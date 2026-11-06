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Actualitate

Congresul SUA se pregătește pentru o confruntare cu Elon Musk. Întrebarea fundamentală la care congresmenii democrați spun că vor să obțină un răspuns de la miliardar

Sebastian Jucan
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Elon Musk nu s-a aflat în 3 noiembrie pe buletinul de vot, dar are multe de pierdut în urma victoriilor categorice obținute de democrați la alegerile din Statele Unite, atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat.