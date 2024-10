Code2Cup, primul festival de cafea din România pentru profesioniștii din IT,  își deschide porțile în acest weekend cu ateliere și experiențe inedite, pentru pasionați și nu numai

Code2Cup, primul festival de cafea din România dedicat profesioniștilor din industria de IT&C din România, își deschide porțile sâmbătă, 19 octombrie 2024, la Nord Events Center din București. Aproximativ 1.500 de participanți sunt așteptați la acest festival organizat de TP Blend&more, companie specializată în evenimente, și Third Place România, platformă media de conținut premium.

Sâmbătă, 19 octombrie, la Nord Events Center din București (Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 4-6), începe prima ediție a Code2Cup, primul festival de cafea din România organizat pentru industria locală de IT

În premieră, festivalul va găzdui Cupa Barista în IT, concurs destinat în exclusivitate pasionaților de cafea care lucrează în domeniul tehnologiei

16 echipe s-au înscris deja în concurs pentru cele trei probe ale competiției: latte art, cup tasting și prepararea cafelei la Aeropress

Nu doar companiile au putut înscrie echipe. Opt pasionați ai cafelei proveniți din companii diferite au format două echipe cu care vor participa în nume propriu

Pentru vizitatori, organizatorii Code2Cup au pregătit o serie de workshopuri destinate atât pasionaților, cât și neinițiaților, în jurul unor teme precum rolul tehnologiei în producția și prepararea cafelei, metode alternative de preparare sau asocierea cafelei cu diverse feluri de mâncare

De asemenea, vizitatorii vor avea acces la o serie de experiențe de tip learn&try – de exemplu despre ceașca perfectă de espresso sau cafeaua de origine

Printre companiile de IT care și-au anunțat participarea se numără Adobe, Keysight și NXP, alături de liderii pieței locale a cafelei de specialitate și de echipamente precum Artisan Coffee Gear, Mabo Coffee Roaster și Bob Coffee Lab

Un număr de 16 echipe s-au înscris deja la Cupa Barista în IT, prima competiție dedicată pasionaților de coffee brewing din industrie, care va avea loc în cadrul festivalului. Printre echipele înscrise se numără LoadCoffee și Codefee by Keysight, Innovation Brew și Coffee Labs by Innovation Labs, The CortadoZ by Zitec, Espressionists by Yarooms, PlaytiCafe by Playtika sau Bulletproof by SecureWorks.

Opt pasionați ai cafelei proveniți din start-ups diferite sau freelanceri și-au alcătuit două echipe cu care se vor confrunta cu cele ale companiilor.

„Suntem încântați de entuziasmul și interesul pe care festivalul le-a adus deja în rândul companiilor din industria locală de IT&C”, spune Mihaela Dincă, co-organizator al festivalului. „Această primă ediție a Code2Cup va reuni un număr impresionant de participanți, atât pasionați ai domeniului, cât și pur și simplu persoane curioase să afle și să experimenteze mai multe despre cum se degustă și cum se prepară o cafea bună. Am fost foarte plăcut surprinși de curajul și entuziasmul profesioniștilor din IT de a se înscrie la Cupa Barista. Avem chiar două echipe de tip «start-up», formate din independenți, care vor concura cu cele ale companiilor mari. Dacă se știe foarte bine cât de importantă este cafeaua pentru orice IT-ist care se confruntă cu deadline-urile, pentru mulți va fi fără îndoială o surpriză să afle ce rol major are tehnologia în industria cafelei, de la fermă până la ceașcă.”

Toți participanții la competiție vor folosi aceleași tipuri de echipamente, printre care espressorul Eversys, care tocmai a câștigat World Coffee Innovation Award 2024, iar cafeaua de competiție va fi oferită de Mabo.

Ateliere și experiențe pentru pasionați și curioși

Pe lângă scena principală, unde se vor confrunta echipele participante la Cupa Barista în IT, festivalul va avea o zonă dedicată workshopurilor, precum „Tehnologie în lumea cafelei”, atelier susținut de Artisan Coffee Gear și NXP, sau „O experiență interactivă despre cafea și mâncare”, atelier de pairing susținut de chef Bogdan Alexandrescu (Dexter), finalist în primul sezon al emisiunii Masterchef România.

De asemenea, Code2Cup va include și o zonă learn&try dedicată experiențelor legate de cafea, unde vizitatorii vor învăța să recunoască gusturi, să înțeleagă arta și tehnologia din spatele unui espresso perfect sau vor putea învăța să facă modele de latte art.

La finalul concursului, echipa câștigătoare va primi ca premiu o experiență de barista și cursuri oferite de Artisan Coffee Gear, lider al pieței naționale de echipamente pentru prepararea cafelei. În plus, câștigătorii vor mai primi drept premiu un drive test de două zile cu o mașină la alegere oferită de Autopalermo, partener de mobilitate al evenimentului.

Cel mai talentat latte artist va primi un set de lattiere oferite de Saint Roastery, iar cel mai talentat participant la proba de preparare a cafelei la Aeropress, o râșniță manuală oferită de Kinu și Bob Coffee Lab. Toți membrii echipelor participante vor primi cadouri oferite de parteneri.

La festival se vor folosi doar căni reutilizabile

Deoarece Code2Cup susține sustenabilitatea, la festival nu se vor folosi pahare de unică folosință. Vizitatorii își vor putea aduce propriul recipient sau vor putea cumpăra la fața locului căni reutilizabile. Cana oficială a festivalului va avea, de altfel, un stand dedicat.

Începând chiar de la această primă ediție, Code2Cup va susține în fiecare an câte o cauză umanitară sau socială. În acest an, fiecare vizitator va putea dona echivalentul unei cești de cafea pentru viitorul unui campion: Tudor Debu (16 ani), multiplu campion național la patinaj viteză. În iarna anului trecut, Tudor s-a calificat la Cupele Mondiale de Juniori și Jocurile Olimpice de Juniori ce au fost desfășurate în Gangwon (Republica Coreea). El a reușit să obțină cea mai bună clasare a delegației olimpice a României la patinaj viteză, mai exact locul 17 dintr-un număr de 33 de sportivi, în proba de Masstart.

Detalii despre programul festivalului pot fi găsite aici: https://code2cup.ro/the-festival/

Despre TP Blend&more

TP Blend&more este un organizator de evenimente specializat în experiențe cu și despre cafea, ateliere și teambuildinguri care adună comunități și le oferă oamenilor și echipelor experiențe memorabile.

Despre Third Place România

ThirdPlace.ro este o platformă media de conținut premium dedicată leadershipului și dinamicii din zona dezvoltării personale și profesionale, care aduce împreună, prin secțiunea Contributors, vocile unor experți și lideri din domeniile lor. În plus, ThirdPlace.ro le furnizează clienților analize de trenduri, servicii de comunicare de employer branding și consultanță în dinamica mediilor de lucru.

