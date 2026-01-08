VIDEO Congresmen american: SUA sunt „prădătorul dominant” în emisfera vestică și asta justifică preluarea Groenlandei. „Să luăm ce este de drept al nostru”

Congresmenii Andy Ogles (stânga) și Matt Gaetz, fotografiați pe 16 mai 2024 în timpul audierii lui Donald Trump într-o instanță din New York, în perioada în care acesta era cercetat în statul american de fraudă financiară, FOTO: POOL / Getty images / Profimedia

Congresmenul american Andy Ogles, un susținător puternic al președintelui Donald Trump, susține că Statele Unite au tot dreptul să preia controlul asupra Groenlandei de la Danemarca și susține că americanii au „vărsat mai mult sânge” decât danezii pentru a proteja cea mai mare insulă din lume.

„Știi, că trecerea de active militare în acea regiune, așa cum vezi că zona, marea, devine tot mai ușor de traversat… Este important să avem o participație în Groenlanda, ca ei să fie, chiar sincer, un protectorat al Statelor Unite”, a declarat congresmenul într-o intervenție avută miercuri la postul Fox Business.

„Știi, ei au avut o participație sau o relație cu Danemarca care trebuie să se încheie. Danemarca… Noi am vărsat mai mult sânge… Statele Unite ale Americii au vărsat, am vărsat mai mult sânge protejând Groenlanda decât au făcut-o danezii”, a continuat el.

„Avem un interes legitim mai mare în Groenlanda decât, geografic vorbind, Danemarca, decât au danezii. Așa că, atunci când te uiți la Doctrina Monroe, când te uiți la emisfera vestică, noi suntem prădătorul dominant, sincer să fiu, forța dominantă în emisfera vestică și asta se referă și la Venezuela”, a mai spus acesta.

Rep. Ogles: "It's important that we have a stake in Greenland, that they are quite frankly a protectorate of the US. They've been in relationship with Denmark – that needs to end. We have spilled more blood protecting Greenland than the Danes … we are the dominant predator… pic.twitter.com/uAtHMMV0hL — Aaron Rupar (@atrupar) January 7, 2026

Congresmenul a publicat o secvență a intervenției sale mai largi pe rețelele de socializare Facebook și X, unde a subliniat că „este timpul să luăm ce este de drept al nostru”.

Ogles, un reprezentant al Partidului Republican, a fost ales în Congres la alegerile de la jumătatea mandatului (așa-zisele „midterms”) din noiembrie 2022. El este un susținător puternic al președintelui Trump, numărându-se printre cei care afirmă că alegerile prezidențiale din 2020 i-au fost „furate” prin fraudă.

Congresmenul s-a întâlnit anul trecut cu o delegație din Groenlanda

Ogles este de asemenea cel care la începutul anului trecut a depus în Congres un proiect de modificare a Constituției SUA care să îi permită lui Donald Trump să candideze pentru un al treilea mandat de președinte.

Trump „s-a dovedit a fi singura figură din istoria modernă capabilă să inverseze decăderea națiunii noastre și să restaureze măreția Americii, iar el trebuie să primească timpul necesar pentru a atinge acest obiectiv”, declara acesta, un reprezentant al statului Tennessee, la momentul respectiv.

Kuno Fencker, un deputat din opoziția groenlandeză pro-independență care a participat la inaugurarea lui Trump, a declarat miercuri că s-a întâlnit cu Ogles anul trecut și că în prezent încearcă să „le explice (americanilor) că nu vrem să fim ca Puerto Rico sau orice alt teritoriu al Statelor Unite”.

Trump a alarmat din nou Europa și NATO cu comentariile sale despre insulă

Comentariile sale au venit după ce președintele SUA și membri de rang înalt ai administrației sale au declanșat alarmă la Copenhaga și în cancelariile europene cu o serie de noi declarații făcute în ultimele zile privind preluarea controlului asupra Groenlandei.

Achiziționarea insulei „este un lucru pe care președintele și echipa lui de securitate națională îl discută activ”, a reiterat miercuri Casa Albă.

Trump, care dorește de mult timp să achiziționeze Groenlanda pentru resursele minerale ale insulei, a creat tensiuni cu statele membre NATO, neexcluzând posibilitatea de a prelua teritoriul cu forța.

Groenlanda, prin legătura ei cu Danemarca, este considerată parte a NATO.

„Toate opțiunile sunt întotdeauna pe masa președintelui Trump, în timp ce evaluează ce este mai convenabil pentru interesele Statelor Unite”, le-a spus reporterilor Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, în cadrul unei conferințe de presă. „Vreau să subliniez că prima opțiune a președintelui a fost întotdeauna diplomația”, a mai spus însă aceasta.