Cristian Tudor Popescu indică o „catastrofă și mai mare” decât procentul obținut la alegeri de Călin Georgescu / Cât a costat „operațiunea specială de propagare pe TikTok”, conform gazetarului

Cristian Tudor Popescu afirmă, într-un mesaj publicat miercuri seară pe pagina lui de Facebook, că anularea primului tur al alegerilor prezidențiale ar reprezenta „o catastrofă și mai mare decât procentajul” obținut de candidatul independent Călin Georgescu”, jurnalistul argumentând faptul că instituțiile statului, inclusiv Curtea Constituțională a României, „ar fi trebuit să acționeze demult”.

„Mulți dintre cei care l-au votat pe Călin Georgescu sunt copiii AI, indiferent ce vârstă au”, mai spune gazetarul, argumentând că „Inteligența Artificială, telefonul, computerul, internetul nu te învață să gândești rațional, cu propriul creier”.

„Vorbirile lui C. Georgescu nu reprezintă credința ortodoxă – orice credincios adevărat își dă seama de asta. Sunt afirmații de sectant («Eu sunt în directă legătură cu Dumnezeu» – o blasfemie, creștinește vorbind, sau «Eminescu e cel mai periculos om după Iisus Hristos» – să-l pui pe Eminescu, un om, chiar dacă excepțional, alături de Dumnezeu-Hristos este altă blasfemie, tipic legionară) ori de mason (C. Georgescu, membru din 1993 al Masoneriei, loja Delta Dunării). Faptul că Patriarhia BOR a emis un comunicat în care preoții sunt avertizați, sub sancțiunea eliminării din Biserică, să nu se implice în campania electorală de partea unui candidat e grăitor”, a scris CTP, în mesajul său.

„Mulți dintre cei care l-au votat pe C.G. sunt copiii IA, indiferent ce vârstă au. Au fost educați și reeducați de Inteligența Artificială, dincolo de școală. Iar Inteligența Artificială, telefonul, computerul, internetul nu te învață să gândești rațional, cu propriul creier. IA poate fi foarte utilă dacă știi să gândești rațional, o poți folosi. Dacă nu, ți se suie pe ceafă, gândește ea în locul tău, în vreme ce tu crezi că sunt ideile tale”, continuă jurnalistul.

„L-ați votat pe C.G. în primul tur. Poate vă veți gândi, după ce ați trăit satisfacția că «le-ați tras-o» vechilor politicieni, că răzbunarea asta ar putea să coste enorm de scump România cu un C.G. președinte. Aceste costuri îngrozitoare pot începe să curgă chiar de duminică, 1 decembrie, dacă vă veți transfera votul pentru C.G. către AUR și SOȘoacă”, mai scrie Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul amintește faptul că Georgescu nu a depus niciun fel de documente, cum cere legea, cu privire la finanțarea campaniei sale electorale.

„Pretinde că a cheltuit 0 (zero) lei, asta în vreme ce influenceri TikTok, care au primit bani pentru a-i transmite mesajele, tocmai ce spun că au fost păcăliți, n-au știut pe cine promovează. Și dacă crezi că C.G. e Dumnezeu pe pământ, nu poți să nu constați că operațiunea specială de propagare a lui C.G. pe TikTok înseamnă milioane, de euro, nu de lei”, afirmă CTP.

„Anularea alegerilor încheiate ar fi o catastrofă și mai mare decât procentajul lui C.G. Serviciile de informații, Securitatea cibernetică, BEC, Curtea Constituțională ar fi trebuit să acționeze demult. Acum, e un fapt împlinit, nu trebuie să fie anulat votul cetățenilor, ar fi considerată o batjocură stârnitoare de furie. Pericolul uriaș pentru România nu poate fi înlăturat decât tot prin vot”, argumentează gazetarul.

În context, Cristian Tudor Popescu amintește și faptul că în luna decembrie se împlinesc 35 de ani de la Revoluție.

„O Revoluție pentru o Românie reîntoarsă în Europa, liberă și democratică, nu ca să ne manifestăm acum admirația pentru Putin și înțelepciunea rusească. Votați cum credeți, sunteți liberi, nu ca în Rusia idolului lui C.G. și Șoșoacă, cu pistolul în rinichi. Dar pentru mine, unul, a-i vota acum pe C.G., AUR, SOȘoacă – cei care erau adolescenți și tineri la Revoluție – înseamnă a scuipa pe mormintele adolescenților și tinerilor uciși de ceaușismul din care face parte C.G.”, explică jurnalistul.

Mesajul lui Cristian Tudor Popescu vine în contextul în care Candidatul Partidului Noua Românie, Sebastian Popescu, şi candidatul Partidului Naţional Conservator Român, Cristian Terheş, au depus la Curtea Constituţională solicitări de anulare a primului tur al alegerilor prezidenţiale. Dosarele care vizează cele două cereri de anulare a alegerilor vor fi judecate joi.

Curtea Constituţională urma să valideze, cel târziu până vineri, în lipsa unor contestaţii, rezultatul primului tur al alegerilor pentru preşedintele României, să anunţe numele primilor doi candidaţi clasaţi care se vor confrunta în turul al doilea şi să asigure publicarea rezultatului în mass-media şi în Monitorul Oficial.

Tot joi, președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc începând cu ora 14:00, la Palatul Cotroceni, pentru a analiza „posibilele riscuri la adresa securității naționale generate de acțiunile unor actori cibernetici statali și non-statali asupra unor infrastructuri IT&C, suport pentru procesul electoral”.