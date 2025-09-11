Concluzia lui Charlie Kirk după o discuție de 30 de minute despre România: „Dacă ar fi să vin în vizită, poate aș fi arestat”. Cu cine a vorbit cu câteva luni înainte să fie împușcat mortal

La fel ca alți activiști americani din sfera MAGA care formează baza electorală a președintelui Donald Trump, Charlie Kirk și-a manifestat anul acesta interesul față de România în contextul anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie, câștigat de Călin Georgescu. Cu câteva luni înainte să fie împușcat mortal în SUA, el afirma chiar că ar vizita România, dar că se teme că ar putea fi arestat.

„Sunt multe lucruri care se întâmplă într-o anumită țară europeană și nu este Ucraina. Nu vom vorbi despre Ucraina, ci despre România. Am crescut în Chicago și am întâlnit mulți români americani, cu care am crescut împreună, oameni minunați care iubeau America și țara de origine, România. E un loc minunat. Soția mea l-a vizitat, dar ce se întâmplă acum în România are importanță la nivel internațional și tuturor ar trebui să le pese”, le-a spus Kirk susținătorilor săi în deschiderea unui interviu pe care i l-a luat lui Victor Ponta la începutul lunii martie, înainte de organizarea noilor alegeri prezidențiale din România.

Interviul intermediat de site-ul de știri Gândul a fost difuzat la două zile după ce Victor Ponta a anunțat că a strâns semnăturile necesare și că își va depune candidatura pentru prezidențiale și cu câteva zile după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și pus sub urmărire penală pentru 6 infracțiuni.

„Alegeri anulate, oameni care sunt reținuți pentru că au păreri diferite și alte lucruri”, a spus Kirk, înainte de a-l prezenta pe Victor Ponta urmăritorilor săi, „pentru a ne ajuta să înțelegem aceste lucruri”.

„Anul trecut, în noiembrie, am avut prima rundă de alegeri care a fost anulată pe baza unor lucruri care nu au fost dovedite și de atunci avem această criză și în fiecare zi se întâmplă ceva nou și cred că ce se întâmplă în România este important pentru întreaga luptă pentru libertatea de exprimare, pentru voința poporului și pentru schimbarea sistemului, fostului sistem, în Europa și în întreaga lume”, a răspuns Victor Ponta.

Cum a decurs conversația dintre Charlie Kirk și Victor Ponta

„România face parte din NATO și face parte din tradițiile vest-europene și ar trebui să fie o țară care să respecte democrația și libertatea de exprimare și voința poporului. Nu vreau să trecem prea repede peste ce ați spus”, a continuat Kirk.

Activistul american a revenit apoi în mod repetat asupra temei anulării alegerilor din noiembrie. Încurajat de răspunsurile lui Victor Ponta și, la fel ca Mario Nawfal și alți influenceri din sfera MAGA, Kirk a făcut la un moment dat o paralelă între anularea turului 1 al alegerilor de către Curtea Constituțională și situația din SUA în 2017, când președintele Donald Trump a fost acuzat că a câștigat alegerile cu ajutorul unor ingerințe ale Rusiei.

„Vă îngrijorează faptul că țara pe care o iubiți și vreți să o slujiți devine din ce în ce mai mult ca o dictatură sovietică de sus în jos, decât o democrație liberală occidentală?”, l-a întrebat el mai târziu pe Victor Ponta. „Da, sunt foarte îngrijorat”, i-a răspuns fostul prim-ministru și candidat la președinție.

Erodarea valorilor democratice din România și presupusa influență a „rețelei Soros” au fost două subiecte discutate pe larg de cei doi.

„M-aș bucura să vizitez România, dar, ca occidental, dacă ar fi să vin în România, probabil… poate aș fi arestat cu direcția aceasta, așa că avem nevoie să câștigați președinția sau partidul dumneavoastră”, a fost concluzia lui Kirk după interviul de aproape jumătate de oră.

„Vă vom urmări cu atenție și să sperăm că veți reuși să restrângeți influența Soros. Vă mulțumesc foarte mult. Dumnezeu să ne ajute”, a încheiat Charlie Kirk.

Reacția lui Victor Ponta după moartea lui Charlie Kirk

„RIP Charlie. Charlie Kirk a fost un om care a crezut cu tărie în idei și valori. Și a fost ucis pentru asta! Nu toate ideile și valorile trebuie împărtășite de toți, cu siguranță nu toate sunt perfecte, dar într-o societate civilizată și democratică fiecare are dreptul absolut de a-și prezenta și apăra propria concepție despre lume”, a scris joi Victor Ponta pe pagina sa de Facebook după anunțul decesului lui Kirk.

„Atunci când se răspunde la idei și valori cu gloanțe, ne aflăm în nazism sau comunism! Iar vinovat nu este doar cel care apasă pe trăgaciul pistolului. Vinovați sunt și toți cei care promovează ura împotriva celor care gândesc altfel, cei care bagă pumnul în gura libertății de exprimare și apoi justifică orice crimă și abuz prin ipocrizie și propagandă”, a continuat el.

Afirmând că „avem deja, din păcate, destui și în România – prea mulți – care promovează, la nivel de politică de stat, ‘poliția gândirii’” împotriva celor „care încă mai suntem liberi (…)”, Victor Ponta s-a întrebat „oare când vom vedea și în România primul atac împotriva cuiva desemnat ‘inamic’ de către ‘secta liicenilor și toililor’?”.

„Credeți că doar la alții se poate întâmpla? Eu, din păcate, mă tem că suntem foarte aproape”, a mai scris Victor Ponta.