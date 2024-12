VIDEO Protest proeuropean pentru a cincea noapte la rând în Tbilisi. Polițiștii au tras cu gaze lacrimogene, manifestanții cu artificii

Mii de manifestanţi s-au reunit luni seară din nou în faţa parlamentului de la Tbilisi, pentru a cincea seară consecutiv, purtând drapele georgiene şi ale UE. Poliția a folosit tunuri de apă și gaze lacrimogene pentru a îndepărta protestatarii de clădirea parlamentului, unde s-au adunat în fiecare noapte începând de joi când partidul de guvernământ Visul Georgian a decis să suspende discuțiile de aderare la Uniunea Europeană, relatează AFP și publicația independentă The Moscow Times.

Cu câteva ore mai devreme, prim-ministrul Irakli Kobajidze a promis „nicio negociere” cu opoziția, înfuriată de decizia partidului de guvernământ, Visul Georgian, de a abandona negocierile de aderare la Uniunea Europeană, după ce acesta și-a adjudecat victoria în urma unor alegeri pe care opoziţia nu o recunoaşte.

Premierul georgian susține că manifestaţiile pro-europene care au loc de mai multe zile sunt finanţate din străinătate şi a dat asigurări că nu va exista o „revoluţie” în țara sa.

Tbilisi tonight 🇬🇪



No amount of riot police is going to hold back the growing pro-EU protests.pic.twitter.com/4WhY76Bxfc — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) December 2, 2024

De asemenea, el a criticat țările occidentale pentru că nu au condamnat „violența organizată” a protestatarilor, așa cum au criticat forța excesivă a poliției georgiene.

Țara din Caucaz, cu o populație de aproximativ 3,7 milioane de locuitori, a fost zguduită de turbulențe de la alegerile parlamentare din 26 octombrie, Visul Georgian fiind acuzat că trădează ambiția de lungă durată a țării de a adera la UE și că apropie Tbilisi de Moscova.

Parlamentarii opoziției boicotează legislativul țării, iar președintele pro-UE încearcă să anuleze rezultatele alegerilor în fața Curții Constituționale.

Protestul s-a extins

Luni seară, mii de manifestanți, fluturând steaguri georgiene și ale UE și strigând „Georgia”, au ieșit din nou pe străzi, inclusiv în al doilea oraș al țării, Batumi, pentru a protesta împotriva deciziei guvernului de a suspenda negocierile de aderare la UE.

Poliția a intervenit rapid pentru a dispersa mulțimea, lansând gaze lacrimogene asupra protestatarilor, dintre care unii au aruncat cu artificii în poliție, care s-a regrupat ulterior la câțiva kilometri de clădirea parlamentului.

The streets of #Tbilisi look like a scene from Star Wars: Clone Wars pic.twitter.com/GTodRlBtTK — Alexander Stoyanov (@Al_Stoyanov) December 2, 2024

„Nu ne pasă de ordinele lor, ei încalcă legea în fiecare zi”, a declarat Giorgi, 35 de ani, pentru AFP.

„Trebuie să stăm aici și să protestăm împotriva acestei dictaturi care se apropie”, a adăugat el.

Protest proeuropean în Tbilisi. Sursă foto: Zurab Tsertsvadze / AP / Profimedia

Un reporter AFP a văzut câteva zeci de tineri protestatari stând nemișcați în fața unui zid de polițiști mascați, cântând imnul național georgian.

Surreal scenes from Tbilisi as a young brave woman breaks through riot police barrier screaming: “Is it me you are afraid of?!”



The Georgian women define bravery. Video @RTavisupleba pic.twitter.com/Vea62JPTLg — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) December 2, 2024

Alții s-au refugiat într-o biserică din fața parlamentului, în timp ce sute de persoane au fost lovite de gaze lacrimogene.

Represiunea polițiștilor, criticată

Grupurile pentru drepturile omului și președintele pro-UE Salome Zurabișvili au criticat represiunea în forță a poliției din ultima săptămână.

Zurabișvili, care susține ceea ce ea numește o „mișcare de rezistență” împotriva partidului Visul Georgian, a declarat luni că cei reținuți de poliție „au fost supuși la bătăi sistematice”.

„Majoritatea protestatarilor arestați au răni la cap și la față, răni deschise”, a spus ea.

Autoritățile georgiene îi acuză pe protestatari că au devenit violenți și pun în pericol siguranța publică.

Zeci de persoane au fost rănite în timpul protestelor care au izbunit de joi, inclusiv demonstranți, polițiști și jurnaliști, potrivit oficialilor și activiștilor, deși numărul exact nu este clar.

Unii protestatari au lansat artificii către forțele de ordine, au provocat incendii și au aruncat cu diverse proiectile, în timp ce polițiștii au fost văzuți atacând și reținând cu forța protestatarii.

Autoritățile au folosit, de asemenea, tunuri cu apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc împotriva mulțimii.

Rusia apără reprimarea protestelor

Peste 200 de persoane au fost reținute în timpul primelor patru nopți de protest, a declarat ministrul georgian de interne.

Criticii acuză Visul Georgian, aflat la putere de mai bine de un deceniu, că a îndepărtat țara de Uniunea Europeană și a apropiat-o de Rusia, acuzație negată de partid.

Rusia a apărat luni reprimarea protestatarilor de către forțele de ordine georgiene.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Tbilisi acționează pentru a „stabiliza” situația, acuzând protestatarii că doresc să „stârnească” tulburări în țară.

Peskov a declarat că a făcut o „paralelă directă” cu protestul Euromaidan din Ucraina, din 2014, în urma căruia a fost alungat de la putere președintele susținut de Kremlin Viktor Ianukovici, care a refuzat să semneze un acord de asociere cu UE.