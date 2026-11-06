Congresul SUA se pregătește pentru o confruntare cu Elon Musk. Întrebarea fundamentală la care congresmenii democrați spun că vor să obțină un răspuns de la miliardar

Elon Musk nu s-a aflat în 3 noiembrie pe buletinul de vot, dar are multe de pierdut în urma victoriilor categorice obținute de democrați la alegerile din Statele Unite, atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat.

Acest lucru s-a resimțit cel mai mult tocmai în Texas, statul în care se află sediile centrale ale companiilor miliardarului și unde acesta a cheltuit peste 200 de milioane de dolari, într-o încercare de a influența cursa pentru Senat în favoarea candidatului republican, scrie NPR.

Odată cu obținerea majorității de către democrați în Congres, miliardarul care controlează Tesla și SpaceX s-ar putea confrunta cu investigații privind miliardele de dolari provenite din contracte guvernamentale atribuite companiilor sale de la revenirea președintelui Trump la Casa Albă, precum și cu privire la rolul său în conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Potrivit documentelor electorale federale analizate de OpenSecrets, o organizație nonprofit care monitorizează cheltuielile din campaniile electorale, Musk a donat peste 445 de milioane de dolari candidaților republicani, comitetelor de acțiune politică și grupurilor externe de susținere politică.

Această sumă îl plasează pe primul loc în clasamentul celor mai mari donatori la alegerile de la jumătatea mandatului și printre cei mai generoși finanțatori politici din întreaga istorie a Statelor Unite.

Întrebarea fundamentală la care congresmenii democrați spun că vor să obțină un răspuns este dacă Musk și-a folosit influența din interiorul administrației Trump pentru a-și favoriza propriile afaceri și dacă, în acest proces, au fost afectați banii contribuabililor, date guvernamentale și instituții publice.

Protest împotriva lui Elon Musk în perioada în care acesta conducea DOGE, FOTO: Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia

Companiile lui Musk au obținut miliarde de la guvernul federal când el conducea DOGE

În cele patru luni în care Musk s-a aflat la conducerea DOGE, acesta a obținut contracte guvernamentale în valoare de cel puțin 6,3 miliarde de dolari.

De atunci, a mai obținut contracte guvernamentale în valoare de cel puțin 10 miliarde de dolari, potrivit Democracy Defenders Fund, o organizație nonprofit care desfășoară activități de advocacy în domeniul juridic.

„DOGE se pregătește să culeagă roadele propriilor fapte. Elon Musk a fluturat o drujbă pe scenă și a râs în timp ce concedia funcționari publici și desființa serviciile pe care se bazează americanii. Apoi a mințit poporul american în privința economiilor realizate. Trebuie să răspundă pentru toate acestea sub jurământ”, a scris într-un mesaj publicat pe rețeaua „X” congresmenul democrat James Walkinshaw din Virginia.

Richard Painter, fost consilier-șef pentru etică de la Casa Albă în timpul administrației lui George W. Bush, a explicat că în perioada în care a condus DOGE Musk a avut statutul de angajat special al guvernului, cu normă parțială. În această calitate, i se aplica o lege federală care interzice personalului din ramura executivă și altor categorii de angajați aflați sub incidența acesteia să participe la chestiuni oficiale care le-ar putea afecta propriile interese financiare.

„SpaceX este un mare contractor al guvernului și primește foarte mulți bani de la NASA și de la Departamentul Apărării. Dacă [Musk] s-a implicat în orice chestiune despre care știa că ar putea avea un impact asupra SpaceX, atunci a comis o infracțiune”, a declarat Painter pentru NPR.

Restricționarea Starlink pentru Ucraina, un alt lucru care a atras atenția democraților din Congres

Și relațiile de afaceri ale lui Musk cu entități străine se află sub lupa autorităților. Senatorul democrat Chris Coons din Delaware a scris pe X că legăturile lui Musk cu președintele rus Vladimir Putin reprezintă „încă un lucru de adăugat pe lista întrebărilor pe care i le voi adresa lui Musk atunci când îl voi cita pentru a depune mărturie”.

Congresmenul Mike Levin din California a atras atenția asupra faptului că Musk a restricționat utilizarea de către Ucraina a serviciului de internet prin satelit Starlink la doar câteva zile după ce Trump a relaxat sancțiunile impuse Rusiei și a început să cumpere motorină rusească, în luna octombrie.

Starlink și Starshield, versiunea sa de uz militar, sunt esențiale pentru infrastructura civilă a Ucrainei, comunicațiile de pe linia frontului și operațiunile cu drone în războiul împotriva Rusiei.

„Cum naiba am ajuns în acest punct? Cum este posibil ca Musk să poată perturba operațiunile militare ale unui aliat al Statelor Unite ori de câte ori dorește, să păstreze o linie directă de comunicare cu Kremlinul și să nu fie tras în niciun fel la răspundere în fața poporului american sau a guvernului Statelor Unite?”, a scris Levin pe X.

Congresmenul american Mike Levin, FOTO: Bill Clark / AP / Profimedia

De ce a fost atât de interesat Elon Musk de cursele electorale din Texas

Texasul, în special, a devenit un punct central al eforturilor lui Musk de a-și exercita influența politică, miliardarul transformând statul din sudul SUA în centrul nevralgic al vastului său imperiu de afaceri.

Sediul central al Tesla și o importantă unitate de producție de automobile se află în Austin. „X”, fosta companie Twitter, își are de asemenea sediul în afara orașului Austin. SpaceX, compania care produce rachete și sateliți, își are sediul în sudul Texasului. Tot în acest stat se află și sediile centrale ale companiilor Neuralink și The Boring Company, deținute tot de Musk.

O mare parte din averea estimată a lui Musk este concentrată în participațiile pe care acesta le deține în propriile companii. Chiar dacă piețele au crescut miercuri, după victoriile democraților în alegerile de la jumătatea mandatului, acțiunile SpaceX au scăzut cu aproape 4%, iar cele ale Tesla au pierdut 3%.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, SpaceX analizează mai multe posibile amplasamente în Texas pentru construirea unor centre de date de mari dimensiuni. Tesla deține și operează deja Giga Texas, un centru de date masiv din Austin. În august, au fost anunțate planurile pentru un proiect de 16,8 miliarde de dolari privind construirea unei fabrici de semiconductori în Texas, dezvoltate de SpaceXAI.

Sutele de milioane de dolari donate de Elon Musk nu i-au ajutat pe candidații republicani

Potrivit OpenSecrets, Musk a direcționat către Texas cel puțin 225 de milioane de dolari din cheltuielile sale electorale pentru alegerile de la jumătatea mandatului. Printre beneficiarii sprijinului său s-au numărat Ken Paxton, candidatul pentru Senatul SUA, și campania guvernatorului Greg Abbott pentru realegere.

Însă atât Paxton, cât și Abbott au pierdut, ceea ce sugerează că banii lui Musk nu au fost suficienți pentru a contracara valul electoral care le-a permis democraților să câștige toate funcțiile publice la nivelul întregului stat Texas.

„Elon Musk vrea pământul nostru. Vrea apa noastră. Vrea banii noștri din taxe și impozite. Vrea propriul său senator al Statelor Unite, unul numai al lui. Încearcă să cumpere Texasul”, a declarat James Talarico, cel care l-a învins pe Paxton în cursa pentru Senat, la un miting electoral desfășurat luna trecută.

James Talarico alături de susținătorii săi după ce a fost anunțat drept câștigător al cursei pentru Senat din Texas, FOTO: Ronald Schemidt / AFP / Profimedia

„Cel mai bogat om din lume a fost împotriva noastră”

Mesajele lui Elon Musk despre Talarico pe propria platformă X au avut adesea un caracter personal și inflamator. „Talarico va vota pentru a vă transforma copiii în transsexuali”, a scris Musk pe 1 noiembrie.

Talarico i s-a adresat direct lui Musk în discursul său de victorie de marți.

„Tocmai am transmis un mesaj tuturor mega-donatorilor miliardari, tuturor mega-donatorilor trilionari, tuturor apărătorilor corupți ai acestui sistem politic defectuos, din acest stat, din această țară: puterea aparține poporului”, a spus el.

„Cel mai bogat om din lume, cel mai puternic om din lume și întreaga elită politică de la Washington au fost împotriva noastră. Dar oamenii din Texas au fost praștia mea, iar în această seară l-am învins pe Goliat!”, a adăugat acesta.

„Adevărata luptă din această țară nu este între dreapta și stânga, ci între cei de sus și cei de jos”, a subliniat James Talarico.