP a avut o campanie de informare, însă spune că banii s-au dat la „toate televiziunile, proporțional cu, cred, ratingul”.

Clotilde Armand a scris pe Facebook că a „analizat ce face Toni Greblă cu bugetul AEP de când a devenit șef”.

„Șeful AEP, Toni Greblă, a spart aproape 2 milioane lei la posturile de știri ale lui Sebastian Ghiță, Dan Voiculescu și Maricel Păcuraru. Adică fix la posturile tv care în campania electorală au promovat 24/7 toate mesajele din punctajele PSD-PNL. Aceleași televiziuni care l-au protejat mediatic pe Toni Greblă atunci când au ieșit la iveală detalii despre proasta organizare din secțiile de votare, schimbarea șefilor secțiilor de votare și după ce au fost raportate sute de fraude electorale care au avut loc pe 9 iunie”, a scris Armand pe Facebook.

Ea spune că „s-a ales să se dea bani grei”, deși la televiziuni și radio difuzarea unor campanii de interes public este gratuită.

„Firma care câștigat licitația ca lider al unei asocieri, Complete Media Grup, a încheiat în ultimii cinci ani contracte publice de aproape 8,5 milioane de euro”, a scris Clotilde Armand.

Clotilde Armand spune că depune o plângere penală pe numele șefului AEP

În aceeași postare, Clotilde Armand spune că va depune plângere penală împotriva lui Toni Greblă.

„Îl anunț public pe Toni Greblă că depun o nouă plângere penală împotriva lui pentru modul în care a ales să arunce cu banii publici la televiziunile de casă ale PSD-PNL și solicit Curții de Conturi (chiar dacă este condusă de facto de PSD) să facă un audit la Autoritatea Electorală Permanentă pentru a verifica modul în care au fost cheltuite fondurile europene”, a scris Armand.

„Tot la AEP am constatat că echipamentele IT sunt achiziționate de la o firmă care are legături puternice cu fugarul Sebastian Ghiță. Asta face Toni Greblă de când a ajuns șef pentru alegerile din România: fraudează alegerile la ordinul lui Marcel Ciolacu și plătește cu bani publici TV-unile de casă”, mai acuză Clotilde Armand.

Toni Greblă: A fost un program cu bani din fonduri europene

Contactat de HotNews.ro, șeful AEP, Toni Greblă, a admis că „bani s-au dat către toate televiziunile”, însă a precizat că a fost vorba despre un program cu fonduri europene.

„AEP a avut un program în derulare, cu fonduri europene, care a început în 2022 și s-a finalizat cu o campanie de informare despre alegeri. Am dat la toate televiziunile pe o procedură de selecție care s-a desfășurat. Dar, repet, e un program început în urmă cu doi ani și finalizat cu această acțiune. Am dat la toate televiziunile, proporțional cu, cred, ratingul. Dar, repet, eu nu am făcut parte din echipă. După cum știți, șeful instituției nu face parte din echipa de implementare a programelor cu finanțare europeană”, a declarat Toni Greblă.

Întrebat despre cum comentează afirmațiile primarului de la Sectorul 1 despre echipamentele IT, Toni Greblă spune că majoritatea softurilor au fost utilizate și la alegerile din 2020.

„Eu nu comentez, vă spun care este situația. Echipamentele IT, softurile, aparțin AEP și majoritatea dintre ele au fost utilizate și la alegerile din 2020. S-a făcut doar mentenanță și niște programe de antivirus. Echipamentele au fost folosite și la alegerile din 2020”, a spus șeful AEP.

Deși au trecut 11 zile de la alegerile locale 2024, încă nu avem rezultatele finale ale acestora. Reprezentanții Biroului Electoral Central (BEC) au declarat, pentru HotNews.ro, că rezultatele finale vor veni abia după 23 iunie, pentru că în două comune din țară s-a creat o situație de balotaj (candidații la primărie au înregistrat un număr egal de voturi), motiv pentru care acolo trebuie reorganizate alegerile.

Alegerile din Sectoarele 1 și 2 au fost marcate de dispute între primarii în funcție, Clotilde Armand și Radu Mihaiu, candidați USR pentru un nou mandat, și cei ai PNL-PSD, primii acuzând nereguli grave în procesul de numărare a voturilor. Atât candidatul PSD de la Sectorul 1, George Tuță, cât și candidatul PSD-PNL de la Sectorul 2, Rareș Hopincă, și-au proclamat victoria în alegeri, la o diferență de câteva sute de voturi. Și Clotilde Armand, și Radu Mihaiu au anunțat că au făcut plângeri penale pentru fraude la vot.

Rezultatele finale ale alegerilor europarlamentare 2024 au fost publicate marți, 18 iunie, de către BEC. Alianța PSD-PNL a câștigat 19 mandate în Parlamentul European cu 48,55% din voturi, în timp ce AUR a obținut șase mandate cu 14,93% din voturi.

