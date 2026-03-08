ULTIMA ORĂ. Viitorul lider suprem al Iranului: consens majoritar, dar sunt „unele obstacole”

Adunarea Experților, forul care are misiune să îl desemneze pe următorul lider suprem al Iranului, succesorul ayatollahului Ali Khamenei, a ajuns la un consens majoritar, a declarat ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri, conform agenției de știri semi-oficială Mehr, preluată de Reuters.

Totuși, el a afirmat că există totuși „unele obstacole” care trebuie rezolvate în ceea ce privește acest proces.

Potrivit presei iraniene, organismul însărcinat cu numirea liderului suprem al Iranului a avut o mică neînțelegere cu privire la faptul dacă decizia finală trebuie să fie luată în urma unei întâlniri față în față sau dacă poate fi emisă fără a respecta această formalitate.

Anterior, Hossein Mozafari, un alt membru al Adunării, a cerut populației „să se abțină de la orice speculații și la răspândirea de zvonuri despre acest subiect”.

Procedura de succesiune a lui Khamenei, ucis weekendul trecut de primele lovituri americano-israeliene asupra Iranului, a fost declanșată chiar a doua zi după eveniment.

Adunarea Experților are 88 de membri. Sediile sale de la Teheran și din orașul sfânt Qom din sudul țării au fost lovite luni, respectiv marți de israelieni.

Israelul a anunțat deja că următorul lider de la Teheran va deveni la rândul său „o țintă”.

Până la desemnarea lui, puterea interimară în Iran este exercitată de președintele Masoud Pezeshkian, de șeful puterii judecătorești, Golam Hossein Mohseni-Ejei, și de clericul Alireza Arafi, membru al Adunării Experților.

A existat „o primă numire” a lui Mojtaba Khamenei, dar care s-a dovedit a fi doar o întâlnire preliminară. Cele care au spus că s-a ajuns la numirea fiului fostului ayatollah au fost cei din Garda Revoluționară.