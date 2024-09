FOTO Cum arată din subteran planșeul de la Unirii / Contre între Nicușor Dan și Daniel Băluță pe autorizația de consolidare: „Această structură stă să se prăbuşească”

Primarul general, Nicușor Dan, spune că Primăria Sectorului 4 a solicitat Primăriei Capitalei emiterea autorizației în regim de urgență pentru începerea lucrărilor la planșeul de la Piața Unirii, dar prevederile legale nu permit ca documentul să fie emis astfel, deoarece la expertiza făcută nu a fost încadrat ca „pericol public”.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, spune că planșeul stă să se prăbușească, iar la ultima vizită pe șantier experții au modificat încadrarea acestuia de la risc 4 la risc 5, cel mai mare. Edilul a făcut azi o conferință de presă, în care a invitat jurnaliștii în subteran, să vadă cum arată planeșul de la Unirii.

Planșeul de la Unirii / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Nu ne putem permite, niciunul dintre noi, sub nici o formă o tragedie aici. Aici nu este vorba de disconfortul circulaţiei, nu e o dispută, ci este o problemă de siguranţă, o problemă pe viaţă şi pe moarte. Această structură stă să se prăbuşească, este o realitate”, a declarat Băluţă, citat de News.ro.

„Noi, cei de la Sectorul 4, suntem pregătiţi. Avem contractul de execuţie, avem banii necesari”, a spus Băluţă.

Acesta a spus că așteaptă semnătura primarului Nicușor Dan ca să înceapă lucrările, iar la ultima vizită a experților la planșeu, în luna august aceștia au ridicat încadrarea pasajului de la 4 la 5, astfel că s-ar califica pentru emiterea unei autorizații de construire în regim de urgență.

Planșeul de la Unirii / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

”În urmă cu o lună de zile, la vizita periodică pe care experţii o fac în completarea expertizei realizată, au apărut zone la care nivelul de degradare a ajuns în punctul numărul cinci, astfel încât, din păcate pentru noi toţi, aşa cum vedeţi, această lucrare reprezintă un risc major pentru bucureşteni, un risc major pentru noi toţi. Este o construcţie cu aproape 100 de ani vechime, ce datează de pe timpul Regelui Carol, o construcţie pe care trec zilnic zeci de mii de oameni, fie în calitate de pietoni, fie cu autoturismele sau cu mijloacele de transport în comun. Tot ce vedeţi aici ne spune că trebuie să acţionăm la timp”, a declarat primarul Daniel Băluţă.

Primarul spune că începerea lucrării depinde de semnătura primarului Nicușor Dan.

Cum răspunde Nicușor Dan

În conferința de presă susținută azi după întâlnirea cu premierul Marcel Ciolacu, Nicușor Dan a răspuns la întrebările jurnaliștilor despre planșeu.

„Ce este planșeul Unirii? Este acel capac de la Hanul lui Manuc până când vedem Dâmbovița la suprafață, care are o lățime de 15 m, deasupra cursului apei. El are două componente, una de la Hanul lui Manuc până la pasaj, a doua este pasajul rutier nord-sud subteran, pe care-l cunoaștem. Bucata de planșeu care trece prin parc este din anii ’30, cea pe care se sprijină pasajul rutier este din anii ’80. Pentru moment nu avem sau cel puțin nu ne-au fost transmise decât expertize de rezistență pentru bucata de sub parc, nu și pentru bucata de sub pasaj. Fără să avem vreo expertiză, noi anticipăm că degradarea din pasaj nu este la nivelul degradării din parc. Deci noi anticipăm că nu va fi nevoie de blocarea traficului prin pasaj, care este cel mai uzitat”, a spus Nicușor Dan.

Acesta spune că Primăria Sectorului 4 dorește emiterea autorizației în regim de urgență, dar legea nu îi permite să facă asta deoarece, în expertiza făcută de Primăria Sectorului 4, planșeul nu a fost încadrat ca pericol public.

„În normativul de rezistență pe poduri și pasaje există 5 categorii: categoria 1, cea mai bună, categoria 5, cea mai rea. Categoria 4 se numește nesatisfăcător, iar categoria 5 – mai mult decât nesatisfăcător. Există și un punctaj. Planșeul din Piața Unirii este categoria 4, așa cum spune expertiza de rezistență, cu un punctaj mai apropiat de categoria 3 decât de 5. Pasajul Lujerului, Pasajul Obor și podul de pe București- Ploiești, care sunt în categoria 5, sunt mai rele decât planșeul de la Unirii. Primăria Sector 4 ne-a depus mai întâi o autorizație pentru un certificat de urbanism, pe care l-am dat pe 2 sau 3 septembrie și ne-a depus documentația pentru autorizație, numai că este o inadvertență în documentația pe care dumnealor au depus-o. Dumnealor cer să emitem o autorizație în regim de urgență și legea spune că autorizațiile în regim de urgență se emit doar dacă expertul spune că este pericol public, nu există asta în expertiză, și doar pentru chestiuni punctuale, nicidecum pentru o lucrare așa de mare de 600-800 m”, a explicat Nicușor Dan.

Planșeul de la Unirii / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Edilul spune că a comunicat asta Primăriei Sector 4 și așteapă ca aceștia să depună documentația pentru obținerea autorizației în regim normal. Punctual, pentru punerea în siguranță pe anumite segmente se pot da și autorizații de urgență, spune primarul general.

„Așteptăm să vină să ne spună dacă expertul a identificat pe parcursul acestor 600 de m puncte unde e nevoie să dăm autorizații în regim de urgență pentru sprijiniri provizorii, dacă nu îi așteptăm cu documentația totală pentru a da o autorizație în regim normal”, a explicat Nicușor Dan.

Acesta spune că lucrarea este una complexă, iar avizele care trebuie luate pentru autorizația în regim normal sunt necesare.

„Dacă expertul vine cu o expertiză care spune că în punctele x și y este pericol public, putem da autorizație de urgență, dacă nu, așteptăm ca ei să vină cu toate avizele pentru a le da o autorizație normală. Asta este normalitatea. Pentru că acolo este un nod important, sunt și conducte, este și metroul care este vecin, este cursul de apă și trebuie ca specialiștii din toate aceste instituții să spună dacă proiectul care le este prezentat este viabil pentru infrastructurile lor sau nu. Acesta este rolul avizelor, practic”, a explicat Nicușor Dan.

Fără autorizație de construire, lucrările de consolidare a planșeului nu pot începe.