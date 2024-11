22 de camere transmit LIVE nonstop din hala unde se verifică voturile prin corespondență la alegerile SUA, între Donald Trump și Kamala Harris

CORESPONDENȚĂ DIN AMERICA: Înaintea unor alegeri tensionate și cu mare probabilitate de contestare, autoritățile americane au ales să facă gesturi de transparență democratică: ei au deschis sediile pentru presa din toată lumea și filmează nonstop LIVE procesul de numărare al voturilor. Unul dintre cei doi jurnaliști pe care HotNews îi va avea drept corespondenți la alegerile din SUA a ajuns în Arizona și relatează cum arată, văzut din interior, mecanismul care asigură că fiecare vot e respectat.

„Mulți cetățeni din Cluj, Brașov,Timișoara și Sibiu au votat deja pentru alegerile prezidențiale, pentru că au ales votul prin corespondență” – așa ar putea începe unele știri. Doar că, în România, votul prin corespondență nu este posibil pentru cei care locuiesc în țară. Și chiar și acolo unde este posibil, pentru cetățenii care locuiesc în străinătate, el nu este o variantă prea populară. Cel puțin nu atât de populară ca în Statele Unite ale Americii (SUA).

HotNews.ro a fost în locul unde ajung voturile prin corespondență a 2,6 milioane de americani, din totalul de 4,4 milioane de rezidenți din Comitatul Maricopa, Arizona. Atât de mult se votează de la distanță.

Cum e la noi? La alegerile prezidențiale din acest an din România s-au înscris pentru a vota prin corespondență la alegerile prezidențiale 6.916 cetățeni care au domiciliul în străinătate, conform autorităților din țară.

În România, votul prin corespondență este posibil doar pentru alegătorii care au domiciliul sau reședința stabilite în străinătate.

Diferit față de țara noastră, americanii au mai multe variante de vot atunci când trebuie să își aleagă președintele: pot vota anticipat la secțiile de votare deschise chiar înainte de 5 noiembrie, pot alege să voteze prin corespondență, din confortul propriei case, sau pot alege să voteze în 5 noiembrie, data alegerilor, fiind și ultima zi în care își mai pot exercita acest drept.

Pentru că primirea voturilor prin corespondență se află în plină desfășurare, jurnaliștilor nu le-a fost permis să vadă propriu-zis cum arată procesul prin care trece fiecare vot care ajunge la Biroul de Înregistrare a votului.

Pentru că după alegerile din 2020 au fost acuzații de fraudare a votului, chiar din partea fostului președinte Donald Trump, Comitatul Maricopa a decis să transmită live, 24/24 din locul în care voturile transmise prin corespondență sunt înregistrate.

Locul în care ajung milioanele de voturi este organizat ca într-o hală mare, unde sunt birouri și zeci de angajați.

„Avem 22 de camere video acum care transmit live. Acolo nu există wi-fi sau o conexiune din afară. Este o zonă foarte sigură”, a spus, într-o discuție cu jurnaliștii străini, Nate Young, purtătorul de cuvânt al Biroului de Înregistrare a votului din Comitatul Maricopa.

„După 2020 am decis să adăugăm aceste camere. Oferă oamenilor posibilitatea să vadă ce se întâmplă, să vadă tot procesul. Vrem să le arătăm oamenilor ce se întâmplă, oricând, indiferent de oră”, a explicat el.

Fiecare vot prin corespondență este atent verificat chiar înainte de a fi deschis, conform reprezentanților Biroului din Maricopa.

Înainte de a vedea votul, este verificat codul de bare al plicului în care este coala A4 îndoită în două, pentru ca autoritățile să se asigure că acel cetățean nu a mai votat deja (la una dintre secțiile deschise anticipat, de exemplu).

Tot înainte ca plicul să fie deschis, angajații Biroului verifică veridicitatea semnăturii.

Sunt analizate, manual, semnăturile date de aceeași persoană cu ocazia semnării în trecut a altor documente oficiale. Astfel, riscul de fraudare a semnăturii scade. În cazul în care angajații Biroului au dubii asupra autenticității semnăturii, cetățeanul care a votat prin corespondență este sunat, pentru a putea confirma sau infirma că este vorba despre votul său.

Abia după aceea votul prin corespondență ajunge la alți angajați ai Biroului, care verifică ca hârtia să nu fie ruptă sau deteriorată, iar, în final, pentru numărarea votului buletinul de votare ajunge într-o mașinărie care seamănă cu o imprimantă de mărime mare, unde votul este contorizat.

Opțiunea pe care au ales-o cetățenii care au votat prin corespondență rămâne totuși secretă până în ziua alegerilor. Rezultatele acestui tip de vot oferă și primele exit-polluri ale alegerilor, fiind primele voturi numărate, conform autorităților din Comitatul Maricopa.

De altfel, cetățenii care votează prin corespondență sunt informați și prin mesaje text pe telefon în momentul în care buletinul de vot le-a fost trimis, când a fost primit sau chiar înregistrat.

#TechTuesday Did you know you can track your ballot right on your phone? We're preparing ballots for early voters now, and we just sent out a message to the 100K+ Maricopa County voters signed up for alerts. Text “Join” to 628-683 to track your ballot every step of the way! pic.twitter.com/6yUWerQwwy