Comisia de Etică a ASE a decis că Mircea Geoană a plagiat doar 43 de rânduri din teza sa de doctorat. Emilia Șercan: L-au spălat!

Comisia de Etică a ASE a decis pe 14 august că Mircea Geoană a plagiat 43 de rânduri și 2 tabele în teza sa de doctorat, exceptând cuprinsul, bibliografia și anexele. Adică sub 1% și nu 20% cum a scris jurnalista Emilia Șercan, cea care a dezvăluit plagiatul lui Geoană. Aceasta critică decizia Comisiei de Etică a ASE în cazul actualului secretar adjunct NATO, aflat în cărți pentru Președinția României.

„Se constată plagiatul în cadrul tezei de doctorat a ………………., prin însușirea de către acesta și prezentarea drept creație personală, a unui număr de aproximativ 43 de rânduri (325 cuvinte, ceea ce reprezintă 0,36% din teză, exceptând cuprinsul, bibliografia și anexele) preluate din 1 sursă (Economic Report of the President 2003), fără ca autorul tezei de doctorat să fi citat această sursă în textul tezei sau la bibliografia finală, precum și a 2 tabele (3,51% din totalul tabelelor din teză) preluate din 1 sursă (Economic Report of the President 2003), acestea neavând nicio sursă menționată, nici în textul tezei, nici la bibliografia finală”, se arată în hotărârea Comisiei.

„Pentru restul textelor/tabelelor menționate în sesizări, suspiciunea de plagiat nu se confirmă și prin urmare se resping sesizările formulate de petenți, neexistând certitudinea că autorul ar fi avut intenția de a-și însuși textele și de a le prezenta drept creație personală”, se adaugă în document.

Emilia Șercan: „Cum l-au spălat? Simplu”

Jurnalista Emilia Șercan, care a scris despre plagiatul lui Mircea Geoană, a reacționat după decizia Comisiei de Etică, care a fost publicată pe site-ul ASE marți.

„Comisia de Etică de la ASE l-a spălat pe Mircea Geoană în cazul plagiatului. Cum l-a spălat? Simplu! A apelat la traducători autorizați pentru că profesorii din Comisia de Etică nu știu, probabil, limba engleză și astfel a avut nevoie de traducători. Așa că cele minim 78 de pagini plagiate prin traducere, care reprezentau circa 20% din teză, s-au transformat în 4% (n. red.: în realitate, în 0.36%, după cum a precizat și Emilia Șercan într-o postare ulterioară pe Facebook). Sistemul mai calcă încă o dată în picioare evidența și mai ales integritatea mediului academic pentru a-și valida omul”, a scris Șercan pe Facebook.

Șercan: „Geoană este și rămâne un plagiator”

Într-o altă postare, mai detaliată, Emilia Șercan explică de unde a găsit părți plagiate în teza de doctorat a lui Mircea Geoană. Jurnalista spune că secretarul adjunct al NATO a plagiat din „trei surse majore: Economic Report of the President din 1999 (Bill Clinton), Economic Report of the President din 2002 (George W. Bush), Economic Report of the President 2003 (George W. Bush)”.

„Din Economic Report of the President din 1999 a plagiat 614 rânduri și 10 grafice (figuri și tabele). Din Economic Report of the President din 2002 a plagiat 532 rânduri și 10 grafice (figuri și tabele). Din Economic Report of the President din 2003 a plagiat 36 de rânduri și două tabele”, a scris Șercan.

Ea a adăugat că în decizia Comisiei de Etică se arată că Geoană nu a plagiat deloc din „Economic Report of the President din 1999 (614 rânduri și 10 grafice) și nici din Economic Report of the President din 2002 (532 rânduri și 10 grafice), ci a plagiat 43 de rânduri (cu 7 mai mult decât am constat eu) din Economic Report of the President din 2003”.

„Practic, se face (n. red.: Comisia de Etică) că nu vede grosul plagiatului, ignorând cele două surse majore (din 1999 și 2002), și vede doar ceva, pe ici, pe colo (sursa din 2003), ca să nu spună că teza e copiată, că doar chiar Geoană spunea că a găsit prin ea ușoare urme de plagiat. Oricum, poate face Comisia de etică de la ASE oricâte scheme ca să îl spele pe candidatul Sistemului, Geoană este și rămâne un plagiator”, a scris Șercan pe Facebook.

Emilia Șercan: Geoană a plagiat din doi foști președinți americani

În luna iulie, jurnalista Emilia Șercan a scris în PressOne că Mircea Geoană a plagiat prin traducere, fără vreun fel de atribuire și fără ghilimele, zeci de pagini din rapoartele anuale prezentate Congresului SUA de președinții americani Bill Clinton și George W. Bush. Potrivit anchetei semnate de Emilia Șercan, cel puțin 78 de pagini din cele 279, cât totalizează lucrarea, au conținut plagiat – text, grafice și tabele – preluat fără atribuire din diverse surse.

Actualul secretar adjunct al NATO și-a obținut doctoratul în iulie 2005 la Academia de Studii Economice (ASE) din București cu o teză intitulată „Evoluții în zona Atlanticului de Nord. Concluzii pentru integrarea României în structurile euro-atlantice”.

În replică, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, declara că teza sa de doctorat, scrisă în urmă cu 20 de ani, este ”făcută pe bune” şi că doar 0,84 la sută din aceasta este în zona de plagiat. Acest lucru, spune Geoană, a fost verificat pe patru softuri diferite.